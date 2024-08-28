3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 17:00, в четверг и воскресенье в 16:00
Завтра в 17:00
8 сен в 16:00
3 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения28 августа 2024Прекрасная экскурсия. Гид по-настоящему любит свой город, знает его историю, хорошо владеет темой. Много рассказывает дополнительно об истории Дагестана и
- ННаталья26 августа 2024Все хорошо
- ЮЮлия17 августа 2024Экскурсия насыщена интересными фактами и историями, которые раскрывают Махачкалу с новой стороны. Тимур делился своей любовью и знаниями о городе, делая экскурсию запоминающейся.
- УУльяна26 июля 2024Все отлично, осталась довольна
- ООлег16 июля 2024Тимур очень грамотный и ответственный гид и специалист. Экскурсия отличная, интересная и динамичная, при этом очень информативная, позволяющая узнать город за краткое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Петровский маяк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Петровский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Петровский маяк», 59 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь