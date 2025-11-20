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природа — всё это оставило неизгладимый след в душе.



Что особенно запомнилось:

- обед в частном доме, где нас угощали настоящими дагестанскими хинкалами, чуду и чаем с горными травами. Вкуснее не пробовала нигде!

- скалы - они смыкаются так близко, что кажется, будто идешь по узкому коридору, созданному природой.

- прогулка под водопадом, где ветер поднимает воду вверх и такое ощущение, что дождь идет снизу.



Отдельное спасибо гиду! Он не просто рассказывал факты, а с любовью и гордостью делился историей и традициями Дагестана. Видно, что человек действительно влюблён в свой край и умеет передать эти эмоции гостям. Главное, не спешил и нас не торопил, ведь чтобы проникнутся этой красотой - нужно остановиться, выпить чая, забыть о городской суете.



Если вы хотите увидеть настоящий Кавказ, почувствовать его дух и насладиться невероятными пейзажами — эта экскурсия обязательна к посещению! 10/10, обязательно вернусь снова!



🔥 Рекомендую всем, кто ценит природу, историю и аутентичные путешествия!



p.s. внимательно читайте описание: что входит/не входит в экскурсию, что идет за доп. плату. Это поможет лучше организовать свое время.