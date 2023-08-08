Что вас ожидает:

Сулакский каньон: жемчужина Дагестана.

Приготовьтесь к незабываемому приключению в Сулакском каньоне, жемчужине Дагестана. Мы отправимся из Махачкалы в аул Зубутль, где погрузимся в бирюзовые воды Сулака, прокатившись на катере. Это только начало!

Экстрим и красоты пещеры «Нохъо»

В пещере «Нохъо» вы будете свидетелями захватывающего вида на подвесной мост. А для любителей экстрима, мы предлагаем прыжки с тарзанки и захватывающую поездку на зиплайне. Ваши эмоции достигнут небывалых высот!

Обед и потрясающая панорама

Отправившись в уютное местечко неподалеку от поселка Дубки, мы насладимся вкусным обедом. Затем идем на смотровые площадки, чтобы полюбоваться каньоном и прогуляться вдоль горы Хадум.

Пленительный закат на песчаной дюне Бархан Сарыкум

Завершая наше захватывающее путешествие, мы направляемся к песчаной дюне Бархан Сарыкум, где вас ждет фееричный закат. В этой магической обстановке вы почувствуете, как время останавливается, и сможете полностью погрузиться в момент.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе иметь оригинал паспорта (для проезда к катерам), солнцезащитные очки и головные уборы.