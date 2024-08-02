Плато Матлас – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Плато Матлас» в Махачкале, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
На катере
18 отзывов
4 дня 8 часов
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 14:00
15 сен в 09:00
42 500 за человека
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
5 отзывов
3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
30 000 за человека
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: Каждый понедельник.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
от 46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    2 августа 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Спасибо большое Мухтару. Мне очень понравилась поездка, очень все насыщенно, интересно, вкусно! Остались только лучшие впечатления и эмоции от Дагестана. Очень классный, ответственный, человечный гид. Рекомендую!
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
    Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
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    полном восторге 🤩Такой дружелюбный и гостеприимный народ здесь проживает, что даже не хочется уезжать 🥲 Горы 🌄, которые покорили наши сердца 💞Расцветающая сейчас природа 🌸 - от всего этого просто захватывает дух 😌Ну, а местную кухню мы точно никогда не забудем. P.S. чуду и кюрзи от вашего учителя были самыми вкусными 😉Очень благодарны вам за интересные рассказы, легенды о самой республике и её народах. Это было очень интересно и увлекательно. У нас телефоны забиты фотографиями и видео, которые мы наверно и к следующему отпуску не разберём 📷 😅 Хотим пожелать конечно же сил и здоровья вам и вашим близким, чтобы хватало энергии проводить такие замечательные туры 🧳🗾И очень, надеемся, что это не последняя наша встреча 🙂Как вы сказали: «Мы не прощаемся, а говорим - до новых встреч!» ❤️

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Три насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Большое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Это были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
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    хоть и ноябрь. Две ночи в горах жили в гостевых домах. Чисто, уютно, гостеприимно. Наш гид – Мухаммад доброжелателен, клиентоориентирован. Компания была очень даже комфортная. Спасибо, рекомендую!!! Ехать в горы конечно лучше весной, все зелёное.

  • С
    Светлана
    11 апреля 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
  • Н
    Никита
    8 ноября 2022
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
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    узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Плато Матлас»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
  2. Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
  3. Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Село Гуниб
  8. Каменная чаша
  9. Карадахская теснина
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Плато Матлас" можно забронировать 3 тура от 30 000 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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