Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента

Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Приглашаем в путешествие по незаезженным локациям и необычным местам Дагестана.

Как насчёт полюбоваться вечерней Махачкалой с горы Тарки-Тау, побродить в штольнях, прорубленных в скалах, погулять по улице Счастливых людей в Дербенте
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и рассмотреть археологические раскопки через стеклянный пол Хрустального моста? Классические активности тоже будут: с ветерком промчимся по реке Сулак, на внедорожниках прокатимся по аулу-призраку Гамсутлю, сфотографируемся посреди песчаных дюн бархана Сарыкум и погуляем по старинным улочкам Дербента.

Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата в размере 50% от стоимости тура. Предоплата не возвращается в случае отказа либо переноса тура по требованию туриста.

Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.

Что взять с собой?
- паспорт
- наличные деньги
- солнцезащитные очки и крем
- головной убор
- купальные принадлежности
- предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и тд.)
- аптечку
- зарядное устройство для гаджетов

Проживание. Будем жить в отелях и гостевых домах по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и обеды во 2-4 дни.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по вечерней Махачкале

Встретим вас в аэропорту Махачкалы не позднее 12:00 и отвезём в отель. После обеда прогуляемся по вечернему городу. Вы увидите центральную джума-мечеть, пройдётесь по скверу имени Фазу Алиевой и побываете на центральной площади, где находится дом правительства.

Ещё увидим памятник поэту Сулейману Стальскому, погуляем по Родопскому бульвару и послушаем шум волн на городском пляже. Со смотровой площадки на горе Тарки-Тау полюбуемся Махачкалой в свете огней. По желанию заглянем в местный ресторан на ужин.

Экскурсия по вечерней МахачкалеЭкскурсия по вечерней МахачкалеЭкскурсия по вечерней Махачкале
2 день

Чиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан Сарыкум

После завтрака отправимся в горы. Путь пройдёт через живописный Буйнакский перевал. Остановимся на Чиркейском водохранилище, сфотографируем удивительный Сулакский каньон и по подвесному мосту доберёмся до пещер «Нохъо». Вы увидите штольни, прорубленные в 70-х годах для строительства плотины.

Пересядем на высокопроходимые машины и с ветерком прокатимся до села Забутли и обратно, любуясь невероятными горными пейзажами. Прогуляемся по реке Сулак на катере, пообедаем и поедем на экскурсию по форелевому хозяйству «Главрыба».

Посетим бархан Сарыкум — песчаные дюны напоминают Сахару! Сделаем необычные фотографии и вернёмся в Махачкалу.

Чиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан СарыкумЧиркейское водохранилище, пещеры «Нохъо», катание на катере и бархан Сарыкум
3 день

Ирганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и Гуниб

Позавтракаем, выселимся из отеля и продолжим знакомство с Дагестаном. На очереди Гимринская башня — оборонительное сооружение 19 века, и Ирганайское водохранилище. Побываем на Гунибской ГЭС и посетим мемориальный комплекс Адалал — башню, высотой почти в 8-этажное здание.

Сделаем эффектные кадры впечатляющих Чохских террасах, напоминающих огромные зелёные ступени, и на внедорожниках прокатимся по селу-призраку Гамсутлю. Все жители давно покинули свои дома, с тех пор аул стоит пустой — завораживающее зрелище.

После обеда поедем на Салтинский подземный водопад, потоки которого проходят через круглое отверстие в гроте. Следующая локация — село Гуниб. Вы побываете в местном краеведческом музее, рассмотрите монумент «Белые журавли» и полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки.

После экскурсии заселимся в гостевой дом.

Ирганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и ГунибИрганайское водохранилище, Чохские террасы, аул-призрак и Гуниб
4 день

Прогулка по Дербенту и возвращение в Махачкалу

После завтрака выселимся и поедем в Дербент. Знакомство с древнейшим в России городом начнём с необычного объекта на берегу Каспийского моря. Вы увидите экраноплан «Лунь» — некогда секретную разработку советских учёных. Сейчас огромный корабль с крыльями стал популярной фотолокацией.

Пройдём по территории крепости Нарын-кала с местным гидом и узнаем удивительную историю цитадели. Затем вас ждёт прогулка по старинной части города — магалам. Пообедаем блюдами национальной кухни и продолжим экскурсию.

Вы увидите джума-мечеть, Девичьи бани и музей ковров, пройдём по улице Счастливых людей и удивительному Хрустальному мосту над археологическими раскопками. Только представьте — вы будете шагать прямо над древними находками и сможете хорошенько их рассмотреть!

Вернёмся в Махачкалу или аэропорт города к 21:00.

Прогулка по Дербенту и возвращение в МахачкалуПрогулка по Дербенту и возвращение в МахачкалуПрогулка по Дербенту и возвращение в МахачкалуПрогулка по Дербенту и возвращение в МахачкалуПрогулка по Дербенту и возвращение в Махачкалу

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Джиппинг до локаций
  • Проживание
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Завтраки и обеды (2,3,4 дни)
  • Входные билеты на объекты экскурсий и эко-сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»ГамсутльСело ГунибКрепость Нарын-КалаДербентИрганайское водохранилище4-дневные турыНа ноябрьские праздникиНа 4 дняПодземныеВодопадыПещерыМосты

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