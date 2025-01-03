5 дней
Новогодний тур по Дагестану: главные места республики, национальная кухня и горы
Покататься по озеру на коньках, промчаться по каньону на катере и погулять по старейшему городу
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 10:00
«Будем жить в гостинице «Заря» или «Марказ» в Махачкале, в отеле «Весна» в Дербенте (санузел и туалет в номерах) и в гостевом доме у озера Мочох (туалет и душ на этаже), 2-местное размещение»
3 янв в 10:00
48 900₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Завершим насыщенный день у озера Мочох, где желающие смогут прокатиться на сапах, лошадях и квадроциклах (за доплату)»
Завтра в 08:00
28 сен в 08:00
3999936 000₽ за человека
3 дня
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Встретите утро на берегу озера Мочох, восхититесь панорамой Хунзахского плато, увидите подземный водопад и аул-призрак Гамсутль»
27 сен в 11:00
4 окт в 11:00
24 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Мочох»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Озеро Мочох" можно забронировать 3 тура от 24 500 до 48 900 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Озеро Мочох», цены от 24500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь