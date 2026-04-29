Горный Дагестан — регион с особым течением времени, размеренным и вместе с тем безжалостно быстротечным. Давайте отправимся в далёкое прошлое в аул Гоор.
Руины сторожевых башен, горделиво возвышающиеся на фоне неба и гор, потрясут вас до глубины души и заставят задуматься о вечном. И хотя аул заброшен, его история живёт, и мы обязательно с ней познакомимся.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В это день мы увидим много красот, от которых вы будете в восторге:
- Гимринский тоннель — самый длинный в России.
- Ирганайская ГЭС — вторая по мощности электростанция на Северном Кавказе: не только важный объект энергетики, но и интересный архитектурный объект.
- Датунская церковь — гид поделится его легендами и расшифрует особенности местного средневекового зодчества.
- Родовые башни — памятники, вызывающие восхищение своим величием.
- Карадахская теснина — высокие скалистые стены в окружении живописных пейзажей.
А ещё в нашей программе — самые аутентичные места и впечатления:
- Горская еда — прекрасная возможность попробовать местные деликатесы и насладиться вкусами региона.
- Национальная одежда — желающие смогут взять напрокат красивые длинные платья для создания восхитительных кадров на фоне природных.
- Древний аул Гоор — известный как «край башен», он расположен на краю отвесной пропасти. Здесь сохранился оборонительный комплекс, включающий башни предположительно 17 века.
- Язык Тролля (Девичья скала) — впечатляющая природная достопримечательность, с которой открывается захватывающий вид на окружающие горы и заснеженные вершины.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость (минивэн или микроавтобус Mercedes).
- Обед из местных горских блюд.
Оплачивается отдельно:
Вход в Карадахскую теснину — 100 руб. /чел.
в четверг и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Узлипат — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2526 туристов
Наша команда организовывает индивидуальные, групповые и авторские экскурсии по Дагестану. Возьмём на себя все заботы, чтобы вы могли наслаждаться путешествием. Покажем и расскажем историю, обычаи и культуру многонационального Дагестана. Лучше гор могут быть горы, в которых ещё не бывал. Не думайте долго — поехали!
Похожие экскурсии на «Из Махачкалы - в Гоор и Карадахскую теснину»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы и Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с коренным жителем, который знает все местные аулы
7 мая в 08:30
8 мая в 08:30
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд
Откройте для себя тайны Дагестана: от башен-стражей до древних храмов. Путешествие по краю легенд подарит незабываемые впечатления и истории
Начало: На улице Насрутдинова
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Сегодня в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
1 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
4000 ₽ за человека