Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней. Затем посетим Центральную Джума-мечеть и поедем за пределы города любоваться природными сокровищами республики.

Начнём с бархана Сарыкум, напоминающего Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильм «Белое солнце пустыни»! Сделаем необычные фотографии на фоне песчаных дюн и поедем в Сулакский каньон.

Поужинаем на форелевом хозяйстве, где можно попробовать свежевыловленную рыбку.

Заселимся в отель в Махачкале, после чего у вас будет свободное время.