VIP-экскурсии в Махачкале с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Махачкале, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Джиппинг
На катере
12 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
«Добро пожаловать на наш VIP тур на каньон - настоящее золото среди путешествий по Дагестану»
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы - все включено
На машине
На катере
10 часов
Водная прогулка
Индивидуальная VIP экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы - все включено
Начало: Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Сулакский каньон и Бархан Сарыкум – это VIP экскурсия с самым продолжительным (1 час 10 минут) катанием на катерах на реке Сулак по самому каньону»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная премиум экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы
На машине
На катере
10 часов
Водная прогулка
Индивидуальная премиум экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы
Начало: Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
26 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Спасибо Вам огромное за организацию данного тура. Мы в большом восторге от мест, от природы. Отдельное спасибо нашему Гиду ☺. Всем советую посетить данную экскурсию, эмоции бесценны ☺
  • Е
    Елена
    28 сентября 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Действительно индивидуальный тур вдали от туристических автобусов! Места, которые мы увидели, труднодоступны и путь к ним само по себе приключение,
    но оно того стоит! Серпантин дорог, поля, села и он - ВИД на Сулак со смотровой площадки, где мы ОДНИ! Дальше адреналиновые покатушки на моторке по узкой части Сулака - красота водопадов и скал по берегам и растения, свисающие к воде - красота! Ну и в конце - закат над ущельем, где голова кружилась даже у самых смелых!! БЛАГОДАРИМ от души, успехов!

  • Л
    Любовь
    15 сентября 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из
    дорогих экскурсий по каньону. Мы посетили такие места,где не было туристов,а от красоты захватывает дух. Каньон мы объехали на 360 градусов! На джипе проехали по извилистым тропам. Были по обе стороны, погоняли на катере в узкой части каньона,где с гор падают водопады. Прошлись по навесному мосту в Нохъо,полетали на зиплайне,были в рукотворной пещере,отобедали форелью. Спасибо за эмоци

  • Л
    Людмила
    15 сентября 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из
    дорогих экскурсий по каньону. Мы посетили такие места,где не было туристов,а от красоты захватывает дух. Каньон мы объехали на 360 градусов! На джипе проехали по извилистым тропам. Были по обе стороны, погоняли на катере в узкой части каньона,где с гор падают водопады. Прошлись по навесному мосту в Нохъо,полетали на зиплайне,были в рукотворной пещере,отобедали форелью. Спасибо за эмоци

  • В
    Виталий
    18 августа 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Мы посмотрели все места которые у нас были запланированы, всё очень понравилось
  • А
    Андрей
    9 июля 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Гид Хабиб показал все смотровые
    Покатали на скоростном катере и выдавали жилеты спасательные, вид коньена с воды в самы лучших местах.
    Лодочник не торопится! По просьбе подвозит к водопадам и стенам в плотную, по времени не ограничивают, примерно 30-40 минут- этого вполне хватает
    Вообщем тур по коньену того стоит
    По времени не 10 часов занимает, а с переездами примерно 13.5 часов
    Хабиб много рассказывает про все)))

  • А
    Алексей
    6 июля 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Сохраните, покажите всем знакомым и незнакомым. Очень хорошие экскурсии, включено больше, чем вы можете себе представить. Абсолютно не пожалеет никто.
  • Л
    Лидия
    2 июля 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    "Незаметно для нас закончилось наше небольшое путешествие в""страну гор"". Эта поездка была очень ожидаема и волнительна. Этой красотой мы упивались,
    но напиться невозможно… Это нереально. Сердце осталось там, в горах. Родственники не то чтобы отговаривали, а скорее предостерегали. Знаете есть такие пресловутые, сформированные годами, предрассудки. Но удивительно, люди живущие там, в кафе ли, на улицах ли, спрашивали, сами советовали что-то, были очень доброжелательны. Перед поездками, когда планируешь, ищешь места, экскурсии. Нам повезло, мы познакомились с гидом. Бывая в разных местах, видишь разных экскурсоводов. Кто-то предан истории, традициям и природе своих мест. А бывает наоборот. Экскурсовода и туроператоры бывают разными. До этого момента лучшего экскурсовода, мы наверное еще не встречали. Настолько ЧЕСТНЫМ, настолько УВАЖИТЕЛЬНЫМ быть в наше время удивительно, к сожалению. Это очень открытый человек, который показал нам за короткий промежуток красоту своей Родины. Очень хочется пожелать@khabib_kochevnik и еще молодой компании@kochevnik.travel процветания и развития!!! Очень надеюсь, что вернемся мы в такой красивый Дагестан, а к тому моменту разовьются те направления, о которых мы говорили с@khabib_kochevnik.
До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"
    До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"

  • Б
    Бузулукский
    26 июня 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Очень интересная и полноценная экскурсия. Подойдёт тем кто не любит стандартных маршрутов, и предпочтёт забраться подальше от цивилизации, нежели ходить по вымощенным дорожкам. Приготовьтесь к длительным переездам по горному серпантину, красивым пейзажам и незабываемым впечатлениям.
  • Ф
    Фира
    17 мая 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Я бы хотела порекомендовать чудесного человека, который смог нам показать не все доступные красоты Дагестана. Сделаны кадры и получены потрясающие впечатления. Покажет все, расскажет историю мест, порекомендует куда можно сходить в Махачкале.
  • Д
    Даша
    29 апреля 2022
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Глубочайший каньон в Европе в долине реки Сулак! Протяженность 53 км, глубина 1920м, это на 63 метра глубже Большого каньона
    в США. Место топчик, никого не оставит равнодушным. Это место в котором нужно обязательно побывать, если вы в Дагестане!@khabib_kochevnik спасибо Вам за организацию таких крутых экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «VIP-туры»

Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Гимринский тоннель
  5. Самое главное
  6. Салтинский водопад
  7. Язык Тролля
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 26 500 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
