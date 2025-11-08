Дагестан открывает свои двери для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящего Кавказа. В этом туре вы посетите аул Ботлих, где познакомитесь с уникальными традициями и увидите процесс добычи соли. Водяная мельница раскроет секреты приготовления урбеча, а панорама Ботлихской долины впечатлит своими масштабами. Завершите день на берегу озера Кезеной-Ам, наслаждаясь природной гармонией и местными деликатесами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Аутентичный Дагестан

Вы погуляете по душевному поселению Ботлих, услышите о местных традициях и культурных особенностях. А также:

Узнаете о процессе добычи соли, аналогов которому нет в мире

Рассмотрите водяную мельницу и узнаете тайны приготовления урбеча

Оцените с высоты панораму Ботлихской долины и увидите гигантские аммониты

Отдохнёте на озере Кезеной-Ам с бирюзовой водой

Полюбуетесь живописным слиянием двух рек: Аварское и Андийское Койсу

А ещё мы угостим вас стейками, пожаренными на камне!

Организационные детали