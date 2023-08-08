Самый старый город в РоссииДербент один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации. Когда-то Дербент был крупным узлом Великого шелкового пути: здесь рождались империи, устанавливались торговые связи между далекими государствами, создавались величественные крепости. За тысячи лет своей истории этот город видел многое, и многое может сейчас рассказать нам.

Что вас ждет:• Нарын-Кала — это знаменитая древняя дербентская крепость, которая и превратила город в «Закрытые ворота». Её двойные стены, которые спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный проход от моря на юг, к Персии. С трёх сторон крепость защищали крутые горные утёсы, а в стенах на расстоянии около 25 м. друг от друга были выстроены башни.