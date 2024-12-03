Невероятный калейдоскоп эмоций за пять дней!
Перед поездкой выбирали из нескольких туров, и нам очень повезло, что выбрали этот. Отдых наш читать дальше
прошёл превосходно! Ребята - настоящие мастера своего дела, тур спланирован до мелочей. Чувствовался индивидуальный подход и их любовь к своему краю. Наше магическое путешествие не было омрачено никакими сложностями.
Шамиль - идеальный водитель, очень аккуратная езда, современный музыкальный плейлист. Автомобиль комфортный. Остановок по пути достаточно, чтобы не утомиться от дороги.
Шамиль делал так, что мы попадали на локации в то время, когда мало народу.
Природа в горах фантастическая. Просто восторг! Сделали кучу потрясающих фоток и видео. Шамиль очень помогал с красивыми кадрами. Познакомились с местной культурой,
попробовали множество вкуснейших блюд.
Спасибо вам, ребята, что открыли нам удивительный горный мир в комфортном формате! У нас невероятно яркие впечатления, которые останутся в памяти навсегда с желанием вернуться!
Ездили в тур на осенние школьные каникулы, трое детей и трое взрослых. У нас было три машины с тремя гидами читать дальше
– Арсеном, Шамилем и Ренатом.
Мы были уже на Кавказе в КМВ, в Красной Поляне и на Домбае. Но для меня Дагестан превзошел их по красоте во много раз! Дагестан был моей мечтой, и он превзошел все мои ожидания! Нам очень повезло с погодой, все дни было тепло и солнечно. Хотелось фотографировать все вокруг, а иногда казалось, что вокруг декорации, а не настоящие горы, каньоны и ущелья 😍
Программа была очень насыщенная, за 5 дней успели посмотреть много всего интересного. Но темп поездки был комфортным и для детей. Впечатлений просто море – и подъем на лошадях в Гамсутль, и пикник со свежесваренным в турке кофе, и захватывающее дух катание на катере по Сулакскому каньону, и фото на отвесных скалах. И взрослым, и детям очень понравилась экскурсия в крепости Нарын-Кала в Дербенте, дети слушали гида, открыв рот, что редко с ними бывает😁
Хоть у нас и было 3 машины, но мы всегда могли отделиться от остальных, поменять планы. Так в Дербенте мы не поехали смотреть экраноплан, вместо этого погуляли по старому городу.
Ребята, спасибо вам большое за этот чудесный тур! Мы уезжали из Дагестана со слезами на глазах. Еще раз порадовались, какая у нас удивительная, красивая и прекрасная страна и чудесные люди! ❤️
Вернемся обязательно! И может быть даже еще раз повторим с вами маршрут)) Ну или ждем другой)😉
Недавно я вернулся из поездки в Дагестан, и это было просто потрясающе! Природа там настолько красивая, что дух захватывает: горы, читать дальше
ущелья, водопады, каньоны.
Спасибо организаторам тура, наша поездка была комфортной и интересной. Ввиду того, что весь тур мы ехали в машине водителя, а не владельца тура(гида), не хватило исторических фактов в поездке. При этом наш сопровождающий - приятный собеседник и аккуратный водитель. Программа была насыщенная, спасибо Арсену за тур
Хочу оставить огромную благодарность Шамилю за потрясающий тур в горы! Программа была насыщенной и интересной, каждое место, которое мы посещали, читать дальше
оживало в его рассказах. Видно, что Шамиль действительно увлечен своей работой и готов делиться своими знаниями и историями. Он с энтузиазмом отвечал на все вопросы, делая наше путешествие еще более увлекательным.
Особенно хочу отметить, как он выручил меня, когда прямо в горах перестал работать мой телефон. Казалось, что всю эту красоту не удастся запечатлеть, но Шамиль спас ситуацию и сделал для меня много потрясающих фото и видео. Это было очень трогательно и душевно.
Однозначно рекомендую Шамиля – он не только профессионал своего дела, но и человек, который делает ваш отдых особенным. Спасибо за незабываемые впечатления!
Огромное спасибо Узлипат, Магомеду. Радушие, гостепреимство, интереснейший маршрут, красота гор, вкуснейшая кухня Дагестана. Тур превзошёл наши ожидания. Кто ещё сомневается, ехать или нет - не сомневайтесь)
Добрый день!
Большое спасибо Шамилю за шикарный гостеприимный прием! Благодаря нему Дагестан покорил наше сердечко или прям так и хочется спеть:"горы читать дальше
украли душу" (п/с слушать: Рейс Магомедкеримов "Сын Дагестана") =)
Сложилось всё: невероятная красота горных массивов, аулы, мощи гэс, цвета водохранилищ и каньона, водопады, увлекательные истории, безумные покатушки на катере и невероятно вкусные до отвала застолья с живописными видами в самых красивых локациях!
Было красиво, интересно, вкусно!
Шамиль очень хорошо водит машину (потому что в Махачкале гоняют порой будь здоров), но и признаться удивило, что дороги тоже безупречные)). Все локации мы застали без толп туристов). Размещение в гостевом доме было с таким видом невероятным - просто АХ!
Отправляться в этот тур смело можете в любое время года!
Вообще сложилось чувство, что мы к брату в гости приехали! От души!))
Если собираетесь в Дагестан, то только так, через Узлипат и конечно с Магомедом 🤗 в туре прекрасно всё: атмосфера, жилье читать дальше
(ночёвка), еда, автомобиль, музыка 🔥 и конечно люди. Организованно всё, вам думать не придется, только отдых!! Все локации поражают, удивляют, вдохновляют!!! Но лично моя любовь- село у озера Мочох, родина Узлипат. Это место сочетает в себе естественные красоты и культурные особенности, о которых с радостью рассказывают родственники организатора тура. Благодарю каждого, кто причастен к нашему отдыху! От души (по-братски) хочу, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. У вас офигенная энергия, которой вы с радостью делитесь. Слова кончаются, чтобы описать, как было великолепно у вас и с вами!!! И, да, я умею готовить чуду, уверена дети оценят! Узлипат, спасибо.