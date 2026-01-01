-
Тур в Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Побывать в высокогорном селе, увидеть Дербентский маяк и отведать несколько коньячных сортов
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости, завис...
17 янв в 08:00
21 янв в 08:00
28 800 ₽
36 000 ₽ за человека
Главные достопримечательности Дагестана за 5 дней
Начало: Махачкала или в Аэропорту
Расписание: По договоренности
38 000 ₽
40 000 ₽ за человека
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Исследовать Дербент, погулять по Самурскому лесу и посетить ювелирный центр республики
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
41 000 ₽ за человека
