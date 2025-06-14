Мои заказы

Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша

Аранинская крепость: фортификационное сооружение XIX века на маршруте экскурсии
Наш путь пройдет к древней столице мощнейшей империи Кавказа — селу Хунзах. Расположенное буквально на краю каньона, оно поражает открывающимися живописными видами.

Мы также не пройдем мимо других достопримечательностей Дагестана в ходе нашего маршрута: плато Матлас, Хунзанхские водопады, Каменная чаша… Наша поездка подарит вам незабываемые ощущения и позволит почувствовать себя настоящим покорителем горных высот!
5
18 отзывов
Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша
Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша

Описание экскурсии

Путь к вершине

Добро пожаловать, уважаемые гости нашей республики, в поездку к селу Хунзах! Село расположено высоко в горах, поэтому в простонародье, на аварском языке, его называют вершиной. Наша поездка начнётся со встречи с Гимринской оборонительной башней, где также воздвигнут памятник в честь первого имама Дагестана — Гази-Магомеда. Мы обязательно поднимемся на башню и сделаем красивые фотографии. Заодно вы узнаете об истории этой местности, а также о событиях, которые здесь проходили в ходе Кавказской войны.

Сердце горного Дагестана

Далее мы направляемся все выше… и следующей локацией будет Ирганайское водохранилище — вода здесь невероятно чистая, а природа — удивительно живописна! Мы будем держать путь к селу Хунзах через Хунзахское плато, которое издревле называют «сердцем горного Дагестана». Расположенное у подножия горы Акаро село Хунзах — столица аварских ханов — находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самом краю огромного Цолотлинского каньона, куда низвергаются высочайшие Хунзахские водопады. В Хунзахском районе также находится памятник республиканского и федерального значения — Аранинская крепость, фортификационное сооружение XIX века. Посетив эти края, вы почувствуете себя покорителями горных высот и проведете незабываемое время! Важная информация: Одежда и обувь по погоде Доп расход обед

Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Водопад итлятляр
  • Музей Расула Гамзатова
  • Матлаские водопады
  • Каменная чаша
  • Можно еще добавить Озеро Мочох
Что включено
  • Комфортный трансфер до конца всей экскурсии
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Махачкале
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда и обувь по погоде
  • Доп расход обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
М
Третий раз за год была в Дагестане, много экскурсий посетила ранее. Но индивидуальную экскурсию взяли в первый раз. И конечно же она понравилась гораздо больше чем группой тур. Магомед рассказал
читать дальшеуменьшить

много из истории Дагестана. При этом мы успели и песни национальные попеть и баранов погонять по полям))) По времени никаких ограничений не было, на каждой локации находились столько времени, сколько необходимо было для красивых фотографий, покупок сувениров и просто наслаждением безумно красивыми видами. Про национальный обед говорить не буду, просто добавлю фото - это 🔥🔥🔥Худыми домой точно не вернёмся!
В завершении скажу - кто думает с каким гидом ехать на экскурсии, не думайте 😀 Забирайте Магомеда и скорее езжайте в горы 🤣

Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через
читать дальшеуменьшить

Гимринский тоннель остановились у башни имама. Следующая остановка была на смотровой площадке Ирганайского водохранилища. Мы посмотрели на 4 водопада и прошлись по Каменной чаше. После пообедали в кафе Журавли. Джамал нас никуда не торопил, интересно рассказывал про каждый объект, отвечал на все наши вопросы, советовал где и на что стоит обратить внимание в сувенирных лавках (мы не пожалели, что купили убреч именно в поездке). На экскурсии нам было комфортно.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Уффф! Это конечно незабываемо! И хочется вернуться снова!
Скажу честно, данным. сайтом и сервисом пользовалась впервые, были определенные страхи, но! После того как оформила заказ на тур, Магомед тут же со
читать дальшеуменьшить

мной связался, обсудили пару вопросов, договорились созвониться за день до экскурсии. По прилету погода нас не порадовала, туман, дождь, думали уже отменить все, Но Магомед сказал,что бояться не чего, все будет тип-топ! И вы знаете, мы много гор видели уже, но эти пейзажи нам запомнятся на всегда! Спасибо, что отговорил нас!
Природу лучше увидеть своими глазами, а Магомеду отдельное спасибо за отличное и спокойное вождение, чувство юмора, рассказы о местах которые мы проезжали, историю Дагестана и много всего интересного!
В общем не бойтесь, заказывайте, Магомеда рекомендую не только вам, но и свои друзьям, после моих фотографий, кто еще не был в Дагестане, в частности в Махачкале, или был, но не там где мы - уже спрашивают контакты)

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Отличная была индивидуальная экскурсия, один взрослый и 2 ребёнок. Все очень круто, легко и интересно. Магомед умничка 👍 Все подробно рассказал, на вопросы все отвечал, очень аккуратно водит машину и
читать дальшеуменьшить

терпеливый был) Попробовали наивкуснейший раф с урбечем. Сделал интересные фото. Спасибо ему большое и вам, что так оперативно откликнулись и организовали поездку🤗 Мы решили ехать уже поздно вечером и не надеялись на успех, но все получилось. С утра, в указанное время, приехали за нами по адресу, все как и было оговорено.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Наше прощание с Дагестаном ознаменовалось экскурсией по Хунзаху. Рассказы Магомеда об истории края проникают в душу и вызывают чувство восхищения дагестанским народом,силой их духа и твердостью характера. Поистине несломляемая нация!
Шикарные
читать дальшеуменьшить

виды,горная мощь природы и ее уникальные творения не оставляют равнодушным,завораживают и уже навсегда остаются в памяти Преимущество прогулок с Магомедом в том,что нет временных рамок,ты наслаждаешься и получаешь удовольствие.
Дагестан, забрал наши сердца! ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
В
Один из красивейших маршрутов по Дагестану, по которому всем советую проехать. Особенно удобно это делать с Джамалом на комфортном автомобиле под интересные рассказы о дагестанских истории и обычаях. А когда
читать дальшеуменьшить

вам покажется, что уже нет места для новых впечатлений от головокружительных видов, вас ждёт незабываемый обед из национальных блюд у замечательной хозяйки Патимат из Хунзаха.
Обязательно включайте этот маршрут в своё путешествие по Дагестану!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша»

К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Махачкалы
На автобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Махачкалы
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
10 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Уникальная экскурсия по аварским землям: история, природа и культура Дагестана. Откройте для себя древние аулы и живописные пейзажи
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы
Водопад Тобот, урбечные мастерские и тайны Каменной чаши: день среди лучших пейзажей Кавказа
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
14 000 ₽ за экскурсию