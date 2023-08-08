Индивидуальная экскурсия на катере в Сулакский каньон и пещеру Нохъо в Махачкале
Вы окунетесь в уникальный мир, который надолго запомнится в вашем сердце.
Сулакский каньон, пещера «Нохъо», гора Хадум, Чиркейская ГЭС и закат на песчаной дюне Бархан Сари Кум — всё это ждет вас в этом захватывающем путешествии. Доверьтесь нам, и мы сделаем его незабываемым!
Сулакский каньон, пещера «Нохъо», гора Хадум, Чиркейская ГЭС и закат на песчаной дюне Бархан Сари Кум — всё это ждет вас в этом захватывающем путешествии. Доверьтесь нам, и мы сделаем его незабываемым!
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Поселок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Сулакский каньон: жемчужина Дагестана.
Приготовьтесь к незабываемому приключению в Сулакском каньоне, жемчужине Дагестана. Мы отправимся из Махачкалы в аул Зубутль, где погрузимся в бирюзовые воды Сулака, прокатившись на катере. Это только начало!
Экстрим и красоты пещеры «Нохъо»
В пещере «Нохъо» вы будете свидетелями захватывающего вида на подвесной мост. А для любителей экстрима, мы предлагаем прыжки с тарзанки и захватывающую поездку на зиплайне. Ваши эмоции достигнут небывалых высот!
Обед и потрясающая панорама
Отправившись в уютное местечко неподалеку от поселка Дубки, мы насладимся вкусным обедом. Затем идем на смотровые площадки, чтобы полюбоваться каньоном и прогуляться вдоль горы Хадум.
Пленительный закат на песчаной дюне Бархан Сарыкум
Завершая наше захватывающее путешествие, мы направляемся к песчаной дюне Бархан Сарыкум, где вас ждет фееричный закат. В этой магической обстановке вы почувствуете, как время останавливается, и сможете полностью погрузиться в момент.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе иметь оригинал паспорта (для проезда к катерам), солнцезащитные очки и головные уборы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги водителя-гида
- Что не входит
- Катер по каньону- 6000 руб
- Входные билеты в пещеру Нохъо - 500 руб/чел в будни.
- В выходные - 700 руб
- Обед - 500-700 руб/чел
- Поездка к Бархану - 1000 руб(входной билет 200 руб/ чел)
- Развлечения
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Али Гаджи Акушинского, 16, Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. При себе иметь оригинал паспорта (для проезда к катерам), солнцезащитные очки и головные уборы.
- Убедительная просьба соблюдать ДРЕССКОД по Республике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Водные развлечения
На весь день
На катере
Дагестан
Выездные
Бархан Сарыкум
Популярные места
Пещеры
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к Сулакскому каньону
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
у Вашего отеля, за пределы Махачкалы забираем за д...
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
7 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на проспекте Амет-Хана Султана
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
7 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии