Нас ждет путешествие в сердце горного Дагестана! Вы увидите древний Хунзах с уникальной архитектурой и живописными пейзажами, мощный водопад Тобот и завораживающее плато Матлас с бескрайними горными видами. Завершим маршрут в ущелье Каменная Чаша — узком каньоне с отвесными скалами. Природа, история и величественные пейзажи ждут вас!
Мы отправимся в Хунзах — древний город Дагестана, славящийся своей уникальной архитектурой и живописными пейзажами. Расположенный высоко над уровнем моря, этот населенный пункт поражает величественными горными вершинами и глубокими долинами. Одной из главных особенностей является старинная крепость Гоцатль, построенная в XIII веке, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Также вы увидите водопад Тобот — один из крупнейших в Дагестане, высотой около 70 метров. Вода каскадами падает с уступов горы, создавая эффектное зрелище. Окружающая природа добавляет особого очарования этому месту, делая его идеальным для прогулок и фотосессий. Далее нас ждет плато Матлас, расположенное между двумя высокими горами и известное своими фантастическими видами. Здесь можно увидеть бескрайние просторы горных вершин, покрытых снегом, и глубокие пропасти. Плато привлекает туристов своей таинственной атмосферой и возможностью насладиться тишиной природы вдали от городской суеты. Наконец, ущелье Каменная Чаша — это глубокое и узкое ущелье, окруженное отвесными скалами. Оно получило свое название благодаря форме дна, напоминающей чашу. Это место идеально подходит для любителей экстремальных видов спорта и пеших походов, предлагающих незабываемые впечатления и возможность испытать себя на прочность. Водопад Итлятляр расположен в Дахадаевском районе Республики Дагестан и является одним из красивейших природных объектов региона. Его высота составляет примерно 20–30 метров, и вода здесь стремительно низвергается с высоты, образуя вокруг мелкие брызги и туман, создающие особую атмосферу свежести и прохлады даже в жаркий летний день. Окружающий ландшафт дополняют густые леса и скалистые утёсы, придающие местности особый шарм и привлекательность для путешественников. Водопад находится в труднодоступном месте, добраться до которого можно лишь пешком, преодолевая извилистые тропинки и крутые подъёмы. Однако усилия вознаграждаются удивительными панорамами дагестанской природы и чувством единения с первозданностью мира. Итлятляр известен также среди местных жителей своим целебным влиянием на здоровье человека. Считается, что купание в водах водопада способствует укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия. Благодаря своей красоте и уникальности, водопад стал объектом внимания фотографов, художников и кинематографистов, привлекающих сюда многочисленные экскурсии и туристические группы.
Ежедневно в 06.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Плато Матлас
- Матласские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Транспорт
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, ул. Ахмет-Хана Султана, 344
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии необходимо необходимо произвести предоплату в офисе организатора или онлайн. Подробная информация при бронировании
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Категорически запрещено распитие спиртных напитков
- На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
