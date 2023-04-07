Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов. Ему уже более 2000 лет, и на его улицах находится множество достопримечательностей, которые могут рассказать историю этого самобытного места. История Дербента Наше знакомство с историей Дербента начнется со старинной крепости Нарын-Кала. Это — настоящая визитная карточка города. К сожалению, до нас дошли не все части сооружения. Но масштаб поражает до сих пор!

В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть. Это самая древняя мечеть не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

Мы также заглянем в музейный комплекс «Девичьи бани». Еще недавно здесь совершали омовение перед брачным обрядом. Он напоминает современный девичник — после омовения невесты присоединялась к своим подругам. Они пили чай, общались и веселились. Природа ДербентаНедавно прошло открытие набережной на берегу Каспийского моря. Она декорирована командой Покраса Лампаса, что придает ей особый колорит. Благодаря этому здесь можно сделать интересные и яркие снимки.

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