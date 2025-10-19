Мои заказы

Хунзах, Матлас, Каменная чаша из Махачкалы

На один день мы отправимся в путешествие по горному Дагестану.

Нас ждет водопад Тобот, Цолотлинский каньон, Гимринская башня, Каменная Чаша, а также развлечения в экстрим-парке — от подвесного моста до зиплайна.
4.9
28 отзывов
Хунзах, Матлас, Каменная чаша из Махачкалы
Хунзах, Матлас, Каменная чаша из Махачкалы
Хунзах, Матлас, Каменная чаша из Махачкалы

Описание экскурсии

В горы Дагестана Приглашаем вас в однодневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности. Вы это точно не увидите на классических экскурсиях:

70-метровый водопад Тобот • Цолотлинский каньон глубиной 100 метров • экстрим парк Наше путешествие начнется с самого длинного тоннеля в России. Далее мы сделаем небольшую остановку у Гимринской башни и осмотрим окрестности с высоты. Для любителей адреналина в Матласе есть множество развлечений — зиплайн и подвесной мост. А если вы не боитесь высоты, вы сможете пройтись со страховкой по скалам над пропастью. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

вторник, четверг, суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • Село Цада
  • Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В
Завершение: Г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 51В, (Сбор возле гостиница Жак)
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
1
2
1
Э
Энже
19 окт 2025
К
Карина
31 июл 2025
И
ИГОРЬ
15 июл 2025
И
Иван
11 июл 2025
Экскурсия понравилась. Гид Оксана интересно рассказала об исторических событиях связанных с данным местом. Горные пейзажи впечатляют. Туристов было не так много как на других направлениях и удалось все посмотреть без
читать дальше

лишней суеты. Обед был шикарный с блюдами национальной кухни. Но, описание на спутнике не соответствует, по заявлению организатора они не возят на озеро Мочох с июня, но разработчики не поменяли информацию. Также мы не посетили часть локаций так как ехали через Избербаш, а не через Махачкалу. При этом из Махачкалы нас заберали в 6 утра, а не в 7-30 как написано, на отдельном автобусе и мы присоединились к основной группе, ехавшей из Дербента, только через час (при возвращении в таком же порядке вернули на точку сбора). По этой причине не заезжали на локации Гимрийский тоннель, башня, Ирганайское водохранилище. Комплекс журавли проезжали только мимо, не останавливались. Оценку снижать не стал, по тому что Кавказ-тур заверил что информацию передали разработчику, но она пока не поменена по не зависящим от них причинам. Надеюсь что данная информация пригодиться туристам при выборе данной экскурсии до уточнения ее описания.

Т
Татьяна
11 июл 2025
Очень насыщенная экскурсия. Сама дорога до Хунзах долгая и по дороге такие виды, что дух захватывает. Каменная чаша - в голове не укладывается от произведения природы. Водопады, горы- красота неописуемая. Казалось, что это красота нереальная. Очень рекомендую.
Д
Дмитрий
12 мая 2025
Мне понравилось абсолютно всё! И гид, очень позитивная девушка, и экскурсионная программа, и обед. Всё локации Горного Дагестана это супер априори!
И
Ирина
21 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Замечательная природа, потрясающие горы и водопады, необычное создание природы-Каменная чаша. Гид Умма очень интересно рассказывала о Дагестане и обычаях его народов. Также впечатлил обед. Попробовали много вкусных национальных блюд. Спасибо за отличную экскурсию!
С
Светлана
29 мар 2025
В
Вуйугова
7 янв 2025
Были на экскурсии. Хунзах. Грамотные гиды, комфортное вождение. Просили поменять экскурсию, пошли на встречу. Тур оператора рекомендую всем
Т
Татьяна
9 сен 2024
Наша поездка была просто замечательна. Все было просто « бомба» гид Шамиль, очень интересно рассказывал, много знает, грамотная речь, шутил всю дорогу. Теперь мы знаем какое его любимое занятие 🤣🤣.
читать дальше

Хочу также выразить особую благодарность водителю Тагиру. Водитель от Бога. Спокойный, вел машину аккуратно и непринужденно. Если его о чем то спрашивали, то он так же отвечал и делился фактами. Была и остались с дочерью пол впечатлением. Дважды уже посещаю эту республику и не могу не на восхищаться ее красотами, кухней, отзывчивыми людьми. Храни бог и дай процветания компании и ее сотрудникам🙏🙏 каждый наверно, кто собирался в отпуск в Дагестан, слышали ролик из тик ток. Поедем в Дагестан, там красиво! Полностью согласна на все сто 💯 процентов, что это действительно так. Мои искренние пожелания, всех благ🙏🙏

H
Helen
8 сен 2024
Ездили на экскурсию 15.09.2024 с фирмой «Твой Дагестан». Остались очень приятные впечатления! Перед экскурсией(в 7:15) нас поприветствовал руководитель фирмы, пожелал приятной поездки, рассказал что нас ожидает и представил нам гида
читать дальше

и водителя-такое отношение к клиентам крайне редко встречается, поэтому огромный плюс. Отличный гид Мухамед-донес много полезной информации о республике, поддерживал диалог, вовлекал туристов в беседу. Водитель(не помню имя)-отлично водит! Все серпантины проехали мягко, вождение комфортное, езда по правилам. Машина комфортная. Локации живописны. Горный Дагестан захватывает дух-обязателен к посещению!

Н
Наталия
7 сен 2024
Нам очень понравилось. Водитель спокойный, вежливый и доброжелательный. Водителя звали Руслан спасибо ему огромное.
Е
Елена
6 сен 2024
Все понравилось!
С
Светлана
18 авг 2024
Очень интересно прошла экскурсия, прекрасный гид Юлия, весёлая, компанийская👍. Которая рассказывала об интересных вещах по теме экскурсии, и ещё много другое касаемо жизни и традиции этих замечательных и добрых людей
читать дальше

живущие в этой стране под названием Дагестан💕 Так же хочется сказать слова благодарности нашему водителю Асланбеку, за его аккуратность в своей работе, и за профессионализм💪💥 Нас кормили обедом национальной кухнии. Всё было очень вкусно, море разнообразных блюд, сытно, аппетитно 😋 Жаль,не было озеро Мочох, из за ремонта дороги.

Д
Дария
17 авг 2024
Во- первых, была супер поездка на индивидуальном трансфере, нам повезло с Мурадом. Чуткий, ответственный, аккуратный водитель. Хорошая компания, отличный отдых!!!

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии из Махачкалы

Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
На машине
SUP-прогулки
10 часов
49 отзывов
Водная прогулка
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озёрам, водопадам и ущельям
На машине
9 часов
-
15%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
9 отзывов
Групповая
Село Хунзах, плато Матлас и Каменная чаша
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, посетив Хунзах, Матлас и Каменную чашу. Вдохновляющие виды и культурные открытия ждут вас
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
22 ноя в 07:00
23 ноя в 07:00
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале