5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
25%
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500₽ за человека
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССабина16 октября 2024Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
- ССергей15 октября 2024Организация и проведения тура на высшем уровне. От начала и до конца мероприятия, все с душой и чётко! От души
- ЛЛилиана14 октября 2024Уважаемые будущие путешественники, если вы хотите максимально информативно ознакомиться с прекрасными местами Дагестана, сделать 100500 красивых фоток, набить пузики вкусной
- ЕЕкатерина14 октября 2024Были в Дагестане в конце сентября, и эта поездка оставила у нас исключительно положительные впечатления! Во многом это благодаря нашему
- ААнна14 октября 2024Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
- ААлина6 октября 2024Несколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимся под глубоким впечатлением от
- ННаталья19 сентября 2024Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
- ЮЮлия16 июля 2024Отличная поездка, все супер распланировано. Организация на хорошем уровне для небольшой группы. Профессиональный гид-водитель. Получила огромное удовольствие от новых впечатлений. Удобное расположение места проживания, до всех локаций комфортно добираться. Приветливые, радушные люди. Нет ни одного негативного момента.
- ААлексей16 июля 2024Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось абсолютно все, все локации
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