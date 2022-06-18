Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Знаменитые места Дагестана за 3 дня

Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы

Если у вас не так много времени и хочется по максимуму познакомиться с Дагестаном, то этот маршрут для вас.

Всего за три дня мы походим босиком по пустыне, полюбуемся красотой гор, увидим один из самых глубоких каньонов мира и исследуем древние дагестанские аулы, наполненные загадками и тайнами. Будем общаться с местными, пробовать национальные блюда и слушать плеск водопадов.
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги. Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель или апартаменты, забронированные вами заранее, откуда заберём утром.

Весной и летом в горах погода переменчива. При себе желательно иметь дождевики, удобную треккинговую обувь. Зимой сильных холодов не бывает, поэтому брать очень тёплую одежду нет необходимости.

Если погодные условия (сильный ливень или снегопад) не позволят уехать на ночь в гостевой дом или отель в горах, то на ночёвку уедем в Махачкалу.

В случае, если вы едете в тур компанией (семья, группа друзей), количество участников тура может быть увеличено до 6 человек.

В туре могут участвовать дети от 10 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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