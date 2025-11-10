Авторский тур по нетуристическим местам Дагестана. Вы увидите места где за сезон бывают максимум несколько сотен туристов. Все локации связаны с интересными историями и легендами. В этих местах бывали известные в России и мире писатели, поэты и художники.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание тураПриглашаем вас в уникальный авторский тур по нетуристическим местам Дагестана, где вы сможете посетить самые удивительные локации. Вы увидите Сулакский каньон, Гуниб, Гамсутль, Чох, Салтинский водопад, Карадахскую теснину, Гоор с его знаменитым «Языком тролля», Хунзах, Матлас, Каменную чащу, Каждый маршрут составляется по индивидуальным запросам, и вы сможете не только насладиться великолепной природой, но и услышать интересные истории и легенды о местах, которые посещали знаменитые писатели, поэты и художники.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Гуниб
- Гамсутль
- Чохские террасы
- Салтинский водопад
- Карадахская теснина
- Гоор
- Датунский храм
- Хунзах
- Матлас
- Каменная чаша
Что включено
- Проживание в гостинице в горах
- Завтраки и обеды
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода по Дагестану
- Транспорт (джип или минивэн)
- Встреча в аэропорту или трансфер из отеля перед туром
- Мастер-класс по производству урбеча на мельнице
- Входные билеты на туробъекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Ужин
- Катание на катере по каньону и водохранилищу (по желанию)
- Тарзанка, зиплайн и сапы (по желанию)
- Билеты в пещеру «Нохъо» (по желанию)
- Прогулка на лошадях (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или в Аэропорту
Завершение: Махачкала, Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: На удобные для туристов даты
Экскурсия длится около 4 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
