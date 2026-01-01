Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского
«Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера»
30 янв в 08:00
5 фев в 08:00
40 000 ₽ за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Место расположено у живописного озера Мочох»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
25 000 ₽ за человека
Горный Дагестан. Отдых у озера Мочох с экскурсиями и активностями на выбор
Перезагрузиться в горах, сфотографироваться в национальных костюмах и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Махачкала, 9:00. Возможна встреча в Дербенте или Г...
«В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду»
27 янв в 08:00
1 фев в 08:00
46 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озера»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Махачкале в январе 2026
Сейчас в Махачкале в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2026 год по теме «Озера», 28 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март