В этом путешествии мы развеем миф, что Карадахская и Салтинская теснины — это одно и то же. Каждая по-своему уникальна и красива.



И вы сами почувствуете разницу: пройдёте по узкому каменному коридору Карадахской и услышите шум воды в Салтинской.



А ещё — полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, заглянете в прошлое у башни времён Кавказской войны и, если захотите, покатаетесь на лошадях.