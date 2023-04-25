Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша

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Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
Поездка в Хунзах, Плато Матлас, Каменная Чаша
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Что вас ожидает:

  • Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
  • Гимринский башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзахское плато
  • Водопад Тобот
  • Водопад итлятляр
  • Музей Расула Гамзатова
  • Матлаские водопады
  • Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь к вершинеДобро пожаловать, уважаемые гости нашей республики, в поездку к селу Хунзах! Село расположено высоко в горах, поэтому в простонародье, на аварском языке, его называют вершиной. Наша поездка начнётся со встречи с Гимринской оборонительной башней, где также воздвигнут памятник в честь первого имама Дагестана — Гази-Магомеда. Мы обязательно поднимемся на башню и сделаем красивые фотографии. Заодно вы узнаете об истории этой местности, а также о событиях, которые здесь проходили в ходе Кавказской войны.
Сердце горного ДагестанаДалее мы направляемся все выше… и следующей локацией будет Ирганайское водохранилище — вода здесь невероятно чистая, а природа — удивительно живописна! Мы будем держать путь к селу Хунзах через Хунзахское плато, которое издревле называют «сердцем горного Дагестана».
Расположенное у подножия горы Акаро село Хунзах — столица аварских ханов — находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самом краю огромного Цолотлинского каньона, куда низвергаются высочайшие Хунзахские водопады. В Хунзахском районе также находится памятник республиканского и федерального значения — Аранинская крепость, фортификационное сооружение XIX века. Посетив эти края, вы почувствуете себя покорителями горных высот и проведете незабываемое время!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный трансфер до конца всей экскурсии
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Махачкала или Каспийск (где удобно туристу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Место встречи обсуждается с гидом по телефону.
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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