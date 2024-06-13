Как насчёт полюбоваться вечерней Махачкалой с горы Тарки-Тау, побродить в штольнях, прорубленных в скалах, погулять по улице Счастливых людей в Дербенте
Описание тура
Организационные детали
Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата не возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.
Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
Что взять с собой?
- паспорт
- наличные деньги
- солнцезащитные очки и крем
- головной убор
- купальные принадлежности
- предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и тд.)
- аптечку
- зарядное устройство для гаджетов
Проживание. Будем жить в отелях и гостевых домах по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки и обеды во 2-4 дни.
Программа тура по дням
Экскурсия по вечерней Махачкале
Встретим вас в аэропорту Махачкалы не позднее 12:00 и отвезём в отель. После обеда прогуляемся по вечернему городу. Вы увидите центральную джума-мечеть, пройдётесь по скверу имени Фазу Алиевой и побываете на центральной площади, где находится дом правительства.
Ещё увидим памятник поэту Сулейману Стальскому, погуляем по Родопскому бульвару и послушаем шум волн на городском пляже. Со смотровой площадки на горе Тарки-Тау полюбуемся Махачкалой в свете огней. По желанию заглянем в местный ресторан на ужин.
Чиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан Сарыкум
После завтрака отправимся в горы. Путь пройдёт через живописный Буйнакский перевал. Остановимся на Чиркейском водохранилище, сфотографируем удивительный Сулакский каньон и по подвесному мосту доберёмся до пещер «Нохъо». Вы увидите штольни, прорубленные в 70-х годах для строительства плотины.
Пересядем на высокопроходимые машины и с ветерком прокатимся до села Забутли и обратно, любуясь невероятными горными пейзажами. Прогуляемся по реке Сулак на катере, пообедаем и поедем на экскурсию по форелевому хозяйству «Главрыба».
Посетим бархан Сарыкум — песчаные дюны напоминают Сахару! Сделаем необычные фотографии и вернёмся в Махачкалу.
Ирганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и Гуниб
Позавтракаем, выселимся из отеля и продолжим знакомство с Дагестаном. На очереди Гимринская башня — оборонительное сооружение 19 века, и Ирганайское водохранилище. Побываем на Гунибской ГЭС и посетим мемориальный комплекс Адалал — башню, высотой почти в 8-этажное здание.
Сделаем эффектные кадры впечатляющих Чохских террасах, напоминающих огромные зелёные ступени, и на внедорожниках прокатимся по селу-призраку Гамсутлю. Все жители давно покинули свои дома, с тех пор аул стоит пустой — завораживающее зрелище.
После обеда поедем на Салтинский подземный водопад, потоки которого проходят через круглое отверстие в гроте. Следующая локация — село Гуниб. Вы побываете в местном краеведческом музее, рассмотрите монумент «Белые журавли» и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.
После экскурсии заселимся в гостевой дом.
Прогулка по Дербенту и возвращение в Махачкалу
После завтрака выселимся и поедем в Дербент. Знакомство с древнейшим в России городом начнём с необычного объекта на берегу Каспийского моря. Вы увидите экраноплан «Лунь» — некогда секретную разработку советских учёных. Сейчас огромный корабль с крыльями стал популярной фотолокацией.
Пройдём по территории крепости Нарын-кала с местным гидом и узнаем удивительную историю цитадели. Затем вас ждёт прогулка по старинной части города — магалам. Пообедаем блюдами национальной кухни и продолжим экскурсию.
Вы увидите джума-мечеть, Девичьи бани и музей ковров, пройдём по улице Счастливых людей и удивительному Хрустальному мосту над археологическими раскопками. Только представьте — вы будете шагать прямо над древними находками и сможете хорошенько их рассмотреть!
Вернёмся в Махачкалу или аэропорт города к 21:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Джиппинг до локаций
- Проживание
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Завтраки и обеды (2,3,4 дни)
- Входные билеты на объекты экскурсий и эко-сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 руб