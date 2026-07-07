Едем в одно из самых красивых и труднодоступных мест Дагестана. На катере доберёмся до укромных бухт и ущелий, куда невозможно попасть по суше.
Вас ждут отвесные скалы Сулакского каньона, прозрачная вода Чиркейского водохранилища, рыбалка на окуня или судака и отдых с кофе или чаем на берегу.
Вас ждут отвесные скалы Сулакского каньона, прозрачная вода Чиркейского водохранилища, рыбалка на окуня или судака и отдых с кофе или чаем на берегу.
Описание экскурсии
Как проходит рыбалка
- Мы предоставим спиннинги, снасти и приманки, покажем перспективные места и поможем освоить технику рыбалки, если вы новичок
- Во время привала угостим вас ароматным кофе или чаем со сладостями. Летом вы при желании искупаетесь в прозрачной горной воде
- Всю пойманную рыбу вы заберёте с собой. По желанию приготовим улов на костре
Варианты расписания
Утренний блок c 6:00 до 12:00 — ранний старт гарантирует максимальный клёв, пока вода спокойная
- 6:00 — выходим в узкие ущелья каньона к местам стоянки хищника
- 11:30 — привал на берегу для кофе и чая
- 12:00 — возвращаемся на причал с уловом
Вечерний блок с 14:00 до 19:00 — время активной охоты за трофейным окунем
- 14:00 — исследуем каменистые участки и труднодоступные бухты
- 16:30 — кофейная пауза в уединенном месте
- 17:00 — финишный рывок, когда хищник проявляет агрессию на закате
- 19:00 — швартуемся на причале
Организационные детали
- Трансфер из Махачкалы или Каспийска и обратно входит в стоимость
- Плывём на катере «Касатка Спорт 700» вместимостью до 11 чел. Перед выходом на катере мы проведём инструктаж по технике безопасности. Для каждого участника предусмотрен спасжилет
- Возьмите с собой перекус — полноценный обед программой не предусмотрен
- Возможны два варианта программы: утренний выезд с 6:00 до 12:00 или вечерний с 14:00 до 19:00
- Можно организовать поездку для большего количества участников. Доплата за каждого следующего человека — 6000 ₽
- При необходимости мы поможему упаковать пойманную рыбу. По желанию приготовим для вас улов на костре — 1000 ₽
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иманали — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Рыбалка — моя страсть с детства! С удовольствием поделюсь своими секретами успешной ловли, покажу самые рыбные места и помогу вам получить незабываемые впечатления от рыбалки в Дагестане. Со мной вы не только поймаете рыбу, но и насладитесь воображением природы и атмосферой настоящего приключения!
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