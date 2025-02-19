Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор

Покататься на коньках, лошадях или бананах и отправиться в интересующую локацию Северного Дагестана
Приглашаем провести 2 дня вдали от городского шума, среди по-зимнему сказочных горных пейзажей.

В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду. А во второй день вы сами решите, куда поехать и на что посмотреть — мы отвезём вас, куда захотите!
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Ближайшие даты:
19
фев27
фев7
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В туре могут принять участие дети любого возраста.

Проживание. Не включено в стоимость тура.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Развлечения на озере

Встречаемся и выезжаем на озеро Мочох на Хунзахском плато на высоте 1600 метров, где разместимся в гостевом доме на берегу. Место живописное, вдали от шума городов, в окружении холмистых гор. Зимой озеро покрывается толстым слоем прозрачного льда и превращается в натуральный каток. И сегодня вы сможете насладиться катанием — есть прокат коньков любых размеров. (Озеро замерзает перед Новым годом или в январе).
Можно покататься на ватрушках или банане, «полетать» на больших качелях над озером. Желающие могут совершить конную прогулку или зарядиться драйвом на квадроциклах. А можно просто погулять, подышать чистым горным воздухом, полюбоваться просторами и почувствовать единение с природой.
В уютной юрте прямо на льду озера вас угостят обедом («шведский стол»). Ночёвка в гостевом доме.

Развлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озереРазвлечения на озере
2 день

Едем, куда хотим

Выбор программы на сегодняшний день за вами! Посещение конкретных мест согласуется с каждой группой.
Дагестан богат природными и историческими достопримечательностями, поэтому вариантов, как провести день, много:

  • отправиться к застывшему водопаду Тобот в величественном Хунзахе;
  • посмотреть на замёрзшие водопады Матласа;
  • поехать к Салтинскому подземному водопаду;
  • посетить старинный аул Гуниб;
  • полюбоваться заснеженными руинами села-призрака Гамсутль;
  • восхититься невероятными видами «Языка Тролля» рядом с аулом Старый Гоор — фотогеничного скального выступа над пропастью, названного в честь известной норвежской скалы.

Так же по вашему желанию либо проведём ещё одну ночь в гостевом доме, либо вернёмся в Махачкалу к 21:00.

Едем, куда хотимЕдем, куда хотимЕдем, куда хотимЕдем, куда хотим

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Завтраки
  • Фотосессия в национальных костюмах
  • Скидка детям - 10%. В туре могут принять участие дети любого возраста
  • Есть возможность проведения тура в любые удобные даты (по запросу)
  • Тур проводится при наборе группы от 2 человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Махачкалы (Дербента, Грозного) и обратно
  • Обеды и ужины
  • Ночёвка в гостевом доме (все удобства, отдельный санузел в каждой комнате). Размещение 2-3-4-местное (по вашему желанию)
  • Прокат коньков - 200 руб. /час
  • Конная прогулка - 1000 руб. /час
  • Поездка на квадроциклах
  • Катание на ватрушке, банане - 200 руб. /час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 9:00. Возможна встреча в Дербенте или Грозном (по договорённости)
Завершение: Махачкала/Дербент/Грозный, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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