Гимринский тоннель и Гимринская башня

Удобно усевшись в комфортном микроавтобусе, заезжаем в знаменитый Гимринский тоннель. Строили его долго, и вроде обычный тоннель. Но сам факт, что ты покоряешь гору, проезжая сквозь неё, расправляет плечи. Добираемся до Гимринской башни. Она встретится не раз на наших маршрутах. Но эмоции от новых встреч будут становиться похожими на радугу.

Ирганайское водохранилище

Ирганайское водохранилище — это зеркальная гладь воды, исчерченная отражением горных вершин. Здесь царит другая реальность привычного Дагестана. Смешение цвета и фактур дарит совсем новые эмоции.

Кахиб — сердце тура

Путь к нему лежит через секретную тропу, которую поможет обнаружить наш гид. А если мы будем полны сил (ПООБЕДАВ… … ), то можем сделать крюк через мост и овраги. Багдаб, а именно так звался когда-то Кахиб, был местом популярным на Кавказе. А главной особенностью была его неприступность. Дозорные башни, построенные в 8-10 веках крепко держали оборону. Мы даже можем попробовать поискать подземные ходы между домами. Говорят, их специально строили для безопасного передвижения при набегах.

Гоор – младший брат Дагестана

Ведь село часто называют «Страной башен». Из семи башен остались только две. И самое примечательное в них — это архитектура. Потому что строились они с соблюдением зеркальной симметрии. Убедиться в этом сможем на экскурсии в Гооре. А ещё здесь своя версия знаменитого «Языка тролля». Коленки конечно здорово трясутся, но зато фотогалерея заполнена!

Организационные детали: