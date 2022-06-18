Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Если у вас не так много времени и хочется по максимуму познакомиться с Дагестаном, то этот маршрут для вас. Всего за три дня мы походим босиком по пустыне, полюбуемся красотой гор, увидим один из самых глубоких каньонов мира и исследуем древние дагестанские аулы, наполненные загадками и тайнами. Будем общаться с местными, пробовать национальные блюда и слушать плеск водопадов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек.

В туре могут участвовать дети от 10 лет.