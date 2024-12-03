На 8 Марта – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Махачкале, цены от 22 800 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Горный Дагестан вместе с местным жителем
На машине
скидка
10%
102 отзыва
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, пр. Имама Шамиля, 46, в 08:30. Рекоменд...
16 дек в 08:30
23 дек в 08:30
4399039 591 за человека
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Пешая
На квадроциклах
SUP-прогулки
15 отзывов
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
40 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
40%
23 отзыва
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
3800022 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    3 декабря 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Невероятный калейдоскоп эмоций за пять дней! Перед поездкой выбирали из нескольких туров, и нам очень повезло, что выбрали этот. Отдых наш
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    прошёл превосходно! Ребята - настоящие мастера своего дела, тур спланирован до мелочей. Чувствовался индивидуальный подход и их любовь к своему краю. Наше магическое путешествие не было омрачено никакими сложностями. Шамиль - идеальный водитель, очень аккуратная езда, современный музыкальный плейлист. Автомобиль комфортный. Остановок по пути достаточно, чтобы не утомиться от дороги. Шамиль делал так, что мы попадали на локации в то время, когда мало народу. Природа в горах фантастическая. Просто восторг! Сделали кучу потрясающих фоток и видео. Шамиль очень помогал с красивыми кадрами. Познакомились с местной культурой, попробовали множество вкуснейших блюд. Спасибо вам, ребята, что открыли нам удивительный горный мир в комфортном формате! У нас невероятно яркие впечатления, которые останутся в памяти навсегда с желанием вернуться!

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Ездили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами
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    – Арсеном, Шамилем и Ренатом. Мы были уже на Кавказе в КМВ, в Красной Поляне и на Домбае. Но для меня Дагестан превзошел их по красоте во много раз! Дагестан был моей мечтой, и он превзошел все мои ожидания! Нам очень повезло с погодой, все дни было тепло и солнечно. Хотелось фотографировать все вокруг, а иногда казалось, что вокруг декорации, а не настоящие горы, каньоны и ущелья 😍 Программа была очень насыщенная, за 5 дней успели посмотреть много всего интересного. Но темп поездки был комфортным и для детей. Впечатлений просто море – и подъем на лошадях в Гамсутль, и пикник со свежесваренным в турке кофе, и захватывающее дух катание на катере по Сулакскому каньону, и фото на отвесных скалах. И взрослым, и детям очень понравилась экскурсия в крепости Нарын-Кала в Дербенте, дети слушали гида, открыв рот, что редко с ними бывает😁 Хоть у нас и было 3 машины, но мы всегда могли отделиться от остальных, поменять планы. Так в Дербенте мы не поехали смотреть экраноплан, вместо этого погуляли по старому городу. Ребята, спасибо вам большое за этот чудесный тур! Мы уезжали из Дагестана со слезами на глазах. Еще раз порадовались, какая у нас удивительная, красивая и прекрасная страна и чудесные люди! ❤️ Вернемся обязательно! И может быть даже еще раз повторим с вами маршрут)) Ну или ждем другой)😉

    Ездили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами – Арсеном, Шамилем и РенатомЕздили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами – Арсеном, Шамилем и РенатомЕздили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами – Арсеном, Шамилем и РенатомЕздили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами – Арсеном, Шамилем и Ренатом
  • Б
    Бахадур
    6 ноября 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Недавно я вернулся из поездки в Дагестан, и это было просто потрясающе! Природа там настолько красивая, что дух захватывает: горы,
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    ущелья, водопады, каньоны. Спасибо организаторам тура, наша поездка была комфортной и интересной. Ввиду того, что весь тур мы ехали в машине водителя, а не владельца тура(гида), не хватило исторических фактов в поездке. При этом наш сопровождающий - приятный собеседник и аккуратный водитель. Программа была насыщенная, спасибо Арсену за тур

  • М
    Марина
    28 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Хочу оставить огромную благодарность Шамилю за потрясающий тур в горы! Программа была насыщенной и интересной, каждое место, которое мы посещали,
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    оживало в его рассказах. Видно, что Шамиль действительно увлечен своей работой и готов делиться своими знаниями и историями. Он с энтузиазмом отвечал на все вопросы, делая наше путешествие еще более увлекательным. Особенно хочу отметить, как он выручил меня, когда прямо в горах перестал работать мой телефон. Казалось, что всю эту красоту не удастся запечатлеть, но Шамиль спас ситуацию и сделал для меня много потрясающих фото и видео. Это было очень трогательно и душевно. Однозначно рекомендую Шамиля – он не только профессионал своего дела, но и человек, который делает ваш отдых особенным. Спасибо за незабываемые впечатления!

  • А
    Артём
    22 октября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
    Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл нашиОгромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши
  • С
    Сабина
    16 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Это было волшебное путешествие и приятное знакомство с регионом! Осенние пейзажи завораживали своей красотой, потрясающие виды и сказочные живописные горы! Тур
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    был организован отлично, Шамиль – профи и просто хороший человек. Мы узнали много интересных фактов, вкусно ели, чувствовали себя безопасно и получили неизгладимые впечатления! Спасибо

  • А
    Анна
    14 октября 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Добрый день! Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы
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    украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =) Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях! Было красиво, интересно, вкусно! Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ! Отправляться в этот тур смело можете в любое время года! Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))

  • О
    Оксана
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье
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    (ночёвка), еда, автомобиль, музыка 🔥 и конечно люди. Организованно всё, вам думать не придется, только отдых!! Все локации поражают, удивляют, вдохновляют!!! Но лично моя любовь- село у озера Мочох, родина Узлипат. Это место сочетает в себе естественные красоты и культурные особенности, о которых с радостью рассказывают родственники организатора тура. Благодарю каждого, кто причастен к нашему отдыху! От души (по-братски) хочу, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. У вас офигенная энергия, которой вы с радостью делитесь. Слова кончаются, чтобы описать, как было великолепно у вас и с вами!!! И, да, я умею готовить чуду, уверена дети оценят! Узлипат, спасибо.

    Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туреЕсли собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре
  • И
    Игорь
    22 сентября 2024
    Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
    Отличный автомобиль Тур из 7ми человек в удовольствие Организаторы большие молодцы! С гид-водитель был хорош! Очень активный

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Горный Дагестан вместе с местным жителем
  2. Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
  3. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в декабре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 22 800 до 40 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год на 8 марта, 140 ⭐ отзывов, цены от 22800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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