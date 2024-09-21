На каникулы – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Махачкале, цены от 22 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Автотур по топовым местам Дагестана
На машине
На катере
скидка
10%
41 отзыв
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
2500022 500 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
20%
19 отзывов
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
3000024 000 за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
3999936 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эмиль
    21 сентября 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Отличный тур, отличный организован и спланирован. Гаджи прекрасный гид
    Отличный тур, отличный организован и спланирован. Гаджи прекрасный гидОтличный тур, отличный организован и спланирован. Гаджи прекрасный гидОтличный тур, отличный организован и спланирован. Гаджи прекрасный гид
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы, неудобные маршруты. И, увидев
    читать дальше

    этот тур, было сразу же решено: «Берём!» И это было самым правильным решением! Нашим верным спутником был Али. Очень внимательный, отзывчивый и добрый! Маршрут был настолько хорошо спланирован, что на каждой новой локации были только мы! Это позволяло нам погулять, осмотреться и вдоволь пофотографироваться! Кстати, Али не только прекрасный гид, но еще и профессиональный фотограф! Так, что из отпуска возвращаемся не только с незабываемыми впечатлениями, но и с великолепными кадрами на память! Благодаря Али и этому туру, наше путешествие по Дагестану стало еще более захватывающим и увлекательным! Определено, это любовь! Уверяю Вас, оказавшись в Дагестане однажды, захочется возвращаться вновь и вновь!

    Планируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группыПланируя отпуск в Дагестане, мы просмотрели множество туров. Но все они показались нам неудобными: большие группы
  • И
    Ирина
    12 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Чудесное путешествие, интересная программа. Замечательный экскурсовод Али. Вкуснейшая еда. Спасибо за прекрасно проведенное время.
  • Р
    Рябов
    11 сентября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Спасибо ребятам! Благодаря их ответственной организации нашего тура три проведённых дня в этих монументально восхитительных горах запомнятся как яркое и
    читать дальше

    впечатляющее путешествие. Не покидает приятное впечатление, что был не на экскурсии, а гостил у доброго и заботливого родственника, которому важно было комфортно разместить, вкусно покормить и всеми силами развлечь. Отдельная благодарность гиду Али за помощь при фотографировании, он часто проявлял себя как профессиональный оператор!

  • Л
    Любовь
    24 июля 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Только вернулись из путешествия, уставшие, но впечатленные. Дагестан прекрасен, шикарные горы, обалденный каньон с изумрудной водой. Нам очень повезло, что
    читать дальше

    гидом был Абдулла. Путешествуем с мамой, которой, в силу возраста, недоступны некоторые локации. Абдулла скорректировал маршрут, поменял часть остановок, на более доступные. Останавливались на ночлег в замечательных местах, просыпаться с видом на бирюзовую воду водохранилища очень круто! Хочется сказать Спасибо Расулу, который вез нас на каньон, максимально бережно и не страшно. Теперь, когда поедем в Дагестан, у нас есть отличный гид Абдулла

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
    читать дальше

    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур по топовым местам Дагестана
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  3. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Село Гуниб
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 36 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год на каникулы, 60 ⭐ отзывов, цены от 22500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам