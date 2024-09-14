Смотровая площадка в посёлке Дубки – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки» в Махачкале, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
30 дек в 07:00
3900 за человека
Увлекательное знакомство с Дагестаном
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Дагестаном
Таинственное ущелье Марковых, бархан Сарыкум и прекрасный Сулакский каньон за один день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9000 за всё до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище - из Махачкалы
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище - из Махачкалы
Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9940 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эллина
    14 сентября 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В общем красотой Дагестана насладились
    Понравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! ВПонравилась экскурсия, получилась как индивидуальная, но к сожалению не успели на Бахрах. Приехали когда стемнело! В
  • Ф
    Федоров
    5 сентября 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Посетили Сулакский каньён, впечатлений осталось море. Мы с женой довольны на все 100% Познавательное и комфортное путешествие, море фото) Спасибо гиду Рабдану за добродушие, позитив и рассказы о Дагестане. Узнали много нового. Спасибо за эмоции и незабываемые прелести Дагестана!)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
  2. Увлекательное знакомство с Дагестаном
  3. Лучшие виды на Сулакский каньон и Ирганайское водохранилище - из Махачкалы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Ирганайское водохранилище
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Язык Тролля
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Смотровая площадка в посёлке Дубки" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 9940. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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