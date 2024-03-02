Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Групповая экскурсия в Махачкале

Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров

В центре кузнецов и ювелиров вы познакомитесь с традициями обработки металла и поймёте, чем кубачинцы снискали мировую славу. Посетите художественный комбинат и музей. Поучаствуете в ювелирном мастер-классе.

А также услышите о богатой истории и особом быте высокогорного села, осмотрите старинную сторожевую башню и отведаете блюда местной кухни.
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по живописному маршруту

  • Мы выедем из Махачкалы и направимся в сторону Избербаша.
  • По пути вы увидите гору Пушкин-Тау, в силуэте которой угадывается профиль поэта.
  • В Кайтаге мы остановимся у источника, где вы сможете отведать целебной воды.
  • Также вам встретится арочный каменный мост в селе Маджалис.
  • Поднимаясь всё выше и выше, мы будем приближаться к селу Кубачи. Последние 15 км к селу проедем по грунтовой дороге.

Кубачи: центр народных промыслов

Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Здесь издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Спрятанный среди гор, аул сохранил традиции и ремесленное мастерство, которое здесь чтут и уважают, передавая от отца к сыну не одно поколение.

  • Вы прогуляемся по селу и окрестностям. Познакомитесь с его богатой историей и культурой. Узнаете, как оно стало знаменитым центром обработки металла. И конечно, услышите историю всемирно известного бренда — кубачинского серебра.
  • На экскурсии по Кубачинскому художественному комбинату и его музею вам расскажут о традиционном промысле, различных методах обработки металла, о том, как создаются узоры и орнаменты и какие символы используются в изделиях.
  • На ювелирном мастер-классе вы создадите собственное украшение.
  • Также вы посетите сторожевую башню и подниметесь на смотровую площадку с впечатляющим видом на окрестности.
  • Кроме того, в программе запланирован перерыв на обед — в одном из местных заведений вы отведаете национальные блюда.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, экскурсия в Кубачах, включая музеи, билет в сторожевую башню, ювелирный мастер-класс
  • Дополнительные расходы: обед — 600-700 руб. с человека, билеты в музеи — всего 200 руб. с человека
  • Дорога из Махачкалы до села Кубачи займёт 3,5 часа (в одну сторону), в селе вы проведёте около 4 часов
  • Если в группе будет меньше 10 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)

во вторник и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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