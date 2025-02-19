В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду. А во второй день вы сами решите, куда поехать и на что посмотреть — мы отвезём вас, куда захотите!
Описание тура
Организационные детали
В туре могут принять участие дети любого возраста.
Проживание. Не включено в стоимость тура.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Развлечения на озере
Встречаемся и выезжаем на озеро Мочох на Хунзахском плато на высоте 1600 метров, где разместимся в гостевом доме на берегу. Место живописное, вдали от шума городов, в окружении холмистых гор. Зимой озеро покрывается толстым слоем прозрачного льда и превращается в натуральный каток. И сегодня вы сможете насладиться катанием — есть прокат коньков любых размеров. (Озеро замерзает перед Новым годом или в январе).
Можно покататься на ватрушках или банане, «полетать» на больших качелях над озером. Желающие могут совершить конную прогулку или зарядиться драйвом на квадроциклах. А можно просто погулять, подышать чистым горным воздухом, полюбоваться просторами и почувствовать единение с природой.
В уютной юрте прямо на льду озера вас угостят обедом («шведский стол»). Ночёвка в гостевом доме.
Едем, куда хотим
Выбор программы на сегодняшний день за вами! Посещение конкретных мест согласуется с каждой группой.
Дагестан богат природными и историческими достопримечательностями, поэтому вариантов, как провести день, много:
- отправиться к застывшему водопаду Тобот в величественном Хунзахе;
- посмотреть на замёрзшие водопады Матласа;
- поехать к Салтинскому подземному водопаду;
- посетить старинный аул Гуниб;
- полюбоваться заснеженными руинами села-призрака Гамсутль;
- восхититься невероятными видами «Языка Тролля» рядом с аулом Старый Гоор — фотогеничного скального выступа над пропастью, названного в честь известной норвежской скалы.
Так же по вашему желанию либо проведём ещё одну ночь в гостевом доме, либо вернёмся в Махачкалу к 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом-водителем
- Завтраки
- Фотосессия в национальных костюмах
- Скидка детям - 10%. В туре могут принять участие дети любого возраста
- Есть возможность проведения тура в любые удобные даты (по запросу)
- Тур проводится при наборе группы от 2 человек
Что не входит в цену
- Проезд до Махачкалы (Дербента, Грозного) и обратно
- Обеды и ужины
- Ночёвка в гостевом доме (все удобства, отдельный санузел в каждой комнате). Размещение 2-3-4-местное (по вашему желанию)
- Прокат коньков - 200 руб. /час
- Конная прогулка - 1000 руб. /час
- Поездка на квадроциклах
- Катание на ватрушке, банане - 200 руб. /час