Прогулка по Дербенту

Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: Познавательная прогулка по Дербенту

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Приглашаем вас на прогулку по самому старому городу России — по Дербенту. За тысячи лет своей истории этот город видел многое, и многое может сейчас рассказать нам. Вы увидите знаменитую дербентскую крепость Нарын-Кала, самую древнюю мечеть в РФ — Джума-мечеть.

Кроме того, у вас будет возможность полюбоваться на впечатляющий корабль-самолет экраноплан «Лунь» и прогуляться по Дербентской набережной.
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Прогулка по Дербенту
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крепость Нарын-Кала
  • Джума-мечеть
  • Экраноплан Лунь
  • Дом Петра Первого
  • Дербентская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самый старый город в РоссииДербент один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации. Когда-то Дербент был крупным узлом Великого шелкового пути: здесь рождались империи, устанавливались торговые связи между далекими государствами, создавались величественные крепости. За тысячи лет своей истории этот город видел многое, и многое может сейчас рассказать нам.
Что вас ждет:• Нарын-Кала — это знаменитая древняя дербентская крепость, которая и превратила город в «Закрытые ворота». Её двойные стены, которые спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный проход от моря на юг, к Персии. С трёх сторон крепость защищали крутые горные утёсы, а в стенах на расстоянии около 25 м. друг от друга были выстроены башни.
  • Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением. Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов.
  • Корабль-самолет «Лунь» впечатлит любого. Экраноплан занимает 74 метра на пляже под Дербентом в Дагестане, куда в 2020 году гиганта с трудом транспортировали из Каспийска. Экраноплан — уникальное воздушное судно, второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но когда вы подойдете к судну максимально близко и вы удивитесь его масштабам.
  • Дом Петра I. Это новейший музей Дербента — был открыт летом 2015 г. ко дню празднования 2000-летия города. Петр Алексеевич всегда славился любовью к солдатской простоте быта и несколько проведенных в Дербенте недель жил в простой землянке. В начале 19 века поверх нее был выстроен павильон с колоннами и памятной надписью над входом, во внутренней части которого установили застекленную крытую витрину, через которую можно разглядеть откопанный фундамент предполагаемой царской землянки.
  • Дербентская Набережная. С Набережной открывается красивый панорамный вид на горы, море и город. Здесь всегда многолюдно — гуляют дети и взрослые. Чистая территория городской Набережной привлекает всех жителей и гостей города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музей
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес после бронирования
Завершение: По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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