Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После заселения у вас будет время на отдых и обед. Ближе к вечеру отправимся знакомиться со столицей Дагестана. Посетим Джума-мечеть, погуляем по скверу Фазу Алиевой. Увидим Дом правительства и памятник Сулейману Стальскому, пройдёмся по Родопскому бульвару и городскому пляжу. Затем поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау и полюбуемся панорамой Махачкалы, утопающей в ночи.

Поужинать вы сможете в ресторане: вас ждут вкуснейшие блюда местной кухни и национальные танцы.