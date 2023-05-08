Махачкала четырёх веков: полное погружение

Увидеть максимум интересного и познакомиться с историей города 18-21 веков на групповой экскурсии

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В Дагестан приезжают за видами гор и ущелий, за удивительными природными явлениями.

Но, чтобы узнать историю нашего края и прочувствовать местный колорит, один день я предлагаю выделить на Махачкалу.

На этой экскурсии в авто-пешеходном формате вы увидите разные памятники архитектуры, побываете в музеях и мечетях. А гид не только покажет город, но и расскажет о нём.
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Махачкала четырёх веков: полное погружение
Ближайшие даты:
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к насыщенной программе, ведь в Махачкале есть что посмотреть! В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк, озеро и не только. Между ними мы будем передвигаться на микроавтобусе или минивэне, чтобы вы не сильно утомились. Обязательно сделаем остановку в кафе с национальной кухней, где пообедаем.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • как появилась Махачкала и при чём здесь Пётр I (казалось бы, ведь мы на юге);
  • почему название города было изменено и что оно означает;
  • как развивалась Махачкала с 18 по 21 век, какая инфраструктура появилась здесь в 19 столетии, что происходило с приходом советской власти и чем живёт город сегодня;
  • какие знаменитые личности жили в Махачкале или посещали её;
  • в чём особенности культуры и искусства Дагестана.

Места, которые вы увидите:

🔹 действующий маяк середины 19 века
🔹 морской порт
🔹 ж/д вокзал
🔹 Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
🔹 Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой (с посещением)
🔹 Родопский бульвар (прогулка)
🔹 Театр поэзии (с посещением)
🔹 Центральная Джума-мечеть (с посещением)
🔹 исторический парк «Россия — моя история» (с посещением)
🔹 Центр этнической культуры (с посещением)
🔹 озеро Ак-Гёль
🔹 Духовный центр им. Пророка Исы (с посещением)
🔹 И другие локации!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
  • Транспорт (микроавтобус или минивэн в зависимости от размера группы) и входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительные расходы по вашему пожеланию: обед, сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код мужчинам и женщинам

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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