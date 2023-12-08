Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Вам не придётся ни о чём думать: комфортабельное проживание, 3-разовое питание и насыщенная программа уже включены в стоимость.
Мы с ветерком промчимся по Сулакскому каньону на катере, сфотографируемся в песчаных дюнах бархана Сарыкум, вдоволь наедимся национальных блюд и пройдём по узкому ущелью Карадахской теснины.
А ещё насладимся невероятными закатами, прогуляемся по старинному селению Гоор и попробуем свежевыловленную форель.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Национальный обед, бархан Сарыкум и Сулакский каньон
Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00 и сразу отправимся на обед в один из лучших ресторанов столицы, чтобы насладиться местной кухней. Затем посетим Центральную Джума-мечеть и поедем за пределы города любоваться природными сокровищами республики.
Начнём с бархана Сарыкум, напоминающего Сахару. Вы побываете в месте, где снимали фильм «Белое солнце пустыни»! Сделаем необычные фотографии на фоне песчаных дюн и поедем в Сулакский каньон.
Поужинаем на форелевом хозяйстве, где можно попробовать свежевыловленную рыбку.
Заселимся в отель в Махачкале, после чего у вас будет свободное время.
Катание на катере, Хунзахское плато, мастер-класс по приготовлению урбеча
После завтрака выселимся и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт катание по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем к Чиркейскому водохранилищу цвета лазури, обрамлённому горами. Дальше держим курс на Хунзахское плато, самое высокогорное в Европе. А ещё полюбуемся водопадами Тобот и Итлятляр, срывающимися прямо в пропасть, и каньоном Цолотль.
Пообедаем блюдами дагестанской кухни. По желанию вы сможете проехаться верхом, а если захотите добавить щепотку экстрима — то и прокатиться на зиплайне.
Заглянем на мельницу, где делают национальную угощение из семян или орехов — урбеч. Понаблюдаем за процессом приготовления, а затем вы сможете купить лакомство в подарок себе и близким.
Проводим закат на плато Матлас, а затем заселимся в отель и поужинаем.
Карадахская теснина, Датунский храм и селение Гоор
Утро начнётся со вкусного завтрака с шикарным видом на горные вершины, а продолжится путешествием в Карадахскую теснину. Ширина ущелья не превышает 2-4 метров. Покажется, будто вы оказались в сказочном замке с узкими скальными проходами.
Затем побываем в Датунском храме 10 века, возведённом грузинскими миссионерами. Святыня живописно расположена в горном ущелье за абрикосовым садом.
На обед нас будут ждать в гости местные жители. Насладимся национальной кухней в селении на высоте 1600 метров. Дальше отправимся в аул Гоор, прогуляемся по улочкам и рассмотрим древние башни.
Ещё один волшебный закат проводим на Языке тролля — скальном выступе над пропастью. Затем отвезём вас в аэропорт к 19:00-20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо забрать из иных локаций, пожалуйста, напишите об этом заранееЗавершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00-20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.