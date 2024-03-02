Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
В центре кузнецов и ювелиров вы познакомитесь с традициями обработки металла и поймёте, чем кубачинцы снискали мировую славу. Посетите художественный комбинат и музей. Поучаствуете в ювелирном мастер-классе.
А также услышите о богатой истории и особом быте высокогорного села, осмотрите старинную сторожевую башню и отведаете блюда местной кухни.
А также услышите о богатой истории и особом быте высокогорного села, осмотрите старинную сторожевую башню и отведаете блюда местной кухни.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Путешествие по живописному маршруту
- Мы выедем из Махачкалы и направимся в сторону Избербаша.
- По пути вы увидите гору Пушкин-Тау, в силуэте которой угадывается профиль поэта.
- В Кайтаге мы остановимся у источника, где вы сможете отведать целебной воды.
- Также вам встретится арочный каменный мост в селе Маджалис.
- Поднимаясь всё выше и выше, мы будем приближаться к селу Кубачи. Последние 15 км к селу проедем по грунтовой дороге.
Кубачи: центр народных промыслов
Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Здесь издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера ювелирного и оружейного производства. Спрятанный среди гор, аул сохранил традиции и ремесленное мастерство, которое здесь чтут и уважают, передавая от отца к сыну не одно поколение.
- Вы прогуляемся по селу и окрестностям. Познакомитесь с его богатой историей и культурой. Узнаете, как оно стало знаменитым центром обработки металла. И конечно, услышите историю всемирно известного бренда — кубачинского серебра.
- На экскурсии по Кубачинскому художественному комбинату и его музею вам расскажут о традиционном промысле, различных методах обработки металла, о том, как создаются узоры и орнаменты и какие символы используются в изделиях.
- На ювелирном мастер-классе вы создадите собственное украшение.
- Также вы посетите сторожевую башню и подниметесь на смотровую площадку с впечатляющим видом на окрестности.
- Кроме того, в программе запланирован перерыв на обед — в одном из местных заведений вы отведаете национальные блюда.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне или микроавтобусе, экскурсия в Кубачах, включая музеи, билет в сторожевую башню, ювелирный мастер-класс
- Дополнительные расходы: обед — 600-700 руб. с человека, билеты в музеи — всего 200 руб. с человека
- Дорога из Махачкалы до села Кубачи займёт 3,5 часа (в одну сторону), в селе вы проведёте около 4 часов
- Если в группе будет меньше 10 участников, с вами поедет гид-водитель, если вас будет больше, вас повезёт водитель и гид (двое сопровождающих)
во вторник и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Али-Гаджи Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 1161 туриста
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские туры по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
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