4 дня 8 часов
Весь Дагестан за 5 дней «все включено»
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 14:00
15 сен в 09:00
42 500₽ за человека
3 дня
Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
30 000₽ за человека
5 дней
Большое путешествие по Дагестану: тур на 5 дней
Начало: Аэропорт г. Махачкала
Расписание: Каждый понедельник.
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра2 августа 2024Спасибо большое Мухтару. Мне очень понравилась поездка, очень все насыщенно, интересно, вкусно! Остались только лучшие впечатления и эмоции от Дагестана. Очень классный, ответственный, человечный гид. Рекомендую!
- ММарина2 мая 2024Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
- ВВиктория30 апреля 2024Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
- ММарина13 сентября 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеТри насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
- ЮЮлия4 сентября 2023Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
- ВВиктор13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеБольшое Вам спасибо, больше чем понравилось!!!
- ННадежда13 мая 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеЭто были три прекрасных дня в горах!!! Маршрут продуман до мелочей. Локации с незабываемыми видами. С погодой повезло, было солнечно,
- ССветлана11 апреля 2023Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
- ННикита8 ноября 2022Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Плато Матлас»
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