Горный Дагестан
На комфортабельном внедорожнике мы с вами посетим Сулакский каньон, с возможностью прокатиться с ветерком на катерах, уникальный бархан Сарыкум, форелевое хозяйство, где можно будет вкусно пообедать.
По пути будут остановки для фотосессий возле различных исторических достопримечательностей и многое-многое другое.
По пути будут остановки для фотосессий возле различных исторических достопримечательностей и многое-многое другое.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Поселок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Горный серпантин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В день выезда утром я заеду за туристами в отель по месту их проживания. Мы увидим уникальный бархан Сарыкум. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года. Дюна являлась местом съёмки для фильма «Белое солнце пустыни».
- Чиркейское водохранилище крупнейшее на Северном Кавказе. Здесь открываются изумительные виды для фотосессий. Высота над уровнем моря - 335 м. Форелевое хозяйство, где можно понаблюдать за живой рыбой. Территория оформлена со вкусом, есть фонтаны, колесо обозрения и струящаяся по лестницам вода. В ресторане вам поднесут вкусно приготовленную форель. Также есть возможность покататься на катере.
- Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. Является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира.
Важная информация:
- Путешествие занимает около 9-10 часов. Вся дорога пролегает вдоль реки Сулак по горному серпантину.
- По окончании экскурсии мы возвращаемся в отель по месту проживания туристов.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Сопровождение
- Возможна встреча в аэропорту
- Что не входит
- Обед
- Билет на различные аттракционы (зиплайн, прогулка на катерах и лошадях)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Путешествие занимает около 9-10 часов. Вся дорога пролегает вдоль реки Сулак по горному серпантину.
- По окончании экскурсии мы возвращаемся в отель по месту проживания туристов.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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