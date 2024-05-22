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Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ЕЕвгения3 мая 2024Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
- ААлександра22 апреля 2024Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
- ААртем15 апреля 2024В целом все понравилось.
- ЛЛюдмила30 июля 2023Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень
- ММария25 июня 2023Отзыв напишу пока свежи воспоминания. Ездили с дочкой в июне на трехдневную экскурсию. Нам очень повезло, что на экскурсии кроме нас
- ООльга19 июня 2023Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!
- ССтепан14 июня 2023Отлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историй про обычаи и менталитет, про локации на которых были. Тураб мастерски доставлял на места экскурсий
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Чох»
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