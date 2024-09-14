10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
30 дек в 07:00
3900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Дагестаном
Таинственное ущелье Марковых, бархан Сарыкум и прекрасный Сулакский каньон за один день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище - из Махачкалы
Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9940₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭллина14 сентября 2024Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились
- ФФедоров5 сентября 2024Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки»
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