Утром встречаемся и отправляемся в сторону Хунзаха с остановками в интересных локациях. Проедем через Гимринский тоннель, самый длинный на территории России (4304 м). Со смотровой площадки вы полюбуетесь видом Ирганайского водохранилища, где тёмные рельефные горы отражаются в зеркальной поверхности изумрудного водоёма.

Пообедаем, наслаждаясь окружающими пейзажами, и продолжим путь до Хунзахского плато на высоте 1700-2000 метров над уровнем моря. С его склонов открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин, а с отвесных краёв стекают ручьи и реки. Главная река — Тобот. Мощным водопадом срывается она в глубокий Цолотлинский каньон с высоты 70 метров.

Посмотрев на эту достопримечательность, направимся к Каменной чаше (Матлаские пещеры). Это несколько скалистых «залов», соединённых узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота такова, что здесь легко почувствовать себя песчинкой и ощутить величие природы.

Вернувшись в Хунзах, побываем на водяной мельнице, где изготавливают знаменитый урбеч, за которым сюда приезжают со всего Дагестана. Это полезная для здоровья паста из обжаренных абрикосовых косточек или льна, и вы её здесь продегустируете. При желании вы сможете купить с собой этот натуральный продукт.

Ночь в гостевом доме в Хунзахе.