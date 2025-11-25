Откройте для себя Дагестан: древнее селение Старый Гоор с его величественными башнями XVII века, захватывающий дух вид с отвесной скалы Язык Тролля, загадочная атмосфера села Кахиб, где история гармонично вплетается в окружающий пейзаж. А так же Датунский храм — шедевр средневекового христианского зодчества, полный вековых тайн.
Описание экскурсииБашни Старого Гоора — история, застывшая в камне Экскурсия начинается с посещения древнего селения Старый Гоор — одного из самых узнаваемых мест горного Дагестана. Здесь, на самом краю отвесной пропасти, сохранились оборонительные башни XVII века. Когда-то жители покинули этот аул и спустились в Новый Гоор, но память об эпохе осталась в камне, стоящем над бездной. Язык Тролля — захватывающая скала и лучшие виды Рядом расположен знаменитый Язык Тролля — нависающая скала, открывающая головокружительные виды на долину реки Аварское Койсу и снежные вершины Кавказских гор. Это одно из лучших мест для фотографий и ярких впечатлений на границе высоты и вечности. Кахиб — древний каменный город и его загадки Недалеко от Гоора находится село Кахиб — удивительный памятник истории, по возрасту сравнимый с Дербентом. Здесь можно часами исследовать каменные остатки домов, рассматривать высокие башни, органично вписанные в горный ландшафт, и представлять себе жизнь людей этих суровых мест. Датунский храм — христианское наследие в горах Особое впечатление производит Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, построенный в X–XI веках грузинскими миссионерами. Храм во время Кавказской войны служил местом богослужений даже для русских солдат, а сегодня удивляет своим уединением и величием. Важная информация:
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено».
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек.
Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоор
- Язык Тролля
- Старый Кахиб
- Раннехристианский храм Датуна
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Подъем на джипах
- Фуникулер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится индивидуально по принципу «Все включено»
- С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки
- Есть возможность увеличить группу до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
