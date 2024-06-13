Встретим вас в аэропорту Махачкалы не позднее 12:00 и отвезём в отель. После обеда прогуляемся по вечернему городу. Вы увидите центральную джума-мечеть, пройдётесь по скверу имени Фазу Алиевой и побываете на центральной площади, где находится дом правительства.

Ещё увидим памятник поэту Сулейману Стальскому, погуляем по Родопскому бульвару и послушаем шум волн на городском пляже. Со смотровой площадки на горе Тарки-Тау полюбуемся Махачкалой в свете огней. По желанию заглянем в местный ресторан на ужин.