Туры к озерам Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Озера» в Махачкале, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
На машине
На квадроциклах
SUP-прогулки
Туры на квадроциклах
5 дней
25 отзывов
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского
«Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера»
30 янв в 08:00
5 фев в 08:00
40 000 ₽ за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
На машине
3 дня
3 отзыва
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Место расположено у живописного озера Мочох»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
25 000 ₽ за человека
Горный Дагестан. Отдых у озера Мочох с экскурсиями и активностями на выбор
На машине
Конные прогулки
2 дня
Горный Дагестан. Отдых у озера Мочох с экскурсиями и активностями на выбор
Перезагрузиться в горах, сфотографироваться в национальных костюмах и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Махачкала, 9:00. Возможна встреча в Дербенте или Г...
«В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду»
27 янв в 08:00
1 фев в 08:00
46 000 ₽ за всё до 6 чел.

