Дагестан — это не только знаменитый Сулакский каньон. На комфортабельном микроавтобусе, в группе до 19 человек, мы отправимся к северной границе региона — в аул Ботлих. Вы узнаете, как его жители добывают соль и готовят урбеч. Попробуете жареные на огне стейки в окружении бурных рек и высоких гор. Кроме того, побываете на озере Кезеной-Ам — в месте, где отдыхает душа.

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Описание

Что вас ожидает

Аутентичный Дагестан

Вы погуляете по душевному поселению Ботлих, услышите о местных традициях и культурных особенностях. А также:

Понаблюдаете за процессом добычи соли, аналогов которому нет в мире

Рассмотрите водяную мельницу и узнаете тайны приготовления урбеча

Оцените с высоты панораму Ботлихской долины и увидите гигантские аммониты

Отдохнёте на озере Кезеной-Ам с бирюзовой водой

Полюбуетесь живописным слиянием двух рек: Аварское и Андийское Койсу

А ещё мы угостим вас стейками, пожаренными на камне!

Организационные детали