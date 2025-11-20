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«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана

Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Один из примеров — Дагестан, а именно его горные районы.

Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.

А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
4.9
55 отзывов
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана

Описание экскурсии

Это и есть Кавказ

Итак, вы в Дагестане! Приехали наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса, зарядиться энергией и полюбоваться пейзажами? Мы организуем путешествие по отменным горным локациям и познакомим вас с приветливыми жителями нашего края. Чудеса природы как на ладони, душевые беседы и застолье на высоте 2600 м — вот такое оно, дагестанское гостеприимство!

Горы ждут!

  • Чудеса — природные и рукотворные — начнутся сразу по пути из Махачкалы в горы. Вы увидите самый длинный автодорожный тоннель в России и узнаете, с чем были связаны сложности при его строительстве. А затем вас ждёт удивительное явление (какое — расскажу на месте, пусть будет сюрприз!)
  • Остановимся возле села, где родился Имам Шамиль, знаменитый вождь и освободитель горцев. Поднимемся на башню и попробуем представить, как Шамилю удалось спрыгнуть с неё и остаться в живых
  • Заедем к Ирганайскому водохранилищу, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды и отыщем силуэт старца на скале
  • При желании посетим Карадахскую теснину и оценим мощь природы при виде огромных каменных скал, обточенных водой. На этом же маршруте находится селение Гоцатль, где старинные улочки так и манят пройтись по ним, а дома завораживают (за отдельную плату)
  • Следующая остановка — водопады Тобот и Итлятляр, где поток, низвергаясь с высоты, танцует и пенится
  • Для любителей острых ощущений есть тарзанка над пропастью (за отдельную плату)
  • Плато Матлас: водопады Матлас и Ханский — виды захватывающий дух (за отдельную плату)
  • Каменная чаша, еще одно чудо света (за отдельную плату)
  • Устроим обед в проверенном годами месте, куда не заезжают туристы. Местные жители голодными вас не отпустят: съедите столько хинкала и урбеча, сколько сможете
  • Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере
  • Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привозим обратно
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира сверх четырёх)
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Матлас, Ханский водопад +4000₽ с группы
  • Каменная чаша +4000₽ с группы
  • Поездка к озеру Мочох +4000 ₽ с группы
  • Карадахская теснина +4000 ₽ с группы
  • Обед — 850 ₽ за чел.
  • Зиплайн — 2500 ₽ за чел.
  • Качели — 100 ₽ за чел.
  • Зиплайн по предварительной брони
    При выборе двух дополнительных локаций — скидка!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 718 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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р
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со своей семьей, не навязчиво. Спасибо вам большое, процветания вам, вашей семье. Порекомендую ли я своим друзьям этого гида, однозначно даа❤️
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со
Ой, приехали из Уфы в гости в Дагестан, очень комфортная поездка, как будто едешь, гуляешь со
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Алёна
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами. Хотелось бы поделиться впечатлениями и красивыми фотографиями из данной экскурсии!! Нашим экскурсоводом был Магомедсайгид.
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Встретил у дома и с этого момента наше путешествие началось) очень интересно послушать историю всего Дагестана, а не только тех мест, где мы побывали за экскурсию! Очень удобно, что индивидуальная экскурсия, только мы, а не ещё человек 15-20. Нет суеты, нет гонки. Время на локации не ограничено, вы получаете удовольствие не спеша!!! Успеваете в полном объеме всё посмотреть, вдохновиться и насладиться!!! Магомедсайгид очень приветливый, воспитанный, интересный человек и собеседник! С которым с удовольствием мы отравимся в новые места, где не успели побывать!!! Отдельно хотелось бы отметить гостеприимство родительского дома, где нас вкусно накормили домашней национальной едой!!! Подитожим. Если вы хотите посмотреть красоты Дагестана с удобствами, комфортом, не спеша и в прекрасной компании, то вам сюда!!! Рекомендую!!!

Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.+2
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
Добрый день! Отдыхаем в Дагестане уже второй год подряд, были на многих экскурсиях с разными гидами.
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О
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
Мы впервые в республике,экскурсия отличная,гиду огромное спасибо,прекрасный обед у его бабушке очень вкусно💯
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Константин
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что без нашего гида Мурата это приключение не было бы таким насыщенным и интересным. Если
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вы хотите провести время в Дагестане, настоятельно рекомендую обратиться к нему — это будет лучший выбор, который вы когда-либо сделали! Огромное спасибо за это замечательное путешествие, полное ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
Путешествие было организовано на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома, и я абсолютно уверена, что
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Иван
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана

Впечатления от поездки Невероятная экспедиция длиною в день оставила в моей душе неизгладимый след! Наше путешествие началось ранним утром в 8:30 и завершилось лишь к полуночи,
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но даже этого времени оказалось катастрофически мало, чтобы в полной мере насладиться всеми сокровищами дагестанской земли.

Профессиональный гид Наш проводник Мурад оказался не просто гидом, а настоящим знатоком края и чутким человеком. Он не подгонял группу, а, напротив, поощрял нас наслаждаться видами в своём темпе — такого расслабленного путешествия на обычном автобусном туре точно не добиться!

Незабываемые локации Дагестанские пейзажи буквально захватывают дух своей первозданной красотой. Особенно запомнились:

Величественные горные панорамы

Завораживающая Карадарская теснина

Водопад Тобот с его потрясающим каньоном — эти места поистине лишают дара речи

Если вы ограничивались лишь посещением Сулакского каньона, настоятельно рекомендую расширить маршрут и включить эти удивительные локации!

Культурный опыт Особой изюминкой тура стало знакомство с настоящей дагестанской кухней. Мы имели честь посетить дом мамы нашего гида, где нас угостили аутентичными домашними блюдами — это был незабываемый кулинарный опыт!

Однозначно рекомендую данное путешествие всем ценителям природных красот и аутентичной культуры!

Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана+2
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
Незабываемое путешествие по красотам Дагестана
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Анна
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся перед нами во всей своей красоте: величественные горы, прекрасные дороги, гостеприимные люди и потрясающая
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природа — всё это оставило неизгладимый след в душе.

Что особенно запомнилось:
- обед в частном доме, где нас угощали настоящими дагестанскими хинкалами, чуду и чаем с горными травами. Вкуснее не пробовала нигде!
- скалы - они смыкаются так близко, что кажется, будто идешь по узкому коридору, созданному природой.
- прогулка под водопадом, где ветер поднимает воду вверх и такое ощущение, что дождь идет снизу.

Отдельное спасибо гиду! Он не просто рассказывал факты, а с любовью и гордостью делился историей и традициями Дагестана. Видно, что человек действительно влюблён в свой край и умеет передать эти эмоции гостям. Главное, не спешил и нас не торопил, ведь чтобы проникнутся этой красотой - нужно остановиться, выпить чая, забыть о городской суете.

Если вы хотите увидеть настоящий Кавказ, почувствовать его дух и насладиться невероятными пейзажами — эта экскурсия обязательна к посещению! 10/10, обязательно вернусь снова!

🔥 Рекомендую всем, кто ценит природу, историю и аутентичные путешествия!

p.s. внимательно читайте описание: что входит/не входит в экскурсию, что идет за доп. плату. Это поможет лучше организовать свое время.

Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
Замечательная экскурсия, замечательная организация. Это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни! Дагестан раскрылся
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Входит в следующие категории Махачкалы

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