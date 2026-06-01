Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы
Увидеть крепость Нарын-Кала, погулять по Самурскому лесу, поучиться готовить чуду и ткать ковры
Вы увидите бирюзовую ленту реки Сулак и настоящий корабль с крыльями — экраноплан «Лунь», обвитые лианами деревья и колоритные магалы старейшего в России города — Дербента.
Вдоволь наедитесь блюд традиционной кухни читать дальшеуменьшить
и даже сами научитесь готовить чуду, узнаете секреты ковроткачества и прикоснётесь к древним стенам крепости Нарын-Кала.
Один день оставили свободным, чтобы вы выбрали программу на свой вкус: отправились в аутентичные аулы, на Хунзахское плато или в Салтатинскую теснину.
Описание тура
Организационные детали
Тур проводит аттестованный гид-экскурсовод.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и пещера «Нохъо»
Встретим вас и отправимся к Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе. Желающие прокатятся на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Затем поднимемся на смотровую площадку в Дубках, чтобы увидеть, как река, словно сверкающая лента, извивается между скал.
Пообедаем свежевыловленной форелью, а затем посетим пещеру «Нохъо», где любители острых ощущений прыгнут с тарзанки.
2 день
Дербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечеть
Утром осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. А затем увидим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами.
Пообедаем в аутентичном этнодоме блюдами южнодагестанской кухни и погуляем по атмосферным улочкам Старого города, полюбуемся Джума-мечетью, построенной 13 веков назад.
3 день
Свободный день
После завтрака – свободное время. Вы можете погулять по Дербенту самостоятельно или отправиться на экскурсию в Хунзах, Гамсутль и Чох, Гуниб и Салтинскую теснину, Кахиб и Гоор, Кубачи.
4 день
Самурский лес и село Ахты
Поедем в субтропический оазис — Самурский лес с лианами, будто в джунглях. Затем отправимся в село Ахты, известное целительными горячими источниками. Желающие искупаются в сероводородных и радоновых ваннах за доплату. На обед — блюда национальной кухни.
5 день
Село Хунчи: крепость Семи братьев и одной сестры, Хаганский водопад и мастер-классы
Отправимся в Хунчи: осмотрим крепость Семи братьев и одной сестры и Ханагский водопад. После познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Заглянем на обед в этнокомплекс, где вас также ждут мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству. К вечеру доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды
Трансферы по маршруту
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты в Махачкалу и обратно
Ужины
Активности по желанию
Дополнительные экскурсии
Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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