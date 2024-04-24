читать дальше

но напиться невозможно… Это нереально. Сердце осталось там, в горах. Родственники не то чтобы отговаривали, а скорее предостерегали. Знаете есть такие пресловутые, сформированные годами, предрассудки. Но удивительно, люди живущие там, в кафе ли, на улицах ли, спрашивали, сами советовали что-то, были очень доброжелательны. Перед поездками, когда планируешь, ищешь места, экскурсии. Нам повезло, мы познакомились с гидом. Бывая в разных местах, видишь разных экскурсоводов. Кто-то предан истории, традициям и природе своих мест. А бывает наоборот. Экскурсовода и туроператоры бывают разными. До этого момента лучшего экскурсовода, мы наверное еще не встречали. Настолько ЧЕСТНЫМ, настолько УВАЖИТЕЛЬНЫМ быть в наше время удивительно, к сожалению. Это очень открытый человек, который показал нам за короткий промежуток красоту своей Родины. Очень хочется пожелать@khabib_kochevnik и еще молодой компании@kochevnik.travel процветания и развития!!! Очень надеюсь, что вернемся мы в такой красивый Дагестан, а к тому моменту разовьются те направления, о которых мы говорили с@khabib_kochevnik.

До свидания,""страна гор""! Очень надеюсь ещё на встречу, как со старым знакомым🥰🥰🥰"