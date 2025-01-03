Озеро Мочох – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Озеро Мочох» в Махачкале, цены от 24 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новогодний тур по Дагестану: главные места республики, национальная кухня и горы
На автобусе
На катере
5 дней
Новогодний тур по Дагестану: главные места республики, национальная кухня и горы
Покататься по озеру на коньках, промчаться по каньону на катере и погулять по старейшему городу
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 10:00
«Будем жить в гостинице «Заря» или «Марказ» в Махачкале, в отеле «Весна» в Дербенте (санузел и туалет в номерах) и в гостевом доме у озера Мочох (туалет и душ на этаже), 2-местное размещение»
3 янв в 10:00
48 900 за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Завершим насыщенный день у озера Мочох, где желающие смогут прокатиться на сапах, лошадях и квадроциклах (за доплату)»
Завтра в 08:00
28 сен в 08:00
3999936 000 за человека
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
На машине
3 дня
Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Отведать местных блюд с видом на озеро Мочох, приготовить абрикосовую кашу и посетить лучшие локации
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
«Встретите утро на берегу озера Мочох, восхититесь панорамой Хунзахского плато, увидите подземный водопад и аул-призрак Гамсутль»
27 сен в 11:00
4 окт в 11:00
24 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Озеро Мочох»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодний тур по Дагестану: главные места республики, национальная кухня и горы
  2. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
  3. Вкусные выходные в горах Дагестана: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Село Гуниб
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
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