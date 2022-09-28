Взгляд со всех сторон
В последнее время Дагестан стал популярным туристическим направлением. Но я хочу вам показать другой Дагестан — без толп туристов и с интересными локациями. Вы увидите все главные достопримечательности, но с совершенно другого ракурса.
Вы увидите Сулакский каньон, поднимитесь на вершину бархана Сарыкум и прокатитесь на зиплайне над ущельем!
Вы увидите Сулакский каньон, поднимитесь на вершину бархана Сарыкум и прокатитесь на зиплайне над ущельем!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Джиппинг на неизведанные туристом горные красоты
- Редкая смотровая площадка на каньон, скрытая от глаз туристов
- Катер в самой узкой части каньона — Забутли
- Главрыба
- Страшно-красивый мост над каньоном
- Рукотворные пещеры в горах
- Вид на поселок Дубки с высоты
- Смотровая площадка на каньон в п. Дубки
- Тещин язык
- Две дополнительные точки с красивым видом
- Спрятанная локация, где открывается вид на дамбу Чиркейской ГЭС
- Вид на Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Устали от стандартных туров, которые знают все? Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону». Забудьте все, что слышали про Сулакский каньон, он откроется для вас по другому.
Огромное количество остановок, скрытые интересные локации, которые не видели 90% туристов, редкая смотровая площадка, джиппинг по местам невероятной красоты не оставят никого равнодушным. А навесной мост, Сарыкум и зиплайн над ущельем точно сделают ваш день незабываемым.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- катер в самой узкой части каньона — Забутли,
- джиппинг по полям и лесам,
- бархан Сарыкум,
- вход на канатный мост,
- сопровождение гида,
- трансфер до отеля.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- зиплайн над каньоном (по желанию),
- обед.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катер в самой узкой части каньона — Забутли
- Джиппинг по полям и лесам
- Пустыня Сарыкум
- Вход на канатный мост
- Сопровождение гида
- Трансфер до отеля
- Что не входит
- Зиплайн над каньоном (по желанию)
- Обед
- Выезд из других городов и районов кроме Махачкалы оплачивается дополнительно по договоренности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристомЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
- Добро пожаловать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 сен 2022
Действительно индивидуальный тур вдали от туристических автобусов! Места, которые мы увидели, труднодоступны и путь к ним само по себе приключение, но оно того стоит! Серпантин дорог, поля, села и он - ВИД на Сулак со смотровой площадки, где мы ОДНИ! Дальше адреналиновые покатушки на моторке по узкой части Сулака - красота водопадов и скал по берегам и растения, свисающие к воде - красота! Ну и в конце - закат над ущельем, где голова кружилась даже у самых смелых!! БЛАГОДАРИМ от души, успехов!
Л
Любовь
15 сен 2022
Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из дорогих экскурсий по каньону. Мы посетили такие места,где не было туристов,а от красоты захватывает дух. Каньон мы объехали на 360 градусов! На джипе проехали по извилистым тропам. Были по обе стороны, погоняли на катере в узкой части каньона,где с гор падают водопады. Прошлись по навесному мосту в Нохъо,полетали на зиплайне,были в рукотворной пещере,отобедали форелью. Спасибо за эмоци
С
Самаэль
11 сен 2022
Всем доброе.
Поездка на 5 звёзд была если бы
1) гид был бы реально гидом а он просто сопровождал. Знание истории ноль не чего сказать не может не чего не знает.
2) Этот самый же гид неправильно распределил время в результате мы не смогли попасть в 2 локации дубки и тещин язык.
3) Обратно же Этот гид чуть не силой заставлял кушать в каком-то убогом кафе забегаловка какая-то. Типо нет надо тут кушать и всё. В результате открылся спор где он все таки отпустил нас и мы покушали в ресторане.
Поездка на 5 звёзд была если бы
1) гид был бы реально гидом а он просто сопровождал. Знание истории ноль не чего сказать не может не чего не знает.
2) Этот самый же гид неправильно распределил время в результате мы не смогли попасть в 2 локации дубки и тещин язык.
