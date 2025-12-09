Мои заказы

Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы

Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Едем в сердце горного Дагестана — к Хунзахскому плато, родине воинов, поэтов и легенд. Хунзах встретит вас мощными водопадами, каньонами, домашней кухней и подлинным гостеприимством. Этот день будет наполнен чистым воздухом, вдохновением и красотой.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы© Аслан
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы© Аслан
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы© Аслан

Описание экскурсии

Водопады Тобот и Итлятляр

Огромные каскады воды, падающие со скал Хунзахского плато. Водопад Тобот — один из самых живописных в Дагестане, его высота более 70 метров.

Урбечовая фабрика

Посетите мастерскую, где делают знаменитый дагестанский урбеч. Вы увидите процесс приготовления, узнаете секреты технологии и сможете попробовать и приобрести натуральные лакомства.

Домашний обед в гостевом доме

Вас накормят традиционными блюдами горного Дагестана — здесь их готовят с любовью.

Каменная чаша и Матласские водопады

Природный амфитеатр и каскадные потоки воды среди скал — одно из самых красивых и романтичных мест маршрута. Идеальное место для отдыха и ярких фотографий.

Примерный тайминг маршрута

6:30 — выезд из Махачкалы
8:00 — короткая остановка для отдыха и фото
10:00 — водопады Тобот и Итлятляр
11:00 — посещение урбечовой фабрики
12:00 — домашний обед в гостевом доме
13:30 — каменная чаша Матласа
14:30 — Матласские водопады
15:30 — переезд обратно
18:30 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном авто с кондиционером и опытным водителем
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Специальной физической подготовки не требуется — маршрут лёгкий и подходит для всех
  • В стоимость поездки входят: все входные билеты по программе, дегустация урбеча на фабрике, комплексный обед, вода в дороге (0,5 л каждому), фото и видеосопровождение (по возможности)
  • Дополнительно оплачивается: личные расходы на сувениры, другие дегустации, по желанию — катание на лошадях или аренда для фотосессии (по договорённости)

Питание

  • Во время экскурсии вас ждёт домашний обед в уютном гостевом доме. Традиционные блюда дагестанской кухни: хинкал, чуду, лепёшки, айран, свежие овощи. Все продукты — местные и натуральные
  • По пути будет остановка для кофе-паузы
  • Можно взять небольшой перекус с собой

в пятницу в 06:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4200 ₽
Дети до 7 лет3500 ₽
Пенсионеры4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Южном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
На машине
11 часов
144 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 340 ₽ за всё до 7 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Махачкалы)
На автобусе
12 часов
14 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинский водопад
Откройте для себя загадочный аул Гамсутль и живописный Салтинский водопад. Путешествие из Махачкалы подарит незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: На улице Ирчи Казака
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
11 дек в 07:30
13 дек в 07:30
3800 ₽ за человека
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша
На автобусе
15 часов
746 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Горный тур по Дагестану: Хунзах, Матлас, Каменная чаша
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
3600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале