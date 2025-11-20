Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Один из примеров — Дагестан, а именно его горные районы.
Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.
А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.
А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
Описание экскурсии
Это и есть Кавказ
Итак, вы в Дагестане! Приехали наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса, зарядиться энергией и полюбоваться пейзажами? Мы организуем путешествие по отменным горным локациям и познакомим вас с приветливыми жителями нашего края. Чудеса природы как на ладони, душевые беседы и застолье на высоте 2600 м — вот такое оно, дагестанское гостеприимство!
Горы ждут!
- Чудеса — природные и рукотворные — начнутся сразу по пути из Махачкалы в горы. Вы увидите самый длинный автодорожный тоннель в России и узнаете, с чем были связаны сложности при его строительстве. А затем вас ждёт удивительное явление (какое — расскажу на месте, пусть будет сюрприз!)
- Остановимся возле села, где родился Имам Шамиль, знаменитый вождь и освободитель горцев. Поднимемся на башню и попробуем представить, как Шамилю удалось спрыгнуть с неё и остаться в живых
- Заедем к Ирганайскому водохранилищу, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды и отыщем силуэт старца на скале
- При желании посетим Карадахскую теснину и оценим мощь природы при виде огромных каменных скал, обточенных водой. На этом же маршруте находится селение Гоцатль, где старинные улочки так и манят пройтись по ним, а дома завораживают (за отдельную плату)
- Следующая остановка — водопады Тобот и Итлятляр, где поток, низвергаясь с высоты, танцует и пенится
- Для любителей острых ощущений есть тарзанка над пропастью (за отдельную плату)
- Плато Матлас: водопады Матлас и Ханский — виды захватывающий дух (за отдельную плату)
- Каменная чаша, еще одно чудо света (за отдельную плату)
- Устроим обед в проверенном годами месте, куда не заезжают туристы. Местные жители голодными вас не отпустят: съедите столько хинкала и урбеча, сколько сможете
- Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова
Организационные детали
- Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привозим обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх)
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
Дополнительные расходы (по желанию)
- Матлас, Ханский водопад +4000₽ с группы
- Каменная чаша +4000₽ с группы
- Поездка к озеру Мочох +4000 ₽ с группы
- Карадахская теснина +4000 ₽ с группы
- Обед — 850 ₽ за чел.
- Зиплайн — 2500 ₽ за чел.
- Качели — 100 ₽ за чел.
- Зиплайн по предварительной брони
При выборе двух дополнительных локаций — скидка!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 718 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
р
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со своей семьей, не навязчиво. Спасибо вам большое, процветания вам, вашей семье. Порекомендую ли я своим друзьям этого гида, однозначно даа❤️
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Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами. Хотелось бы поделиться впечатлениями и красивыми фотографиями из данной экскурсии!! Нашим экскурсоводом был Магомедсайгид.
+2
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О
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
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Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что без нашего гида Мурата это приключение не было бы таким насыщенным и интересным. Если
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Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Впечатления от поездки Невероятная экспедиция длиною в день оставила в моей душе неизгладимый след! Наше путешествие началось ранним утром в 8:30 и завершилось лишь к полуночи,
Впечатления от поездки Невероятная экспедиция длиною в день оставила в моей душе неизгладимый след! Наше путешествие началось ранним утром в 8:30 и завершилось лишь к полуночи,
+2
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Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся перед нами во всей своей красоте: величественные горы, прекрасные дороги, гостеприимные люди и потрясающая
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