Дербент — это живой город. Он смотрит, слушает и разговаривает со своими гостями.
Не верите? Это потому что вы ещё с ним не знакомы:) Я представлю вам самый древний город России с интересных ракурсов.
Без лишней спешки мы поднимемся выше крепостных стен, забредём в паутину средневековых улочек Старого города и окунёмся в историю и технологию современного виноделия.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сосновый бор — узнаете, где находятся самые древние постройки города и как проводилось их археологическое исследование. Отсюда же взглянете на Дербент сверху, чтобы понять, почему город был основан именно на этом месте.
- Стены крепости Нарын-Кала — познакомитесь с уникальным образцом оборонительной архитектуры Персидской Империи эпохи Сасанидов. Прикоснётесь к каменной кладке 6 века и разглядите средневековые «граффити».
- Старый город — здесь вы погрузитесь в жизнь восточного города: чайхана, мечети, родники, площади, ворота, бани и хаотичное пересечение узких улиц с глухими стенами.
- Джума-мечеть — выясните, что написано над входными воротами, почему здесь нет минарета и зачем на куполе нужна человеческая ладонь.
- Армянский храм — Церковь Святого Всеспасителя была построена ещё в 1870 году и сохранилась до наших дней вопреки всем невзгодам.
- Дербентский Арбат — место притяжения местных жителей и гостей города. На первом этаже всех зданий этой улицы располагаются рестораны, кафе и магазины.
- Парк им. Низами Гянджеви — услышите, как один из основоположников персидской литературы Низами нашёл любовь всей своей жизни в Дербенте.
Прогулка по городу раскроет для вас восточный характер Дербента, его самобытный уклад жизни. Пока мы в непринужденной атмосфере пройдём от памятников древних империй к творениям современных архитекторов, вы узнаете:
- о ходе становления исламской культуры и её местных особенностях
- какие религии и народы доминировали в окрестностях Дербента в различные периоды его истории.
В завершение маршрута вы посетите местную винодельню, где попробуете 4 сорта вина, приготовленного по классической технологии из лучшего винограда. Его собирают вручную в период оптимальной зрелости, а условия дербентского терруара наполняют виноград неповторимой элегантностью и яркостью вкуса.
Организационные детали
- Основная часть экскурсии в самом Дербенте проходит пешком. Трансфер из Махачкалы и обратно осуществляется на автомобиле Renault Duster II.
- Во время экскурсии необходимо соблюдать общепринятый в Дагестане дресс-код: для мужчин — штаны ниже колен, футболки с длинным рукавом; для девушек — юбки ниже колен, закрытые плечи.
- Питание не включено в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Обед можно провести в одном из ресторанов или кафе национальной кухни
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Аскерхан — ваш гид в Махачкале
Я Аскерхан, историк, археолог и аттестованный гид по Дагестану. Научный сотрудник Дербентской археологической экспедиции и один из ведущих знатоков-экскурсоводов по Дербенту. Помимо экскурсий в Дербенте организую туры по всему Дагестану,
