Датунский храм – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Датунский храм» в Махачкале, цены от 36 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
10 сен в 08:00
23 сен в 08:00
3999936 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
На машине
На катере
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
68 000 за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На автобусе
5 дней
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
9 сен в 11:30
16 сен в 11:30
39 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Датунский храм»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
  2. Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
  3. С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Карадахская теснина
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
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