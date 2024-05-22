Аул Чох – туры в Махачкале

Найдено 6 туров в категории «Аул Чох» в Махачкале, цены от 22 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550 за человека
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
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    в этом сыграл наш гид - Магомед! Если в Дагестан, то только к нему! Тактичный, пунктуальный, интересный, гостеприимный, внимательный к мелочам, время с ним пролетело незаметно, мы постоянно шутили, много смеялись, он нам рассказывал интересные исторические факты о Республике, из своей жизни разные моменты, про культуру, обычаи, быт народа и т. д. У нас сложилось 100% впечатление, что он любит свою работу и гостей, которые приезжают. Это чувствуется сразу. Ох сколько мы задавали глупых вопросов🙈, абсолютно адекватно и интересно отвечал, понимая, что мы из другого региона и нам всё в новинку! Потрясающий Магомед и его семья❤️ Желаем только процветания и большого здоровья! Мы обязательно приедем вновь, такая любовь уже навсегда! 😍

    Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбилисьВсем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • Е
    Евгения
    3 мая 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением с Магомедсайгидом! Ни разу
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    нас не торопил, останавливался там, где просили и даже не просили) самый вкусный кофе на маршруте, комфортное вождение и приятная беседа были с нами на протяжениисего маршрута. Очень душевный, вкусный домашний обед и ужин у мамы) спасибо вам большое, передавайте привет семье ❤️ просто не возможно не влюбиться в эту красоту! Ждите нас на абрикосы теперь))

    Это были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общениемЭто были прекрасные 3 дня! Насыщенные не только невероятной красотой Дагестана, но и приятным, деликатным общением
  • А
    Александра
    22 апреля 2024
    Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от невероятных горных пейзажей и
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    масштабности. Очень понравилась пунктуальность и тактичность гида: мы не слишком торопились, но везде успели; Магомед подсказывал, где лучше остановиться, что заказать в кафе, откуда будет самый красивый вид) Интересно рассказывал об истории и культуре Дагестана и своей семьи. Очень понравилась квартира и отель, где нас разместили. На обед, ужин и завтрак мы заезжали в дом к маме Магомеда и были очарованы гостеприимством их семьи. Даже научились сами печь дагестанские лепешки:)) У меня был день рождения, и мне подготовили приятный сюрприз, это было очень неожиданно и очень приятно) Очень рекомендую и гида, и этот тур — в нем собрано самое лучшее, то что надо для первого знакомства с Дагестаном. Надеемся вернуться еще и обязательно снова обратимся к Магомеду. Спасибо!

    Мы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает отМы провели прекрасные три дня в компании Магомеда! Красоту Дагестана не передать словами, дух захватывает от
  • А
    Артем
    15 апреля 2024
    Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
    В целом все понравилось.
  • Л
    Людмила
    30 июля 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень
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    довольны!!! В аэропорту нас встретил его брат Гаджи, который показал невероятной красоты горный Дагестан с шикарными видами, классной ездой по горному серпантину, туннелями и все это под красивую музыку и рассказы о местной культуре и истории. Гаджи, ты потрясающий водитель и гид! Нам все очень понравилось! Ты показал нам Гамсутль с его удивительной историей, узкими тропками, спусками. Мы увидели водопады, ГЭС, Сулакский каньон, на катере мчали по реке Сулак, в Дубках кушали в ресторане с шикарным видом на каньон, посетили башню, делали остановки на смотровых площадках с лучшими видами. У нас масса впечатлений благодаря тебе! Мы ездили с ребенком и Гаджи стал ему настоящим другом. После двух дней в горах мы поехали в Дербент с Абдуллой, братом Гаджи на комфортабельном автомобиле. Он показал нам основные достопримечательности, гибрид Лунь, Дербентскую крепость, где мы смогли ознакомиться с историей и увидеть сохранившиеся ее фрагменты. Побродили по узким городским улочкам. Абдулла, огромное спасибо за интересные истории, комфортное путешествие и презенты для нашей семьи, за что мы очень благодарны. Горный Дагестан покорил наше сердце. Мы обязательно вернемся вновь, чтобы увидеть те места, которые не смогли охватить за одну поездку. Абдулла и Гаджи – вы лучшие! Если в Дагестан, то только к вам!

    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у
  • М
    Мария
    25 июня 2023
    Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
    Отзыв напишу пока свежи воспоминания. Ездили с дочкой в июне на трехдневную экскурсию. Нам очень повезло, что на экскурсии кроме нас
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    никого не было и она получилась индивидуальной. Тур понравился, гид Мухаммед компитентный, вежливый, не навязчивый. Всё организованно до мелочей. Восторг от локаций не поддаётся описанию. Отдельное спасибо Мухаммеду за фото и видеосъёмку, останутся шикарные фотографии на память. Также за трансфер до санатория. Хочу также обратить внимание на комфортабельный автомобиль на котором проводится экскурсия, серпантин совершенно не чувствовался, перемещаться было комфортно.

    Отзыв напишу пока свежи воспоминанияОтзыв напишу пока свежи воспоминанияОтзыв напишу пока свежи воспоминания
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!
  • С
    Степан
    14 июня 2023
    Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
    Отлично организованная экскурсия, гид Евгения профессионал своего дела, на протяжении всей поездки рассказывала много разных историй про обычаи и менталитет, про локации на которых были. Тураб мастерски доставлял на места экскурсий
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Чох»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
  2. Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
  3. Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
  4. На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
  5. Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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