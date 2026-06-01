Встретим вас и отправимся к Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе. Желающие прокатятся на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Затем поднимемся на смотровую площадку в Дубках, чтобы увидеть, как река, словно сверкающая лента, извивается между скал.

Пообедаем свежевыловленной форелью, а затем посетим пещеру «Нохъо», где любители острых ощущений прыгнут с тарзанки.