Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье

Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в...

4.9
23 отзыва
Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в труднодоступных горных районах.

Приглашаем вас туда, где уже давно не живут, но заброшенные дома хранят неповторимую атмосферу традиций и дух истории.

Вы заглянете в окна старинных жилищ, пройдетесь по узким улочкам и почувствуете, словно время остановилось.
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Салтинское ущелье
  • Село Гамсутль

Что вас ожидает:

    Магия камня и инопланетные пейзажи
    С четырёх километров сквозь гору всё и начнётся. Магия не терпит суеты, а значит неторопливая езда по Гимринскому тоннелю — самому длинному тоннелю настроит на нужный лад! Далее отправимся к Гимринской башне — каменному напоминанию о временах, когда часовые не смыкали глаз, неся дозор. Мы обязательно тут остановимся, чтобы услышать историю строительства башни. Ирганайское водохранилище — говорят, это одно из тех местом куда хочется возвращаться. Вы сможете проверить сами. Инопланетные пейзажи сменяются довольно оживленными населенными пунктами. У них своя жизнь на берегу. И тем это место ещё прекраснее.
    Гунибская ГЭС — одна из самых молодых в России. Кроме возраста выделяется среди остальных очень необычным местом около плотины. Ваши фото из этих мест станут подолгу с восхищением рассматривать. Впечатления от масштабов гидро-сооружения дополняют невероятные формы скал вокруг. Их причудливые изгибы будто рукой высечены. Это нужно видеть!
    Призрачное село — Гамсутль и Салтинское ущелье
    За пылью времён едут в старинное селение Чох. Ведь рядом расположено заброшенный аул Гамсутль. Но спешим уверить, что познакомившись с селом ближе, вы снова вернётесь сюда. Наверно это любовь самих жителей села к родной земле передаётся всем, кто ступил на неё однажды. Особая судьба, великое прошлое и предания о Великом Шелковом пути, о набегах завоевателей, о героях и мудрецах — невозможно не увлечься всем этим. Но главное — память о каждом, кто прославил село в разных сферах и областях, бережно хранится и передается от поколения к поколению. Может и вы услышите историю о ком-то за обедом в гостевом доме!
    Остались ли те, кто не слышал о селе Гамсутль? Его слава затмит скоро Мачу-Пикчу в Перу. Но даже широкая известность не сможет погасить интерес к этому удивительному месту. Потому что каждый должен своими глазами увидеть то, что когда-то было родиной сотен людей. А теперь их дома превращаются в прах. Но пока мы будем стремиться сюда, будет жива память о Гамсутле.

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании;
    • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Взрослый (7+)
    2 490 ₽
    Детский (до 7 лет)
    2 300 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт (туда и обратно)
    • услуги гида-проводника
    • обед — национальная кухня
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    Место начала и завершения
    пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
    Когда и сколько длится?
    Когда: вт, сб, вс в 06:30
    Экскурсия длится около 16 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    вт, сб, вс в 06:30

    ЭтноМир
    ЭтноМир
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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