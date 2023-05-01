Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Дагестан — это не только знаменитый Сулакский каньон.
На комфортабельном микроавтобусе, в группе до 19 человек, мы отправимся к северной границе региона — в аул Ботлих. Вы узнаете, как его жители добывают соль и готовят урбеч. Попробуете жареные на огне стейки в окружении бурных рек и высоких гор. Кроме того, побываете на озере Кезеной-Ам — в месте, где отдыхает душа.
На комфортабельном микроавтобусе, в группе до 19 человек, мы отправимся к северной границе региона — в аул Ботлих. Вы узнаете, как его жители добывают соль и готовят урбеч. Попробуете жареные на огне стейки в окружении бурных рек и высоких гор. Кроме того, побываете на озере Кезеной-Ам — в месте, где отдыхает душа.
Ближайшие даты:
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аутентичный Дагестан
Вы погуляете по душевному поселению Ботлих, услышите о местных традициях и культурных особенностях. А также:
- Понаблюдаете за процессом добычи соли, аналогов которому нет в мире
- Рассмотрите водяную мельницу и узнаете тайны приготовления урбеча
- Оцените с высоты панораму Ботлихской долины и увидите гигантские аммониты
- Отдохнёте на озере Кезеной-Ам с бирюзовой водой
- Полюбуетесь живописным слиянием двух рек: Аварское и Андийское Койсу
А ещё мы угостим вас стейками, пожаренными на камне!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, в группе до 19 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Вкусный национальный обед включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Ирчи Казака, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Задай — Организатор в Махачкале
Здравствуйте! Меня зовут Задай, я представляю лицензированное туристическое агентство в Дагестане. Мы работаем уже более 6 лет. В нашей компании самые веселые и эрудированные гиды. Все экскурсии проходят на комфортабельном транспорте класса люкс. С нами вкусно, интересно и надежно!
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