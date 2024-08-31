Туры на 23 февраля – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Махачкале, цены от 22 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
4 отзыва
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
7 окт в 09:30
16 окт в 09:45
35 990 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
На машине
На катере
скидка
20%
16 отзывов
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
10 сен в 08:00
16 сен в 08:00
2800022 400 за человека
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
10 сен в 08:00
23 сен в 08:00
3999936 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лидия
    31 августа 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Увлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годы. Первое, на что обращаешь внимание, когда оказываешься
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    в этом удивительном регионе - это бескрайние просторы безукоризненной природы. Горные пейзажи с высоченными вершинами, глубокие ущелья, кристально чистые реки и озера - каждый уголок природы Дагестана наполнен удивительной красотой и мощью. Но не только природа поражает разнообразием и живописностью. Здесь на каждом шагу можно встретить удивительные памятники архитектуры, национальные обычаи и традиции, погрузиться в мир уникальной культуры народов региона. Наше путешествие стало еще более ярким благодаря нашему замечательному гиду. Он не только знал каждую дорогу и уникальное место, но и сумел поделиться с нами своими любовью и страстью к этому краю. Его рассказы о местных легендах и истории, о народном быте, традициях и кухне сделали наше путешествие по-настоящему увлекательным и запоминающимся. Я безмерно благодарна за этот тур: за возможность окунуться в мир Дагестана, за шанс увидеть и почувствовать всю его уникальность и красоту. Это путешествие стало для меня настоящим открытием, которое я никогда не забуду.

    Увлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годыУвлекательное путешествие по прекрасному Дагестану оставило незабываемые впечатления и положительные эмоции на долгие годы
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Великолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду Шамилю. Это талантливый человек
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    знающий и любящий своë дело и свою Родину. Было интересно, познавательно, душевно, комфортно и безопасно. Грамотно продуманный маршрут, оптимальный выбор локаций, атмосферные гостевые дома и национальная кухня- всё это сделало наше путешествие незабываемым! Спасибо, Шамиль! И мой всем рекомендасьëн)

    Великолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду ШамилюВеликолепный тур, чудесный край, классный гид!) Мы влюбились в горный Дагестан! И прежде всего, благодаря нашему гиду Шамилю
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Мы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мир был Али. Организовано всё
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    было просто - конструируем тур по ходу движения, хотим остановку - делаем, хотим погулять подольше - гуляем, все посмотрели на какой-то точке и хотим дальше в дорогу - едем. Али всегда предлагал разные необычные локации для остановок, где даже не было других туристов, мы всегда соглашались и ни разу не пожалели. На остановках наш гид неожиданно доставал термос, угощал нас чаем и шоколадом, что было крайне приятно и душевно. Историей Дагестана Али сильно не нагружал нас, давал нам достаточное представление о местах, которые мы проезжаем или посещаем, подробно отвечая на наши вопросы. Не было этой искусственности или скуки привычной для других экскурсий. Мы проводили времена переездов в беседах, Али всегда разбавлял общение шутками, постоянно поднимая нам настроение, до сих пор помню коронную фразу Али:"Гуниб - это Париж". Все заявленные в туре места посетили, получили удивительные и захватывающие впечатления, которые невозможно описать. Ночевали по ходу нашего продвижения вглубь гор. Вопросы приемов пищи Али взял на себя - в каждой новой локации он советовал нам лучшие места и мы практически всегда оставались в восторге. Мы никогда не спешили и не тормозили, как это бывает в больших групповых турах. Важно отметить, что Али организовывал для нас лучшие условия во всех локациях и всегда сопровождал. Он и поехал с нами в Гамсутль на лошадях, умело подгоняя коней, и выводил нас на самые красивые точки обзора, когда другие туристы толпились в популярных местах, и снимал нас как профессиональный фотограф. Али был крайне улыбчив, доброжелателен ко всем окружающим, всегда поддерживал, когда было тяжело подниматься в горы. Али принял нас в Дагестане не как очередных клиентов, а как гостей его дома. Он открыл для нас Дагестан и показал его наилучшие стороны. Было очень грустно завершать этот тур. Когда мы поедем ещё раз, то только с ним. Однозначно рекомендуем!

    Мы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мирМы были в Дагестане в мае 2024 года, нашим гидом и проводником в удивительный горский мир
  • О
    Олег
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Мы остались очень довольны поездкой, насыщенная интересная программа, невероятной красоты виды и очень много вкусной еды Отдельное спасибо Магомеду, мы все успели посмотреть, узнать что-то новое и даже поплавать в море Обязательно вернемся еще раз) Спасибо большое за тур 😊
  • Б
    Бирюкова
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰 Спасибо большое гиду! 😊
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  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
    Дни очень загруженные, бегать по такой жаре невыносимо. Остальное всё отлично, остались очень довольны!)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
  2. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  3. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
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