«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун

Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике

4.7
27 отзывов
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике.

В пути вы увидите ее главные достопримечательности и посетите три города, среди которых столица Чечни — Грозный.
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун

Что вы увидите 🤩

  • Аргун
  • мечеть имени Аймани Кадыровой
  • Дельфинарий или зоопарк
  • Парк аттракционов
  • Black Star Burger или национальная чеченская кухня
  • проспект Путина
  • мечеть «Сердце Чечни»
  • Вертолетная площадка «Грозный Сити»
  • Цветочный парк
  • Мечеть Шали

Что вас ожидает:

    Современный мегаполис Чеченской Республики
    В городе Аргун мы увидим потрясающую Мечеть им. Аймани Кадыровой или Мечеть «Сердце Матери» — одно из красивейших культовых сооружений в стране. Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Посетим дельфинарий или зоопарк и Парк аттракционов. Пообедаем в Black Star Burger или попробуем национальную чеченскую кухню и совершим прогулку по проспекту Путина.
    Негрозный Грозный
    В столице республики полюбуемся на его сердце, на мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Вертолетную площадку в комплексе высотных зданий «Грозный Сити». Цветочный парк («Парк чудес», «Парк влюблённых») — один из наиболее популярных и любимых мест для посещения как жителей, так и для гостей столицы.
    Гордость Шали
    В городе Шали мы посетим самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая может принять до 30 тысяч человек и получим море положительных эмоций.

    Важная информация:

    • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    Взрослый (7+)
    2 000 ₽
    Детский (до 7 лет)
    1 800 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Вход на вертолетную площадку
    • Услуги гида-проводника
    • Транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    • сувениры
    • питание
    Место начала и завершения
    пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Смотрите свободные даты, сбор группы в 09:00, выезд в 09:30
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    ЭтноМир
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