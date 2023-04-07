Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро

Горный Дагестан

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На комфортабельном внедорожнике мы с вами посетим Сулакский каньон, с возможностью прокатиться с ветерком на катерах, уникальный бархан Сарыкум, форелевое хозяйство, где можно будет вкусно пообедать.

По пути будут остановки для фотосессий возле различных исторических достопримечательностей и многое-многое другое.
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
Горный Дагестан: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, форелевое озеро
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Что вас ожидает:

  • Миатлинская ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Форелевое хозяйство
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
  • Горный серпантин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В день выезда утром я заеду за туристами в отель по месту их проживания. Мы увидим уникальный бархан Сарыкум. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года. Дюна являлась местом съёмки для фильма «Белое солнце пустыни».
  • Чиркейское водохранилище крупнейшее на Северном Кавказе. Здесь открываются изумительные виды для фотосессий. Высота над уровнем моря - 335 м. Форелевое хозяйство, где можно понаблюдать за живой рыбой. Территория оформлена со вкусом, есть фонтаны, колесо обозрения и струящаяся по лестницам вода. В ресторане вам поднесут вкусно приготовленную форель. Также есть возможность покататься на катере.
  • Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. Является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира.

Важная информация:

  • Путешествие занимает около 9-10 часов. Вся дорога пролегает вдоль реки Сулак по горному серпантину.
  • По окончании экскурсии мы возвращаемся в отель по месту проживания туристов.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Сопровождение
  • Возможна встреча в аэропорту
Что не входит
  • Обед
  • Билет на различные аттракционы (зиплайн, прогулка на катерах и лошадях)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Путешествие занимает около 9-10 часов. Вся дорога пролегает вдоль реки Сулак по горному серпантину.
  • По окончании экскурсии мы возвращаемся в отель по месту проживания туристов.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Животные
Каньоны

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