Село Чох – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Село Чох» в Махачкале, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
21 отзыв
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
26 500 за человека
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Джиппинг
На автобусе
На катере
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
18 сен в 12:00
25 сен в 12:00
37 000 за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
17 сен в 12:00
24 сен в 12:00
от 50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Три насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Большое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Это были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
    читать дальше

    хоть и ноябрь. Две ночи в горах жили в гостевых домах. Чисто, уютно, гостеприимно. Наш гид – Мухаммад доброжелателен, клиентоориентирован. Компания была очень даже комфортная. Спасибо, рекомендую!!! Ехать в горы конечно лучше весной, все зелёное.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Чох»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
  2. От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
  3. Тур по Дагестану на шесть дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Каменная чаша
  8. Село Гуниб
  9. Язык Тролля
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Чох" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Село Чох», 21 ⭐ отзыв, цены от 26500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам