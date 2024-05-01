Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Будем перемещаться в мини-группе от 2 до 6 человек, увидим все главные локации: Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и живописные Чохские террасы.
Вас ждут вкуснейшие дагестанские блюда, водная прогулка на сапбордах и захватывающие истории от местного гида.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 000 ₽
Описание
Организационные детали
Уважаемые туристы, в Дагестане действует правило дресс-кода, поэтому рекомендуется взять с собой более менее закрытую и удобную одежду.
Проживание. Гостевой дом в горах. Размещение двухместное, удобства общие.
Питание. В программу включены завтраки и обеды: вкуснейшие дагестанские блюда, приготовленные с любовью.
Дети. В туре могут участвовать дети от 5 лет.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Выезжаем из Махачкалы в 9 утра и отправляемся к бархану Сарыкум. После этого посетим туркомплекс «Главрыба» и пещеру Нохъо. У вас будет возможность прокатиться на зиплайне (за дополнительную плату).
Поднимемся на Зубутлинскую смотровую площадку и полюбуемся видами на Сулакский каньон. Пройдем по «Козьей тропе», а в завершении сегодняшнего дня посетим Чиркейское водохранилище.
Ночь проведём в гостевом доме в горах.
Хунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордах
Позавтракаем и отправимся к водопаду Тобот и водопаду Итлятляр. После этого вас ждут плато Матлас, Ханские водопады и Каменная чаша.
Затем отправимся на водную прогулку на SUP-бордах и вернёмся на ночь в гостевой дом.
Старый Кахиб
После завтрака выезжаем к Гоцатлинскому водохранилищу. Вы пройдёте по Карадахской теснине, посмотрите на Датунский храм и прогуляетесь по колоритным улочкам старого Кахиба.
Заедем на дагестанский «Язык Тролля», где можно сделать эффектные фотографии, полюбуемся старинными башнями 16 века и вернёмся на ночёвку в гостевой дом.
Гуниб и Чохские террасы
Сегодня в программе лучшие локации Гунибского района: Гунибская ГЭС, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. На ночь вернёмся в наш гостевой дом в горах.
Дербент
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. По пути посетим экраноплан «Лунь» на побережье Каспийского моря. Вы увидите старейшую мечеть России, прогуляетесь по старому городу и набережной и зайдёте в цитадель Нарын-Кала. После этого вернёмся в Махачкалу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Питание: завтрак и обед
- Проживание
- Прогулка на сапах
- Все входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы
- Зиплайн