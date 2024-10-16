В декабре – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Махачкале, цены от 22 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
От Сулакского каньона до Дербента
На машине
74 отзыва
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
39 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
25%
22 отзыва
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
21 окт в 08:00
28 окт в 08:00
3000022 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
На машине
На катере
На микроавтобусе
5 отзывов
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сабина
    16 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
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    был организован отлично, Шамиль – профи и просто хороший человек. Мы узнали много интересных фактов, вкусно ели, чувствовали себя безопасно и получили неизгладимые впечатления! Спасибо

  • С
    Сергей
    15 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Организация и проведения тура на высшем уровне. От начала и до конца мероприятия, все с душой и чётко! От души
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    душевно в душу! Особый привет и низкий поклон гидам сопровождавшим нашу группу: Ахмеду, Магомеду- Имилю и Алибеку, все на высшем уровне!! Ййххэээээйййй💪

  • Л
    Лилиана
    14 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Уважаемые будущие путешественники, если вы хотите максимально информативно ознакомиться с прекрасными местами Дагестана, сделать 100500 красивых фоток, набить пузики вкусной
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    едой, а сердце - радостью и восторгом - вам к Ахмеду! Мы, компания трех молодых девушек, безумно благодарны ему и его команде гидов за проведенные 5 дней! Забрать вас в любое время и скорректировать программу с учетом этого - ДА! Организовать чудесное поздравление с Днем Рождения - ДА! Обеспечить безопасность - ДА! Наполнить эти 5 дней смехом и улыбками - ДА! Эти ребята расшевелят любую компанию, спасибо им больше за это!

  • Е
    Екатерина
    14 октября 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
    Были в Дагестане в конце сентября, и эта поездка оставила у нас исключительно положительные впечатления! Во многом это благодаря нашему
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    гиду Ирине. Она энергичная, веселая и очень заботливая, это создало очень комфортную атмосферу. Программа была гибкой, так как нас было всего трое. Ирина учла все наши пожелания и даже забрала нас из Избербаша в первый день. Еще Ирина – отличный фотограф, и теперь у нас много классных кадров на память! Мы жили в гостевом доме в горах Дагестана. Там было чисто и аккуратно, работал стабильный Wi-Fi. Самыми запоминающимися моментами стали катание на катере по Сулакскому каньону и посещение комплекса пещер Нохъо. Всем рекомендую!

    Были в Дагестане в конце сентября, и эта поездка оставила у нас исключительно положительные впечатления! ВоБыли в Дагестане в конце сентября, и эта поездка оставила у нас исключительно положительные впечатления! ВоБыли в Дагестане в конце сентября, и эта поездка оставила у нас исключительно положительные впечатления! Во
  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
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    украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =) Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях! Было красиво, интересно, вкусно! Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ! Отправляться в этот тур смело можете в любое время года! Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))

  • А
    Алина
    6 октября 2024
    От Сулакского каньона до Дербента
    Несколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимся под глубоким впечатлением от
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    данного тура, от гор, от добрых и отзывчивых людей, от всего что удалось увидеть за этот небольшой промежуток времени. Тур очень насыщенный, завтрак в 9:00 утра и до темноты мы ездили по разным красивым местам, а вечером мы собирались всей нашей веселой компанией за столом, веселились и танцевали. Большое спасибо Магомед-Имин, ты для нас стал другом за эти 5 дней, спасибо за приглашение на свадьбу к племяннице, побывать на свадьбе было волшебно, мы окунулись в настоящую жизнь Дагестана. Всем сердец рекомендую данный тур, Вас заберут в начале тура и отвезут в конце тура куда Вам нужно будет, Вас будут кормить завтраками и обедами, заселят в гостиницу с видом на горы, расскажут и покажут самые красивые места Дагестана. Дагестан на всегда в моем сердце!!!)

    Несколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимсяНесколько дней назад вернулись с 5 дневного тура по горам Дагестана. Мы до сих пор находимся
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
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    этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением! Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый! Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память! Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь! Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!

    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
    Отличная поездка, все супер распланировано. Организация на хорошем уровне для небольшой группы. Профессиональный гид-водитель. Получила огромное удовольствие от новых впечатлений. Удобное расположение места проживания, до всех локаций комфортно добираться. Приветливые, радушные люди. Нет ни одного негативного момента.
  • А
    Алексей
    16 июля 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
    Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось абсолютно все, все локации
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    крутые, гостевой дом супер, атмосфера супер. Не было ни одного момента который бы не понравился. Уже посоветовал друзьям, думаю скоро обратятся к вам. Так же хочу сказать что компания у нас была очень классная, хоть я и молчал весь тур 😁 немного стеснительный. Рад что со всеми познакомился, и рад что попал именно с вами в тур. Вы все такие классные. Всем спасибо за отдых. Вы лучшие 😊👍Советую всем тур.

    Хочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилосьХочу сказать спасибо огромное нашим гидам, за прекрасную организацию нашего тура. Все было невероятно классным, понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Сулакского каньона до Дербента
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  3. Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе. Лучшие локации, атмосферные фото и видео
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Село Гуниб
Сколько стоит тур в Махачкале в октябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 55 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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