Индивидуальная
до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
«Вас научат готовить полезное местное блюдо из зелёной травы халты»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
24 янв в 06:30
31 янв в 06:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению чудо-чуду и топовые локации в Хунзахском районе
Начало: Г. Махачкала, проспект Акушинского, д. 16
«А также традиции, обычаи и всю гастрономию кулинарных предпочтений»
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
«А также услышите о богатой истории и особом быте высокогорного села, осмотрите старинную сторожевую башню и отведаете блюда местной кухни»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
24 янв в 08:00
27 янв в 08:00
6000 ₽ за человека
