В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами

Групповой тур в Махачкале

Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля

Забываем о заботах, делах и работе и отправляемся в короткое, но яркое путешествие по колоритному Дагестану.

Вам не придётся ни о чём думать: комфортабельное проживание, 3-разовое питание и насыщенная программа уже включены в стоимость.

Мы с ветерком промчимся по Сулакскому каньону на катере, сфотографируемся в песчаных дюнах бархана Сарыкум, вдоволь наедимся национальных блюд и пройдём по узкому ущелью Карадахской теснины.

А ещё насладимся невероятными закатами, прогуляемся по старинному селению Гоор и попробуем свежевыловленную форель.
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Ближайшие даты:
8
дек
15
дек
22
дек
5
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон

Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней. Затем посетим Центральную Джума-мечеть и поедем за пределы города любоваться природными сокровищами республики.

Начнём с бархана Сарыкум, напоминающего Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильм «Белое солнце пустыни»! Сделаем необычные фотографии на фоне песчаных дюн и поедем в Сулакский каньон.

Поужинаем на форелевом хозяйстве, где можно попробовать свежевыловленную рыбку.

Заселимся в отель в Махачкале, после чего у вас будет свободное время.

Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньонНациональный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньонНациональный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон
2 день

Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча

После завтрака выселимся и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт катание по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем к Чиркейскому водохранилищу цвета лазури, обрамлённому горами. Дальше держим курс на Хунзахское плато, самое высокогорное в Европе. А ещё полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр, срывающимися прямо в пропасть, и каньоном Цолотль.

Пообедаем блюдами дагестанской кухни. По желанию вы сможете проехаться верхом, а если захотите добавить щепотку экстрима — то и прокатиться на зиплайне.

Заглянем на мельницу, где делают национальную угощение из семян или орехов — урбеч. Понаблюдаем за процессом приготовления, а затем вы сможете купить лакомство в подарок себе и близким.

Проводим закат на плато Матлас, а затем заселимся в отель и поужинаем.

Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбечаКатание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча
3 день

Карадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор

Утро начнётся со вкусного завтрака с шикарным видом на горные вершины, а продолжится путешествием в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами.

Затем побываем в Датунском храме 10 века, возведённом грузинскими миссионерами. Святыня живописно расположена в горном ущелье за абрикосовым садом.

На обед нас будут ждать в гости местные жители. Насладимся национальной кухней в селении на высоте 1600 метров. Дальше отправимся в аул Гоор, прогуляемся по улочкам и рассмотрим древние башни.

Ещё один волшебный закат проводим на Языке тролля — скальном выступе над пропастью. Затем отвезём вас в аэропорт к 19:00-20:00.

Карадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение ГоорКарадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо забрать из иных локаций, пожалуйста, напишите об этом заранее
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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