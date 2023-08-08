Индивидуальная экскурсия из Махачкалы: Познавательная прогулка по Дербенту
Приглашаем вас на прогулку по самому старому городу России — по Дербенту. За тысячи лет своей истории этот город видел многое, и многое может сейчас рассказать нам. Вы увидите знаменитую дербентскую крепость Нарын-Кала, самую древнюю мечеть в РФ — Джума-мечеть.
Кроме того, у вас будет возможность полюбоваться на впечатляющий корабль-самолет экраноплан «Лунь» и прогуляться по Дербентской набережной.
Кроме того, у вас будет возможность полюбоваться на впечатляющий корабль-самолет экраноплан «Лунь» и прогуляться по Дербентской набережной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан Лунь
- Дом Петра Первого
- Дербентская набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самый старый город в РоссииДербент один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации. Когда-то Дербент был крупным узлом Великого шелкового пути: здесь рождались империи, устанавливались торговые связи между далекими государствами, создавались величественные крепости. За тысячи лет своей истории этот город видел многое, и многое может сейчас рассказать нам.
Что вас ждет:• Нарын-Кала — это знаменитая древняя дербентская крепость, которая и превратила город в «Закрытые ворота». Её двойные стены, которые спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный проход от моря на юг, к Персии. С трёх сторон крепость защищали крутые горные утёсы, а в стенах на расстоянии около 25 м. друг от друга были выстроены башни.
- Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением. Самая большая на Северном Кавказе и долгое время единственная в Южном Дагестане, Джума-мечеть собирала мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов.
- Корабль-самолет «Лунь» впечатлит любого. Экраноплан занимает 74 метра на пляже под Дербентом в Дагестане, куда в 2020 году гиганта с трудом транспортировали из Каспийска. Экраноплан — уникальное воздушное судно, второго такого в мире нет. И это не макет или восстановленный образец. Перед вами настоящий ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Издалека аппарат может показаться просто самолетом странной конструкции. Но когда вы подойдете к судну максимально близко и вы удивитесь его масштабам.
- Дом Петра I. Это новейший музей Дербента — был открыт летом 2015 г. ко дню празднования 2000-летия города. Петр Алексеевич всегда славился любовью к солдатской простоте быта и несколько проведенных в Дербенте недель жил в простой землянке. В начале 19 века поверх нее был выстроен павильон с колоннами и памятной надписью над входом, во внутренней части которого установили застекленную крытую витрину, через которую можно разглядеть откопанный фундамент предполагаемой царской землянки.
- Дербентская Набережная. С Набережной открывается красивый панорамный вид на горы, море и город. Здесь всегда многолюдно — гуляют дети и взрослые. Чистая территория городской Набережной привлекает всех жителей и гостей города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в музей
- Обед
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Точный адрес после бронированияЗавершение: По договорености
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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