Дотянуться до неба: в горы Дагестана в мини-группе
Влюбиться в вершины Кавказа, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Открыть глаза после сна и сразу увидеть горы, выпить кофе, любуясь отражением вершин, посидеть на скамье, где великий художник писал пейзаж — всё это вы сможете сделать в нашем мини-путешествии. читать дальше
А ещё вы пройдётесь по узкому ущелью, над которым возвышаются высоченные каменные стены. Увидите подземный водопад и мощный поток, срывающийся в глубокий каньон.
Мы прогуляемся по атмосферным улочкам высокогорных селений, полюбуемся террасами, по живописности не уступающими китайским, и посмотрим на кавказский Мачу-Пикчу — аул на гребне горы, чьи дома словно прилипли к скалам.
При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Просим соблюдать дресс-код: не надевать шорты выше колена, короткие юбки и кофты с декольте.
Программа тура по дням
1 день
Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, производство урбеча
Утром встречаемся и отправляемся в сторону Хунзаха с остановками в интересных локациях. Проедем через Гимринский тоннель, самый длинный на территории России (4304 м). Со смотровой площадки вы полюбуетесь видом Ирганайского водохранилища, где тёмные рельефные горы отражаются в зеркальной поверхности изумрудного водоёма.
Пообедаем, наслаждаясь окружающими пейзажами, и продолжим путь до Хунзахского плато на высоте 1700-2000 метров над уровнем моря. С его склонов открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин, а с отвесных краёв стекают ручьи и реки. Главная река — Тобот. Мощным водопадом срывается она в глубокий Цолотлинский каньон с высоты 70 метров.
Посмотрев на эту достопримечательность, направимся к Каменной чаше (Матлаские пещеры). Это несколько скалистых «залов», соединённых узкими проходами. Стены теснины покрыты мхом, а их высота такова, что здесь легко почувствовать себя песчинкой и ощутить величие природы.
Вернувшись в Хунзах, побываем на водяной мельнице, где изготавливают знаменитый урбеч, за которым сюда приезжают со всего Дагестана. Это полезная для здоровья паста из обжаренных абрикосовых косточек или льна, и вы её здесь продегустируете. При желании вы сможете купить с собой этот натуральный продукт.
Ночь в гостевом доме в Хунзахе.
2 день
Карадахская теснина, Салтинский водопад, высокогорное село Гуниб
Проснувшись с видом на горы и позавтракав, отправляемся к Карадахской теснине. Прогуляемся по узкому живописному ущелью, с обеих сторон которого возвышаются каменные 170-метровые стены.
Затем через перевал, откуда открывается завораживающий вид на вершины и густой сосновый лес, доедем до единственного в Дагестане подземного водопада.
После обеда отправимся к точке, с которой Айвазовский писал знаменитую картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». Здесь на плоском выступе скалы установлена скамья на краю обрыва — полюбуемся чарующим панорамным видом на село. Проводим закат у старинной Гунибской крепости, где был решён исход Кавказской войны.
Ночь в глэмпинге в Гунибе.
3 день
Аул-призрак Гамсутль, Чох, Чохские террасы
Сегодня едем в село Гамсутль, которое за сходство иногда называют кавказским Мачу-Пикчу. Менее 10 лет назад здесь ещё кипела жизнь, но теперь аул пустует. Совершим несложное восхождение по тропе через лес до села, желающие смогут подняться на лошадях (за доплату). Рассмотрим остатки домов на скалах и погрузимся в таинственную атмосферу Гуниба.
Затем отправимся в аул Чох. Пообедав, прогуляемся по узким улицам, увидим оставшиеся руины на его окраине. Завершающей локацией нашего путешествия станут Чохские террасы, напоминающие китайские или балийские рисовые поля. Сейчас их используют только в качестве пастбищ для коров и коз, но вид такой, что не оторвать взгляда.
Что включено
Проживание
Кофе по-турецки
Дегустация урбеча
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Махачкалу и обратно
Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
Питание
Конная прогулка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня Coffee in, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Центр Махачкалы, около 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Магомед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 452 туристов
Наша команда состоит из 3 местных жителей, готовых поделиться с вами своими заниями о Дагестане. Шамиль родился и вырос в Махачкале. В сфере туризма работает уже 3 года, а опыт
вождения по горным дорогам более 10 лет. Очень коммуникабельный и ответственный, он знает свою республику как 5 пальцев. Мухаммад также из Дагестане, из посёлка Дубки. Опыт работы в сфере туризма — 4 года. Его любимое направление — Сулакский каньон. Тагир — профессионал своего дела из Махачкалы. Уже более 5 лет он раскрывает путешественникам красоту Дагестана.
Мария
25 июн 2023
Отзыв напишу пока свежи воспоминания. Ездили с дочкой в июне на трехдневную экскурсию. Нам очень повезло, что на экскурсии кроме нас никого не было и она получилась индивидуальной. Тур понравился, гид Мухаммед читать дальше
компитентный, вежливый, не навязчивый. Всё организованно до мелочей. Восторг от локаций не поддаётся описанию. Отдельное спасибо Мухаммеду за фото и видеосъёмку, останутся шикарные фотографии на память. Также за трансфер до санатория. Хочу также обратить внимание на комфортабельный автомобиль на котором проводится экскурсия, серпантин совершенно не чувствовался, перемещаться было комфортно.