Мои заказы

Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы

Увидеть крепость Нарын-Кала, погулять по Самурскому лесу, поучиться готовить чуду и ткать ковры
Вы увидите бирюзовую ленту реки Сулак и настоящий корабль с крыльями — экраноплан «Лунь», обвитые лианами деревья и колоритные магалы старейшего в России города — Дербента.

Вдоволь наедитесь блюд традиционной кухни
читать дальшеуменьшить

и даже сами научитесь готовить чуду, узнаете секреты ковроткачества и прикоснётесь к древним стенам крепости Нарын-Кала.

Один день оставили свободным, чтобы вы выбрали программу на свой вкус: отправились в аутентичные аулы, на Хунзахское плато или в Салтатинскую теснину.

Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы
Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы
Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит аттестованный гид-экскурсовод.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и пещера «Нохъо»

Встретим вас и отправимся к Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе. Желающие прокатятся на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Затем поднимемся на смотровую площадку в Дубках, чтобы увидеть, как река, словно сверкающая лента, извивается между скал.

Пообедаем свежевыловленной форелью, а затем посетим пещеру «Нохъо», где любители острых ощущений прыгнут с тарзанки.

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и пещера «Нохъо»Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и пещера «Нохъо»Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и пещера «Нохъо»
2 день

Дербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечеть

Утром осмотрим экраноплан «Лунь» — чудо инженерной мысли. А затем увидим древние стены крепости Нарын-Кала, где каждый камень дышит легендами.

Пообедаем в аутентичном этнодоме блюдами южнодагестанской кухни и погуляем по атмосферным улочкам Старого города, полюбуемся Джума-мечетью, построенной 13 веков назад.

Дербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечетьДербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечетьДербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечетьДербент: экраноплан «Лунь», крепость Нарын-Кала, Старый город и Джума-мечеть
3 день

Свободный день

После завтрака – свободное время. Вы можете погулять по Дербенту самостоятельно или отправиться на экскурсию в Хунзах, Гамсутль и Чох, Гуниб и Салтинскую теснину, Кахиб и Гоор, Кубачи.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Самурский лес и село Ахты

Поедем в субтропический оазис — Самурский лес с лианами, будто в джунглях. Затем отправимся в село Ахты, известное целительными горячими источниками. Желающие искупаются в сероводородных и радоновых ваннах за доплату. На обед — блюда национальной кухни.

Самурский лес и село АхтыСамурский лес и село Ахты
5 день

Село Хунчи: крепость Семи братьев и одной сестры, Хаганский водопад и мастер-классы

Отправимся в Хунчи: осмотрим крепость Семи братьев и одной сестры и Ханагский водопад. После познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Заглянем на обед в этнокомплекс, где вас также ждут мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству. К вечеру доставим вас в аэропорт.

Село Хунчи: крепость Семи братьев и одной сестры, Хаганский водопад и мастер-классыСело Хунчи: крепость Семи братьев и одной сестры, Хаганский водопад и мастер-классы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Ужины
  • Активности по желанию
  • Дополнительные экскурсии
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«Не ищите на карте точку «отпуск». Ищите Каспий. Это состояние души, а не просто направление». Позвольте нам стать вашими проводниками в республике, где каждая бухта хранит свою тайну, а каждый закат дарит надежду. В нашем каталоге очень много интересных экскурсий и многодневных туров по Южному Дагестану.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы»

В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
-
10%
50 отзывов
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
35 100 ₽39 000 ₽ за человека
От Сулакского каньона до Дербента в мини-группе
На машине
5 дней
93 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента в мини-группе
Сделать эффектные фото в дагестанской пустыне и узнать историю аула-призрака
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
29 июн в 08:00
1 июл в 08:00
36 990 ₽ за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
На машине
5 дней
8 отзывов
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
6 июл в 09:00
13 июл в 09:00
39 000 ₽ за человека
В Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
На машине
3 дня
4 отзыва
В Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Побывать в высокогорном селе, увидеть Дербентский маяк и отведать несколько коньячных сортов
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости, завис...
29 июн в 08:00
3 июл в 08:00
34 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
29 500 ₽ за человека