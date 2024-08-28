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его народов. Экскурсия проводится в комфортных условиях, на хорошем автомобиле с кондиционером. Гид - интеллигентный, харизматичный. Хорошо, что что такие люди представляют республику туристам. Советуем этого гида всем, кто хочет познакомиться с Махачкалой! Нас было 7 человек, всем понравилось.