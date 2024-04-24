Водная прогулка
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
«Добро пожаловать на наш VIP тур на каньон - настоящее золото среди путешествий по Дагестану»
Расписание: Выезжаем в любой день в утреннее время, рекомендуем до 8 утра
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы - все включено
Начало: Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Сулакский каньон и Бархан Сарыкум – это VIP экскурсия с самым продолжительным (1 час 10 минут) катанием на катерах на реке Сулак по самому каньону»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная премиум экскурсия в Сулакский каньон из Махачкалы
Начало: Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
26 500 ₽ за всё до 4 чел.
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо Вам огромное за организацию данного тура. Мы в большом восторге от мест, от природы. Отдельное спасибо нашему Гиду ☺. Всем советую посетить данную экскурсию, эмоции бесценны ☺
- ЕЕлена28 сентября 2022Действительно индивидуальный тур вдали от туристических автобусов! Места, которые мы увидели, труднодоступны и путь к ним само по себе приключение,
- ЛЛюбовь15 сентября 2022Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из
- ЛЛюдмила15 сентября 2022Нам повезло с гидом Хабибом. От него узнали ещё больше об истории и традициях Дагестана. Не пожалели,что взяли одну из
- ВВиталий18 августа 2022Мы посмотрели все места которые у нас были запланированы, всё очень понравилось
- ААндрей9 июля 2022Гид Хабиб показал все смотровые
Покатали на скоростном катере и выдавали жилеты спасательные, вид коньена с воды в самы лучших местах.
- ААлексей6 июля 2022Сохраните, покажите всем знакомым и незнакомым. Очень хорошие экскурсии, включено больше, чем вы можете себе представить. Абсолютно не пожалеет никто.
- ЛЛидия2 июля 2022"Незаметно для нас закончилось наше небольшое путешествие в""страну гор"". Эта поездка была очень ожидаема и волнительна. Этой красотой мы упивались,
- ББузулукский26 июня 2022Очень интересная и полноценная экскурсия. Подойдёт тем кто не любит стандартных маршрутов, и предпочтёт забраться подальше от цивилизации, нежели ходить по вымощенным дорожкам. Приготовьтесь к длительным переездам по горному серпантину, красивым пейзажам и незабываемым впечатлениям.
- ФФира17 мая 2022Я бы хотела порекомендовать чудесного человека, который смог нам показать не все доступные красоты Дагестана. Сделаны кадры и получены потрясающие впечатления. Покажет все, расскажет историю мест, порекомендует куда можно сходить в Махачкале.
- ДДаша29 апреля 2022Глубочайший каньон в Европе в долине реки Сулак! Протяженность 53 км, глубина 1920м, это на 63 метра глубже Большого каньона
