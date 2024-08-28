Петровский маяк – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Петровский маяк» в Махачкале, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Четыре века Махачкалы: полное погружение
На микроавтобусе
47 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 17:00, в четверг и воскресенье в 16:00
Завтра в 17:00
8 сен в 16:00
3 000 за человека
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук. Групповая экскурсия
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Начало: На площади им. Ленина
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    28 августа 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Прекрасная экскурсия. Гид по-настоящему любит свой город, знает его историю, хорошо владеет темой. Много рассказывает дополнительно об истории Дагестана и
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    его народов. Экскурсия проводится в комфортных условиях, на хорошем автомобиле с кондиционером. Гид - интеллигентный, харизматичный. Хорошо, что что такие люди представляют республику туристам. Советуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Махачкалой! Нас было 7 человек, всем понравилось.

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все хорошо
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Экскурсия насыщена интересными фактами и историями, которые раскрывают Махачкалу с новой стороны. Тимур делился своей любовью и знаниями о городе, делая экскурсию запоминающейся.
  • У
    Ульяна
    26 июля 2024
    Четыре века Махачкалы: полное погружение
    Все отлично, осталась довольна
    Все отлично, осталась довольна
  • О
    Олег
    16 июля 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Тимур очень грамотный и ответственный гид и специалист. Экскурсия отличная, интересная и динамичная, при этом очень информативная, позволяющая узнать город за краткое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Петровский маяк»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Петровский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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