Экскурсия
Почувствуйте колорит и самобытность древнейшего города России.
Мощеные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут Вам проникнуться атмосферой спокойствия и умиротворения, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть.
Вы также сможете полюбоваться на расписную набережную Каспийского моря, а еще узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
Мощеные улицы и каменные здания, рассыпанные по всему Дербенту, помогут Вам проникнуться атмосферой спокойствия и умиротворения, которая особенно свойственна исторической части поселения, где расположились величественная крепость и старейшая мечеть.
Вы также сможете полюбоваться на расписную набережную Каспийского моря, а еще узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром».
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Что вас ожидает:
- Древняя крепость Нарын-кала
- Старый Дербент
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Набережная
- Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Дербент — один из древнейших городов. Ему уже более 2000 лет, и на его улицах находится множество достопримечательностей, которые могут рассказать историю этого самобытного места. История Дербента Наше знакомство с историей Дербента начнется со старинной крепости Нарын-Кала. Это — настоящая визитная карточка города. К сожалению, до нас дошли не все части сооружения. Но масштаб поражает до сих пор!
В старой части города находится еще одна историческая достопримечательность — Джума-мечеть. Это самая древняя мечеть не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.
Мы также заглянем в музейный комплекс «Девичьи бани». Еще недавно здесь совершали омовение перед брачным обрядом. Он напоминает современный девичник — после омовения невесты присоединялась к своим подругам. Они пили чай, общались и веселились. Природа ДербентаНедавно прошло открытие набережной на берегу Каспийского моря. Она декорирована командой Покраса Лампаса, что придает ей особый колорит. Благодаря этому здесь можно сделать интересные и яркие снимки.
А еще Вы ракетный экраноплан «Лунь» и почувствуете военную мощь страны. Что важно знать: • Полную оплату необходимо произвести за один день в офисе или онлайн на сайте.
- Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Обратите внимание: есть экскурсия с посещением Армянской церкви или улицы Мамедбекова с Северной крепостной стеной и улиц Казем Бека, Счастливых людей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги экскурсовода
- Обед
- Вход в крепость
- Вход в Джума-мечеть
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 8А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Полную оплату необходимо произвести за один день в офисе или онлайн на сайте.
- Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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