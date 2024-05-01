Выезжаем из Махачкалы в 9 утра и отправляемся к бархану Сарыкум. После этого посетим туркомплекс «Главрыба» и пещеру Нохъо. У вас будет возможность прокатиться на зиплайне (за дополнительную плату).

Поднимемся на Зубутлинскую смотровую площадку и полюбуемся видами на Сулакский каньон. Пройдем по «Козьей тропе», а в завершении сегодняшнего дня посетим Чиркейское водохранилище.

Ночь проведём в гостевом доме в горах.