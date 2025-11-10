Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Авторский тур по нетуристическим местам Дагестана. Вы увидите места где за сезон бывают максимум несколько сотен туристов. Все локации связаны с интересными историями и легендами. В этих местах бывали известные в России и мире писатели, поэты и художники.

Описание тура Приглашаем вас в уникальный авторский тур по нетуристическим местам Дагестана, где вы сможете посетить самые удивительные локации. Вы увидите Сулакский каньон, Гуниб, Гамсутль, Чох, Салтинский водопад, Карадахскую теснину, Гоор с его знаменитым «Языком тролля», Хунзах, Матлас, Каменную чащу, Каждый маршрут составляется по индивидуальным запросам, и вы сможете не только насладиться великолепной природой, но и услышать интересные истории и легенды о местах, которые посещали знаменитые писатели, поэты и художники.

