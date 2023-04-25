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Что вас ожидает:
- Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
- Гимринский башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Водопад итлятляр
- Музей Расула Гамзатова
- Матлаские водопады
- Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путь к вершинеДобро пожаловать, уважаемые гости нашей республики, в поездку к селу Хунзах! Село расположено высоко в горах, поэтому в простонародье, на аварском языке, его называют вершиной. Наша поездка начнётся со встречи с Гимринской оборонительной башней, где также воздвигнут памятник в честь первого имама Дагестана — Гази-Магомеда. Мы обязательно поднимемся на башню и сделаем красивые фотографии. Заодно вы узнаете об истории этой местности, а также о событиях, которые здесь проходили в ходе Кавказской войны.
Сердце горного ДагестанаДалее мы направляемся все выше… и следующей локацией будет Ирганайское водохранилище — вода здесь невероятно чистая, а природа — удивительно живописна! Мы будем держать путь к селу Хунзах через Хунзахское плато, которое издревле называют «сердцем горного Дагестана».
Расположенное у подножия горы Акаро село Хунзах — столица аварских ханов — находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самом краю огромного Цолотлинского каньона, куда низвергаются высочайшие Хунзахские водопады. В Хунзахском районе также находится памятник республиканского и федерального значения — Аранинская крепость, фортификационное сооружение XIX века. Посетив эти края, вы почувствуете себя покорителями горных высот и проведете незабываемое время!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный трансфер до конца всей экскурсии
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Махачкала или Каспийск (где удобно туристу)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Место встречи обсуждается с гидом по телефону.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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