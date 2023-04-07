Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»

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Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России.

Мощеные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут Вам проникнуться атмосферой спокойствия и умиротворения, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть.

Вы также сможете полюбоваться на расписную набережную Каспийского моря, а еще узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
Экскурсия: Дербент и каспийский монстр «Лунь»
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Что вас ожидает:

  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Старый Дербент
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Экраноплан «Лунь»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов. Ему уже более 2000 лет, и на его улицах находится множество достопримечательностей, которые могут рассказать историю этого самобытного места. История Дербента Наше знакомство с историей Дербента начнется со старинной крепости Нарын-Кала. Это — настоящая визитная карточка города. К сожалению, до нас дошли не все части сооружения. Но масштаб поражает до сих пор!
В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть. Это самая древняя мечеть не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.
Мы также заглянем в музейный комплекс «Девичьи бани». Еще недавно здесь совершали омовение перед брачным обрядом. Он напоминает современный девичник — после омовения невесты присоединялась к своим подругам. Они пили чай, общались и веселились. Природа ДербентаНедавно прошло открытие набережной на берегу Каспийского моря. Она декорирована командой Покраса Лампаса, что придает ей особый колорит. Благодаря этому здесь можно сделать интересные и яркие снимки.
А еще Вы ракетный экраноплан «Лунь» и почувствуете военную мощь страны. Что важно знать: • Полную оплату необходимо произвести за один день в офисе или онлайн на сайте.
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Обратите внимание: есть экскурсия с посещением Армянской церкви или улицы Мамедбекова с Северной крепостной стеной и улиц Казем Бека, Счастливых людей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги экскурсовода
  • Обед
  • Вход в крепость
  • Вход в Джума-мечеть
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 8А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату необходимо произвести за один день в офисе или онлайн на сайте.
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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