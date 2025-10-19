читать дальше

лишней суеты. Обед был шикарный с блюдами национальной кухни. Но, описание на спутнике не соответствует, по заявлению организатора они не возят на озеро Мочох с июня, но разработчики не поменяли информацию. Также мы не посетили часть локаций так как ехали через Избербаш, а не через Махачкалу. При этом из Махачкалы нас заберали в 6 утра, а не в 7-30 как написано, на отдельном автобусе и мы присоединились к основной группе, ехавшей из Дербента, только через час (при возвращении в таком же порядке вернули на точку сбора). По этой причине не заезжали на локации Гимрийский тоннель, башня, Ирганайское водохранилище. Комплекс журавли проезжали только мимо, не останавливались. Оценку снижать не стал, по тому что Кавказ-тур заверил что информацию передали разработчику, но она пока не поменена по не зависящим от них причинам. Надеюсь что данная информация пригодиться туристам при выборе данной экскурсии до уточнения ее описания.