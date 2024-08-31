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было просто - конструируем тур по ходу движения, хотим остановку - делаем, хотим погулять подольше - гуляем, все посмотрели на какой-то точке и хотим дальше в дорогу - едем. Али всегда предлагал разные необычные локации для остановок, где даже не было других туристов, мы всегда соглашались и ни разу не пожалели. На остановках наш гид неожиданно доставал термос, угощал нас чаем и шоколадом, что было крайне приятно и душевно. Историей Дагестана Али сильно не нагружал нас, давал нам достаточное представление о местах, которые мы проезжаем или посещаем, подробно отвечая на наши вопросы. Не было этой искусственности или скуки привычной для других экскурсий. Мы проводили времена переездов в беседах, Али всегда разбавлял общение шутками, постоянно поднимая нам настроение, до сих пор помню коронную фразу Али:"Гуниб - это Париж". Все заявленные в туре места посетили, получили удивительные и захватывающие впечатления, которые невозможно описать. Ночевали по ходу нашего продвижения вглубь гор. Вопросы приемов пищи Али взял на себя - в каждой новой локации он советовал нам лучшие места и мы практически всегда оставались в восторге. Мы никогда не спешили и не тормозили, как это бывает в больших групповых турах. Важно отметить, что Али организовывал для нас лучшие условия во всех локациях и всегда сопровождал. Он и поехал с нами в Гамсутль на лошадях, умело подгоняя коней, и выводил нас на самые красивые точки обзора, когда другие туристы толпились в популярных местах, и снимал нас как профессиональный фотограф. Али был крайне улыбчив, доброжелателен ко всем окружающим, всегда поддерживал, когда было тяжело подниматься в горы. Али принял нас в Дагестане не как очередных клиентов, а как гостей его дома. Он открыл для нас Дагестан и показал его наилучшие стороны. Было очень грустно завершать этот тур. Когда мы поедем ещё раз, то только с ним. Однозначно рекомендуем!