3) Обратно же Этот гид чуть не силой заставлял кушать в каком-то убогом кафе забегаловка какая-то. Типо нет надо тут кушать и всё. В результате открылся спор где он все таки отпустил нас и мы покушали в ресторане.
K
Killer12
1 сен 2022
В
Виталий
18 авг 2022
Мы посмотрели все места которые у нас были запланированы, всё очень понравилось
Д
Диана
27 июля 2022
А
Андрей
9 июля 2022
Гид Хабиб показал все смотровые
Покатали на скоростном катере и выдавали жилеты спасательные, вид коньена с воды в самы лучших местах. Лодочник не торопится! По просьбе подвозит к водопадам и стенам в плотную, по времени не ограничивают, примерно 30-40 минут- этого вполне хватает
Вообщем тур по коньену того стоит
По времени не 10 часов занимает, а с переездами примерно 13.5 часов
Хабиб много рассказывает про все)))
Покатали на скоростном катере и выдавали жилеты спасательные, вид коньена с воды в самы лучших местах. Лодочник не торопится! По просьбе подвозит к водопадам и стенам в плотную, по времени не ограничивают, примерно 30-40 минут- этого вполне хватает
Вообщем тур по коньену того стоит
По времени не 10 часов занимает, а с переездами примерно 13.5 часов
Хабиб много рассказывает про все)))
А
Алексей
6 июля 2022
Сохраните, покажите всем знакомым и незнакомым. Очень хорошие экскурсии, включено больше, чем вы можете себе представить. Абсолютно не пожалеет никто.
Л
Лидия
2 июля 2022
"Незаметно для нас закончилось наше небольшое путешествие в""страну гор"". Эта поездка была очень ожидаема и волнительна. Этой красотой мы упивались, но напиться невозможно… Это нереально. Сердце осталось там, в горах. Родственники не то чтобы отговаривали, а скорее предостерегали. Знаете есть такие пресловутые, сформированные годами, предрассудки. Но удивительно, люди живущие там, в кафе ли, на улицах ли, спрашивали, сами советовали что-то, были очень доброжелательны. Перед поездками, когда планируешь, ищешь места, экскурсии. Нам повезло, мы познакомились с гидом. Бывая в разных местах, видишь разных экскурсоводов. Кто-то предан истории, традициям и природе своих мест. А бывает наоборот. Экскурсовода и туроператоры бывают разными. До этого момента лучшего экскурсовода, мы наверное еще не встречали. Настолько ЧЕСТНЫМ, настолько УВАЖИТЕЛЬНЫМ быть в наше время удивительно, к сожалению. Это очень открытый человек, который показал нам за короткий промежуток красоту своей Родины. Очень хочется пожелать@khabib_kochevnik и еще молодой компании@kochevnik.travel процветания и развития!!! Очень надеюсь, что вернемся мы в такой красивый Дагестан, а к тому моменту разовьются те направления, о которых мы говорили с@khabib_kochevnik.
До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"
До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"
Б
Бузулукский
26 июня 2022
Очень интересная и полноценная экскурсия. Подойдёт тем кто не любит стандартных маршрутов, и предпочтёт забраться подальше от цивилизации, нежели ходить по вымощенным дорожкам. Приготовьтесь к длительным переездам по горному серпантину, красивым пейзажам и незабываемым впечатлениям.
К
Константин
22 июня 2022
Ф
Фира
17 мая 2022
Я бы хотела порекомендовать чудесного человека, который смог нам показать не все доступные красоты Дагестана. Сделаны кадры и получены потрясающие впечатления. Покажет все, расскажет историю мест, порекомендует куда можно сходить в Махачкале.
Д
Даша
29 апр 2022
Глубочайший каньон в Европе в долине реки Сулак! Протяженность 53 км, глубина 1920м, это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Место топчик, никого не оставит равнодушным. Это место в котором нужно обязательно побывать, если вы в Дагестане!@khabib_kochevnik спасибо Вам за организацию таких крутых экскурсий.
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