Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб

Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики

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Атмосфера гостеприимства и вкусная национальная кухня, местный колорит и невероятные пейзажи — это и не только ждёт вас в путешествии с нами по «Стране гор», как называют Дагестан.

Мы покажем вам основные достопримечательности и познакомим с историей региона, культурой и традициями табасаранского народа. Программа тщательно продумана: от встречи в аэропорту до размещения в удобном отеле.

Вам ни о чём не придётся беспокоиться — только отдыхать, наслаждаться красивыми видами и пополнять копилку впечатлений!
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Ближайшие даты:
19
окт
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9
ноя
16
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.
Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.

Программа тура по дням

1 день

Застолье, экскурсия по Махачкале

Встречаемся и начинаем путешествие с традиционного застолья, главным блюдом которого будет сочный и ароматный шашлык. Вы сразу окунётесь в атмосферу знаменитого кавказского гостеприимства. Затем отправляемся знакомиться с Махачкалой, городом контрастов и национального колорита. Поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки, чтобы полюбоваться панорамой столицы с высоты. Спустимся к Центральной Джума-мечети, главной в республике, и вы осмотрите её архитектуру и внутреннее убранство.

Прогуляемся по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Вы увидите набережную и городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры, а также памятники деятелям культуры и искусства Дагестана. Вечером — размещение в отеле и отдых.

Застолье, экскурсия по МахачкалеЗастолье, экскурсия по МахачкалеЗастолье, экскурсия по МахачкалеЗастолье, экскурсия по Махачкале
2 день

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон

После завтрака приготовьтесь к ярким эмоциям — будем кататься на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа. Вы увидите потрясающе живописное ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Затем вас ждёт самая узнаваемая местная достопримечательность — Сулакский каньон, чья зелёная лента реки, извиваясь меж тесных скал и сверкая на солнце, несёт свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской. С обзорной площадки посёлка Дубки вы полюбуетесь его эффектными изгибами.

За обедом вы попробуете свежевыловленную форель, зажаренную на углях до хрустящей корочки (возможна замена главного блюда по запросу). Потом доедем до отеля. Отдых, свободное время.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньонКатание на катере по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон
3 день

Высокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музей

Позавтракав, отправляемся в горную часть республики. Первым посетим древний аул Гамсутль, расположенный на склоне горы и покинутый жителями. К селу ведёт маршрут, проходящий через лес — по пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и насладиться прохладой тени деревьев. Поднявшись, пройдёмся его узкими улочками, хранящими дух прошлого, и насладимся впечатляющими видами.

После обеда, во время которого вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана, доедем до села Гуниб. Заглянем в небольшой краеведческий музей, рассказывающий об истории Кавказской войны и Имаме Шамиле. Затем вернёмся в отель.

Высокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музейВысокогорные сёла Гамсутль и Гуниб, краеведческий музей
4 день

Дербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам

Сегодня едем в самый южный город России — древний Дербент. Остановимся у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии, хорошо сохранившегося до наших дней. Посетим мощную цитадель Нарын-Кала, столетиями защищавшую город от кочевников и завоевателей. Прогуляемся по атмосферным улочкам старой части города, окутанным ароматами свежей выпечки. Заглянем в сувенирную лавку, где вы сможете приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое. Отъезд в отель, свободное время.

Дербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магаламДербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магаламДербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магаламДербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магаламДербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магаламДербент: экраноплан, крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам
5 день

Табасаранский район, мастер-классы, отъезд

В этот день побываем в Южном Дагестане, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа. Доедем до Хучни — центра Табасаранского района — и осмотрим его достопримечательности. Вы увидите крепость «Семи братьев и одной сестры» — символ героического прошлого народа. Полюбуетесь живописным Ханагским водопадом, у которого любят отдыхать местные жители.

После заглянем на обед в этнокомплекс, и вы сможете поучаствовать в приготовлении чуду и попробовать свои силы в ковроткачестве. Затем — трансфер в аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с вылетом после 18:00.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. Точную информацию по месту и времени встречи в 1-й день участники тура получают накануне вечером в групповом чате
Завершение: Махачкала, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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