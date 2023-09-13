2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
26 500₽ за человека
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
18 сен в 12:00
25 сен в 12:00
37 000₽ за человека
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 сен в 12:00
24 сен в 12:00
от 50 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина13 сентября 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеТри насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
- ВВиктор13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеБольшое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
- ННадежда13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеЭто были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Чох»
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