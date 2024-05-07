Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Авторский тур в Махачкале

Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы

Атмосфера кавказского гостеприимства в 6-дневном туре по Дагестану: горный воздух, национальные блюда и множество природных достопримечательностей.

Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся на водную прогулку по реке, окажемся в Каменной чаше, пройдём по тихим улочкам аулов-призраков Гамсутля и Старого Кахиба.

Не забудем заехать в Дербент, чтобы посетить Армянскую церковь и Девичьи бани и стать немного счастливее, прогулявшись по «Улице счастливых людей».
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Ближайшие даты:
7
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список необходимых вещей:

паспорт
наличные деньги
солнцезащитные очки и крем
головной убор
купальные принадлежности
предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
личная аптечка
зарядное устройство для гаджетов

Проживание. В отелях и гостевых домах. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды во все дни тура, кроме первого. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном джипе.

Дети. Возможно участие с детьми от 2-3 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. Связь может пропадать в дороге, но есть в горах.

Программа тура по дням

1 день

Махачкала: Джума-мечеть и гора Тарки-Тау

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения у вас будет время на отдых и обед. Ближе к вечеру отправимся знакомиться со столицей Дагестана. Посетим Джума-мечеть, погуляем по скверу Фазу Алиевой. Увидим Дом правительства и памятник Сулейману Стальскому, пройдёмся по Родопскому бульвару и городскому пляжу. Затем поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау и полюбуемся панорамой Махачкалы, утопающей в ночи.

Поужинать вы сможете в ресторане: вас ждут вкуснейшие блюда местной кухни и национальные танцы.

Махачкала: Джума-мечеть и гора Тарки-ТауМахачкала: Джума-мечеть и гора Тарки-ТауМахачкала: Джума-мечеть и гора Тарки-ТауМахачкала: Джума-мечеть и гора Тарки-Тау
2 день

Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум

После завтрака в отеле поедем по живописной дороге через Буйнакский перевал к Чиркейскому водохранилищу. Затем со смотровой площадки посмотрим на Сулакский каньон: виды не смогут не очаровать. Спустимся и по подвесному мосту пройдём в пещеры Нохъо (билет оплачивается отдельно). Затем на джипе доберёмся до села Зубутли. Когда вернёмся, покатаемся на катере по реке Сулак.

Получив много эмоций от прогулки, пообедаем на территории «Нескучного сада Салмановых» (возможна замена локации на форелевое хозяйство «Главрыба»). Впереди дорога до Сарыкумского бархана, высота которого составляет около 262 метров.

После этого заселимся в гостевой дом в горах, чтобы переночевать.

Сулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан СарыкумСулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан СарыкумСулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан СарыкумСулакский каньон, пещеры Нохъо и бархан Сарыкум
3 день

Водопады Тобот и Итлятляр, озеро Мочох и Каменная чаша

Позавтракаем и поедем осматривать Гимринскую башню — образец оборонительных сооружений Дагестана. Заглянем на Ирганайское водохранилище, а затем нас ждёт Хунзахское плато. Полюбуемся невероятными водопадами Тобот и Итлятляр.

Отведав на обед местные блюда, поедем к озеру Мочох, воздух вокруг которого наполнен ароматами луговых трав, а потом посетим Каменную чашу — расщелину Хунзахского плато, напоминающую своей формой сосуд. Когда идёшь по её узким коридорам, создаётся ощущение, что ты попал в сказочный лабиринт.

Водопады Тобот и Итлятляр, озеро Мочох и Каменная чашаВодопады Тобот и Итлятляр, озеро Мочох и Каменная чашаВодопады Тобот и Итлятляр, озеро Мочох и Каменная чашаВодопады Тобот и Итлятляр, озеро Мочох и Каменная чаша
4 день

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля

После завтрака доберёмся до Гоцатлинского водохранилища, а после отправимся в аул-призрак Старый Кахиб, спрятавшийся в горах. Пообедаем и поедем знакомиться с селом Гоор. Нас ждёт знаменитая дагестанская достопримечательность — Язык тролля. Полюбуемся потрясающими видами с выступа, посетим Датунский храм.

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролляСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролляСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролляСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля
5 день

Гуниб, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Завтракаем и отправляемся в Гуниб, где зайдём в краеведческий музей и увидим мемориал «Журавли», отсылающий к стихотворению Расула Гамзатова. Поднимемся на местную смотровую площадку.

Затем едем в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Далее двинемся в сторону аула Чох, чтобы полюбоваться Чохскими террасами. После этого посетим Салтинский подземный водопад.

Последнюю ночь в Дагестане также проведём в гостевом доме в горах.

Гуниб, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадГуниб, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадГуниб, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопадГуниб, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
6 день

Достопримечательности Дербента и возвращение в Махачкалу

Прощаемся с нашим уютным домиком, завтракаем и едем в Дербент. Посетим место, где сейчас находится экраноплан «Лунь» — уникальный образец советской ударной техники.
Нас ждёт экскурсия по Дербентской крепости и прогулка по старой части города. После обеда зайдём в Джума-мечеть, Девичьи бани и Армянскую церковь, где расположился Музей ковра и декоративно-прикладного искусства. Прогуляемся по «Улице счастливых людей».

Путешествие подошло к концу. Мы вернёмся в Махачкалу и отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Достопримечательности Дербента и возвращение в МахачкалуДостопримечательности Дербента и возвращение в МахачкалуДостопримечательности Дербента и возвращение в МахачкалуДостопримечательности Дербента и возвращение в Махачкалу

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Экскурсии
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Трансфер по маршруту
  • Входные билеты и экологические сборы
  • Детям до 10 лет скидка - 10%
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Завтрак и обед в первый день
  • Ужины
  • Одноместное размещение (10 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
Завершение: Махачкала или аэропорт Уйташ, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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