Дербент — это живой город. Он смотрит, слушает и разговаривает со своими гостями. Не верите? Это потому что вы ещё с ним не знакомы:) Я представлю вам самый древний город России с интересных ракурсов. Без лишней спешки мы поднимемся выше крепостных стен, забредём в паутину средневековых улочек Старого города и окунёмся в историю и технологию современного виноделия.

Сосновый бор — узнаете, где находятся самые древние постройки города и как проводилось их археологическое исследование. Отсюда же взглянете на Дербент сверху, чтобы понять, почему город был основан именно на этом месте.

Стены крепости Нарын-Кала — познакомитесь с уникальным образцом оборонительной архитектуры Персидской Империи эпохи Сасанидов. Прикоснётесь к каменной кладке 6 века и разглядите средневековые «граффити».

Старый город — здесь вы погрузитесь в жизнь восточного города: чайхана, мечети, родники, площади, ворота, бани и хаотичное пересечение узких улиц с глухими стенами.

Джума-мечеть — выясните, что написано над входными воротами, почему здесь нет минарета и зачем на куполе нужна человеческая ладонь.

Армянский храм — Церковь Святого Всеспасителя была построена ещё в 1870 году и сохранилась до наших дней вопреки всем невзгодам.

Дербентский Арбат — место притяжения местных жителей и гостей города. На первом этаже всех зданий этой улицы располагаются рестораны, кафе и магазины.

Парк им. Низами Гянджеви — услышите, как один из основоположников персидской литературы Низами нашёл любовь всей своей жизни в Дербенте.

Прогулка по городу раскроет для вас восточный характер Дербента, его самобытный уклад жизни. Пока мы в непринужденной атмосфере пройдём от памятников древних империй к творениям современных архитекторов, вы узнаете:

о ходе становления исламской культуры и её местных особенностях

какие религии и народы доминировали в окрестностях Дербента в различные периоды его истории.

В завершение маршрута вы посетите местную винодельню, где попробуете 4 сорта вина, приготовленного по классической технологии из лучшего винограда. Его собирают вручную в период оптимальной зрелости, а условия дербентского терруара наполняют виноград неповторимой элегантностью и яркостью вкуса.

