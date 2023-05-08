В Дагестан приезжают за видами гор и ущелий, за удивительными природными явлениями. Но, чтобы узнать историю нашего края и прочувствовать местный колорит, один день я предлагаю выделить на Махачкалу. На этой экскурсии в авто-пешеходном формате вы увидите разные памятники архитектуры, побываете в музеях и мечетях. А гид не только покажет город, но и расскажет о нём.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к насыщенной программе, ведь в Махачкале есть что посмотреть! В нашем маршруте будет более 20 объектов — памятники архитектуры, мемориалы, музеи, мечеть, парк, озеро и не только. Между ними мы будем передвигаться на микроавтобусе или минивэне, чтобы вы не сильно утомились. Обязательно сделаем остановку в кафе с национальной кухней, где пообедаем.

Во время экскурсии вы узнаете:

как появилась Махачкала и при чём здесь Пётр I (казалось бы, ведь мы на юге);

почему название города было изменено и что оно означает;

как развивалась Махачкала с 18 по 21 век, какая инфраструктура появилась здесь в 19 столетии, что происходило с приходом советской власти и чем живёт город сегодня;

какие знаменитые личности жили в Махачкале или посещали её;

в чём особенности культуры и искусства Дагестана.

Места, которые вы увидите:

🔹 действующий маяк середины 19 века

🔹 морской порт

🔹 ж/д вокзал

🔹 Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи

🔹 Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой (с посещением)

🔹 Родопский бульвар (прогулка)

🔹 Театр поэзии (с посещением)

🔹 Центральная Джума-мечеть (с посещением)

🔹 исторический парк «Россия — моя история» (с посещением)

🔹 Центр этнической культуры (с посещением)

🔹 озеро Ак-Гёль

🔹 Духовный центр им. Пророка Исы (с посещением)

🔹 И другие локации!

Организационные детали