Что вас ожидает:

Современный мегаполис Чеченской Республики

В городе Аргун мы увидим потрясающую Мечеть им. Аймани Кадыровой или Мечеть «Сердце Матери» — одно из красивейших культовых сооружений в стране. Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Посетим дельфинарий или зоопарк и Парк аттракционов. Пообедаем в Black Star Burger или попробуем национальную чеченскую кухню и совершим прогулку по проспекту Путина.

Негрозный Грозный

В столице республики полюбуемся на его сердце, на мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вертолетную площадку в комплексе высотных зданий «Грозный Сити». Цветочный парк («Парк чудес», «Парк влюблённых») — один из наиболее популярных и любимых мест для посещения как жителей, так и для гостей столицы.

Гордость Шали

В городе Шали мы посетим самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая может принять до 30 тысяч человек и получим море положительных эмоций.

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