Путь к вершине

Добро пожаловать, уважаемые гости нашей республики, в поездку к селу Хунзах! Село расположено высоко в горах, поэтому в простонародье, на аварском языке, его называют вершиной. Наша поездка начнётся со встречи с Гимринской оборонительной башней, где также воздвигнут памятник в честь первого имама Дагестана — Гази-Магомеда. Мы обязательно поднимемся на башню и сделаем красивые фотографии. Заодно вы узнаете об истории этой местности, а также о событиях, которые здесь проходили в ходе Кавказской войны.

Сердце горного Дагестана

Далее мы направляемся все выше… и следующей локацией будет Ирганайское водохранилище — вода здесь невероятно чистая, а природа — удивительно живописна! Мы будем держать путь к селу Хунзах через Хунзахское плато, которое издревле называют «сердцем горного Дагестана». Расположенное у подножия горы Акаро село Хунзах — столица аварских ханов — находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самом краю огромного Цолотлинского каньона, куда низвергаются высочайшие Хунзахские водопады. В Хунзахском районе также находится памятник республиканского и федерального значения — Аранинская крепость, фортификационное сооружение XIX века. Посетив эти края, вы почувствуете себя покорителями горных высот и проведете незабываемое время! Важная информация: Одежда и обувь по погоде Доп расход обед