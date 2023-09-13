Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные

читать дальше хоть и ноябрь. Две ночи в горах жили в гостевых домах. Чисто, уютно, гостеприимно. Наш гид – Мухаммад доброжелателен, клиентоориентирован. Компания была очень даже комфортная. Спасибо, рекомендую!!! Ехать в горы конечно лучше весной, все зелёное.

Это были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,