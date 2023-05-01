Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день

Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями

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Ответы на вопросы
Дагестан — это не только знаменитый Сулакский каньон.

На комфортабельном микроавтобусе, в группе до 19 человек, мы отправимся к северной границе региона — в аул Ботлих. Вы узнаете, как его жители добывают соль и готовят урбеч. Попробуете жареные на огне стейки в окружении бурных рек и высоких гор. Кроме того, побываете на озере Кезеной-Ам — в месте, где отдыхает душа.
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аутентичный Дагестан

Вы погуляете по душевному поселению Ботлих, услышите о местных традициях и культурных особенностях. А также:

  • Понаблюдаете за процессом добычи соли, аналогов которому нет в мире
  • Рассмотрите водяную мельницу и узнаете тайны приготовления урбеча
  • Оцените с высоты панораму Ботлихской долины и увидите гигантские аммониты
  • Отдохнёте на озере Кезеной-Ам с бирюзовой водой
  • Полюбуетесь живописным слиянием двух рек: Аварское и Андийское Койсу

А ещё мы угостим вас стейками, пожаренными на камне!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне, в группе до 19 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Вкусный национальный обед включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Ирчи Казака, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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