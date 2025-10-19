На один день мы отправимся в путешествие по горному Дагестану.
Нас ждет водопад Тобот, Цолотлинский каньон, Гимринская башня, Каменная Чаша, а также развлечения в экстрим-парке — от подвесного моста до зиплайна.
Описание экскурсии
В горы Дагестана Приглашаем вас в однодневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности. Вы это точно не увидите на классических экскурсиях:70-метровый водопад Тобот • Цолотлинский каньон глубиной 100 метров • экстрим парк Наше путешествие начнется с самого длинного тоннеля в России. Далее мы сделаем небольшую остановку у Гимринской башни и осмотрим окрестности с высоты. Для любителей адреналина в Матласе есть множество развлечений — зиплайн и подвесной мост. А если вы не боитесь высоты, вы сможете пройтись со страховкой по скалам над пропастью.
вторник, четверг, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- Село Цада
- Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В
Завершение: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В, (Сбор возле гостиница Жак)
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Энже
19 окт 2025
К
Карина
31 июл 2025
И
ИГОРЬ
15 июл 2025
И
Иван
11 июл 2025
Экскурсия понравилась. Гид Оксана интересно рассказала об исторических событиях связанных с данным местом. Горные пейзажи впечатляют. Туристов было не так много как на других направлениях и удалось все посмотреть без
Т
Татьяна
11 июл 2025
Очень насыщенная экскурсия. Сама дорога до Хунзах долгая и по дороге такие виды, что дух захватывает. Каменная чаша - в голове не укладывается от произведения природы. Водопады, горы- красота неописуемая. Казалось, что это красота нереальная. Очень рекомендую.
Д
Дмитрий
12 мая 2025
Мне понравилось абсолютно всё! И гид, очень позитивная девушка, и экскурсионная программа, и обед. Всё локации Горного Дагестана это супер априори!
И
Ирина
21 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Замечательная природа, потрясающие горы и водопады, необычное создание природы-Каменная чаша. Гид Умма очень интересно рассказывала о Дагестане и обычаях его народов. Также впечатлил обед. Попробовали много вкусных национальных блюд. Спасибо за отличную экскурсию!
С
Светлана
29 мар 2025
В
Вуйугова
7 янв 2025
Были на экскурсии. Хунзах. Грамотные гиды, комфортное вождение. Просили поменять экскурсию, пошли на встречу. Тур оператора рекомендую всем
Т
Татьяна
9 сен 2024
Наша поездка была просто замечательна. Все было просто « бомба» гид Шамиль, очень интересно рассказывал, много знает, грамотная речь, шутил всю дорогу. Теперь мы знаем какое его любимое занятие 🤣🤣.
H
Helen
8 сен 2024
Ездили на экскурсию 15.09.2024 с фирмой «Твой Дагестан». Остались очень приятные впечатления! Перед экскурсией(в 7:15) нас поприветствовал руководитель фирмы, пожелал приятной поездки, рассказал что нас ожидает и представил нам гида
Н
Наталия
7 сен 2024
Нам очень понравилось. Водитель спокойный, вежливый и доброжелательный. Водителя звали Руслан спасибо ему огромное.
Е
Елена
6 сен 2024
Все понравилось!
С
Светлана
18 авг 2024
Очень интересно прошла экскурсия, прекрасный гид Юлия, весёлая, компанийская👍. Которая рассказывала об интересных вещах по теме экскурсии, и ещё много другое касаемо жизни и традиции этих замечательных и добрых людей
Д
Дария
17 авг 2024
Во- первых, была супер поездка на индивидуальном трансфере, нам повезло с Мурадом. Чуткий, ответственный, аккуратный водитель. Хорошая компания, отличный отдых!!!
