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– Арсеном, Шамилем и Ренатом. Мы были уже на Кавказе в КМВ, в Красной Поляне и на Домбае. Но для меня Дагестан превзошел их по красоте во много раз! Дагестан был моей мечтой, и он превзошел все мои ожидания! Нам очень повезло с погодой, все дни было тепло и солнечно. Хотелось фотографировать все вокруг, а иногда казалось, что вокруг декорации, а не настоящие горы, каньоны и ущелья 😍 Программа была очень насыщенная, за 5 дней успели посмотреть много всего интересного. Но темп поездки был комфортным и для детей. Впечатлений просто море – и подъем на лошадях в Гамсутль, и пикник со свежесваренным в турке кофе, и захватывающее дух катание на катере по Сулакскому каньону, и фото на отвесных скалах. И взрослым, и детям очень понравилась экскурсия в крепости Нарын-Кала в Дербенте, дети слушали гида, открыв рот, что редко с ними бывает😁 Хоть у нас и было 3 машины, но мы всегда могли отделиться от остальных, поменять планы. Так в Дербенте мы не поехали смотреть экраноплан, вместо этого погуляли по старому городу. Ребята, спасибо вам большое за этот чудесный тур! Мы уезжали из Дагестана со слезами на глазах. Еще раз порадовались, какая у нас удивительная, красивая и прекрасная страна и чудесные люди! ❤️ Вернемся обязательно! И может быть даже еще раз повторим с вами маршрут)) Ну или ждем другой)😉