Наш путь пройдет к древней столице мощнейшей империи Кавказа — селу Хунзах. Расположенное буквально на краю каньона, оно поражает открывающимися живописными видами.
Мы также не пройдем мимо других достопримечательностей Дагестана в ходе нашего маршрута: плато Матлас, Хунзанхские водопады, Каменная чаша… Наша поездка подарит вам незабываемые ощущения и позволит почувствовать себя настоящим покорителем горных высот!
Мы также не пройдем мимо других достопримечательностей Дагестана в ходе нашего маршрута: плато Матлас, Хунзанхские водопады, Каменная чаша… Наша поездка подарит вам незабываемые ощущения и позволит почувствовать себя настоящим покорителем горных высот!
Описание экскурсии
Путь к вершине
Добро пожаловать, уважаемые гости нашей республики, в поездку к селу Хунзах! Село расположено высоко в горах, поэтому в простонародье, на аварском языке, его называют вершиной. Наша поездка начнётся со встречи с Гимринской оборонительной башней, где также воздвигнут памятник в честь первого имама Дагестана — Гази-Магомеда. Мы обязательно поднимемся на башню и сделаем красивые фотографии. Заодно вы узнаете об истории этой местности, а также о событиях, которые здесь проходили в ходе Кавказской войны.
Сердце горного Дагестана
Далее мы направляемся все выше… и следующей локацией будет Ирганайское водохранилище — вода здесь невероятно чистая, а природа — удивительно живописна! Мы будем держать путь к селу Хунзах через Хунзахское плато, которое издревле называют «сердцем горного Дагестана». Расположенное у подножия горы Акаро село Хунзах — столица аварских ханов — находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самом краю огромного Цолотлинского каньона, куда низвергаются высочайшие Хунзахские водопады. В Хунзахском районе также находится памятник республиканского и федерального значения — Аранинская крепость, фортификационное сооружение XIX века. Посетив эти края, вы почувствуете себя покорителями горных высот и проведете незабываемое время! Важная информация: Одежда и обувь по погоде Доп расход обед
Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский Автомобильный тоннель (самый длинный в России)
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Водопад итлятляр
- Музей Расула Гамзатова
- Матлаские водопады
- Каменная чаша
- Можно еще добавить Озеро Мочох
Что включено
- Комфортный трансфер до конца всей экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Махачкале
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь по погоде
- Доп расход обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Третий раз за год была в Дагестане, много экскурсий посетила ранее. Но индивидуальную экскурсию взяли в первый раз. И конечно же она понравилась гораздо больше чем группой тур. Магомед рассказал
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более подробно рассказал об истории и обычаях Дагестана. Мы проехали через
Вам был полезен этот отзыв?
С
Уффф! Это конечно незабываемо! И хочется вернуться снова!
Скажу честно, данным. сайтом и сервисом пользовалась впервые, были определенные страхи, но! После того как оформила заказ на тур, Магомед тут же со
Скажу честно, данным. сайтом и сервисом пользовалась впервые, были определенные страхи, но! После того как оформила заказ на тур, Магомед тут же со
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Отличная была индивидуальная экскурсия, один взрослый и 2 ребёнок. Все очень круто, легко и интересно. Магомед умничка 👍 Все подробно рассказал, на вопросы все отвечал, очень аккуратно водит машину и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Наше прощание с Дагестаном ознаменовалось экскурсией по Хунзаху. Рассказы Магомеда об истории края проникают в душу и вызывают чувство восхищения дагестанским народом,силой их духа и твердостью характера. Поистине несломляемая нация!
Шикарные
Шикарные
Вам был полезен этот отзыв?
В
Один из красивейших маршрутов по Дагестану, по которому всем советую проехать. Особенно удобно это делать с Джамалом на комфортном автомобиле под интересные рассказы о дагестанских истории и обычаях. А когда
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Хунзах, водопады, Матлас и Каменная чаша»
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Махачкалы
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
10 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Уникальная экскурсия по аварским землям: история, природа и культура Дагестана. Откройте для себя древние аулы и живописные пейзажи
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Яркие краски Дагестана - из Махачкалы
Водопад Тобот, урбечные мастерские и тайны Каменной чаши: день среди лучших пейзажей Кавказа
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за человека
14 000 ₽ за экскурсию