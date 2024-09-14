Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились

Ф Федоров

Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)