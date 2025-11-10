В этом путешествии мы развеем миф, что Карадахская и Салтинская теснины — это одно и то же. Каждая по-своему уникальна и красива.
И вы сами почувствуете разницу: пройдёте по узкому каменному коридору Карадахской и услышите шум воды в Салтинской.
А ещё — полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, заглянете в прошлое у башни времён Кавказской войны и, если захотите, покатаетесь на лошадях.
Описание экскурсии
- Остановки на смотровых, проезд по самому длинному автотоннелю России и не только.
- Гимринская башня 19 века — немного истории и дух Кавказской войны.
- Ирганайское водохранилище с фантастическими видами.
- Карадахская теснина — мощь, величие и узкий проход между отвесными скалами.
- Салтинская теснина и водопад — другой рельеф и другие ощущения: здесь вода падает прямо в теснину.
- Конная прогулка — по желанию.
Вы узнаете:
- Чем отличаются теснины и почему их часто путают.
- Какие традиции хранят горные народы.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Focus, Kia Rio, Nissan X-Trail, Honda Civic или аналогичном. Из города выезжаем в 7:00–8:00, возвращаемся в 19:00–20:00.
- Экскурсия также возможна из Каспийска.
- Перед стартом конной прогулки проводится обязательный инструктаж.
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Вход в Карадахскую теснину — 100 ₽ с чел.
- Посещение Салтинского водопада — 100 ₽ с чел.
- Аренда резиновых сапогов для входа в Салтинский водопад — 100 ₽ с чел.
- Конная прогулка — 1500 ₽ в час с чел.
- Обед в ресторане — от 600 ₽/чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 768 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!Задать вопрос
