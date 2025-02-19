Выбор программы на сегодняшний день за вами! Посещение конкретных мест согласуется с каждой группой.

Дагестан богат природными и историческими достопримечательностями, поэтому вариантов, как провести день, много:

отправиться к застывшему водопаду Тобот в величественном Хунзахе;

посмотреть на замёрзшие водопады Матласа;

поехать к Салтинскому подземному водопаду;

посетить старинный аул Гуниб;

полюбоваться заснеженными руинами села-призрака Гамсутль;

восхититься невероятными видами «Языка Тролля» рядом с аулом Старый Гоор — фотогеничного скального выступа над пропастью, названного в честь известной норвежской скалы.

Так же по вашему желанию либо проведём ещё одну ночь в гостевом доме, либо вернёмся в Махачкалу к 21:00.