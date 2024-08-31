5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
7 окт в 09:30
16 окт в 09:45
35 990₽ за человека
скидка
20%
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
10 сен в 08:00
16 сен в 08:00
2800022 400₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
10 сен в 08:00
23 сен в 08:00
3999936 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия31 августа 2024Увлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годы. Первое, на что обращаешь внимание, когда оказываешься
- ЕЕкатерина31 августа 2024Великолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду Шамилю. Это талантливый человек
- ООльга27 августа 2024Мы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мир был Али. Организовано всё
- ООлег26 августа 2024Мы остались очень довольны поездкой, насыщенная интересная программа, невероятной красоты виды и очень много вкусной еды Отдельное спасибо Магомеду, мы все успели посмотреть, узнать что-то новое и даже поплавать в море Обязательно вернемся еще раз) Спасибо большое за тур 😊
- ББирюкова26 августа 2024Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰 Спасибо большое гиду! 😊
- ССветлана26 августа 2024Дни очень загруженные, бегать по такой жаре невыносимо. Остальное всё отлично, остались очень довольны!)
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры на 23 февраля»
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