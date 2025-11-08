Дагестан открывает свои двери для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящего Кавказа.
В этом туре вы посетите аул Ботлих, где познакомитесь с уникальными традициями и увидите процесс добычи соли.
Водяная мельница раскроет секреты приготовления урбеча, а панорама Ботлихской долины впечатлит своими масштабами. Завершите день на берегу озера Кезеной-Ам, наслаждаясь природной гармонией и местными деликатесами
В этом туре вы посетите аул Ботлих, где познакомитесь с уникальными традициями и увидите процесс добычи соли.
Водяная мельница раскроет секреты приготовления урбеча, а панорама Ботлихской долины впечатлит своими масштабами. Завершите день на берегу озера Кезеной-Ам, наслаждаясь природной гармонией и местными деликатесами
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Уникальные традиции
- 🍽️ Вкусный обед включён
- 🏞️ Живописные виды
- 🗺️ Увлекательные истории
Что можно увидеть
- Ботлихская долина
- Водяная мельница
Описание экскурсии
Аутентичный Дагестан
Вы погуляете по душевному поселению Ботлих, услышите о местных традициях и культурных особенностях. А также:
- Узнаете о процессе добычи соли, аналогов которому нет в мире
- Рассмотрите водяную мельницу и узнаете тайны приготовления урбеча
- Оцените с высоты панораму Ботлихской долины и увидите гигантские аммониты
- Отдохнёте на озере Кезеной-Ам с бирюзовой водой
- Полюбуетесь живописным слиянием двух рек: Аварское и Андийское Койсу
А ещё мы угостим вас стейками, пожаренными на камне!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Вкусный национальный обед включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ирчи Казака, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Задай — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Задай, я представляю лицензированное туристическое агентство в Дагестане. Мы работаем уже более 6 лет. В нашей компании самые веселые и эрудированные гиды. Все экскурсии проходят на комфортабельном транспорте класса люкс. С нами вкусно, интересно и надежно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша благодарность милой девушке-гиду Марьям!
Маршрут интересный, нужно быть готовым к продолжительным переездам между локациями, но это того стоит.
Озеро, горы вокруг - непередаваемая красота природы.
В Ботлихе - очень доброжелательная хозяйка, в доме которой был обед. Угощали вкусным ботлихским пирогом, пальчики оближешь:)
А ещё местные жители нам пели.
Хорошая экскурсия, если вы не хотите ехать на "инстаграмные" места и не любите толпы людей)
Маршрут интересный, нужно быть готовым к продолжительным переездам между локациями, но это того стоит.
Озеро, горы вокруг - непередаваемая красота природы.
В Ботлихе - очень доброжелательная хозяйка, в доме которой был обед. Угощали вкусным ботлихским пирогом, пальчики оближешь:)
А ещё местные жители нам пели.
Хорошая экскурсия, если вы не хотите ехать на "инстаграмные" места и не любите толпы людей)
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А
экскурсия шикарная. организация на 5+!экскурсия была заявлена как групповая, но по какой то причине наша компания была единственная в автобусе, и все равно для нас экскурсию провели. транспорт - мерседес,
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Самая лучшая экскурсия! Виды космические, природа ещё нетронутая человеком, озеро зеркально лазурное манило взглядом, аромат горных растений вскружил голову! Захотелось остаться там на ночлег! Потрясающая, милейшая Гид Марьям подарила нам
+1
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Е
Эти виды теперь мне будут сниться 😍
Замечательная экскурсия! Гид Марьям невероятная умничка и замечательная девушка, а водитель Мурад очень отзывчивый и приятный в общении.
Наверное, не всем экскурсия дастся легко, нужно
Замечательная экскурсия! Гид Марьям невероятная умничка и замечательная девушка, а водитель Мурад очень отзывчивый и приятный в общении.
Наверное, не всем экскурсия дастся легко, нужно
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K
Это поездка была вишенкой на торте. Маршрут, озеро, аммониты, вершины все было потрясающе. Вкусный обед. Спасибо гиду за экскурсию и водителю за комфортную поездку.
Мы вернемся еще в Дагестан.
Мы вернемся еще в Дагестан.
+2
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Р
Выбрали необычную, аутентичную экскурсию. Скажу вам, произвело незабываемое впечатление!!! Горы,серпантины, реки с бирюзовый водой, отары овец, далёкие аулы и сёла. Озеро необычайно красивое, можно покататься на сапе. Гид Марьям просто
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