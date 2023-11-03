Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
А ещё вас ждут катание на катере, лёгкий треккинг, пикник на свежем воздухе и удивительные истории Дагестана.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и село-призрак Гамсутль
Встретимся в Махачкале в 10:00, время можно корректировать. Если вы прилетели на день раньше, то начнём путешествие в 08:00. Позавтракаем и поедем в горы через самый длинный в России автомобильный тоннель.
Остановимся у оборонительной башни 18 века, где вы узнаете удивительную историю сооружения, а затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. У вас будет время полюбоваться красотами, пофотографироваться и выпить чашку кофе.
Побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС, рассмотрим башню Андалал и к 12:00 поедем к Салтинскому водопаду. Его изюминка в том, что он подземный!
На обед насладимся национальной кухней: попробуем курзе, чуду, хинкал, кашу из кураги с урбечем и ароматный травяной чай. Полюбуемся панорамой Чохских террас, а затем на внедорожниках поднимемся к Гамсутлю. Часть пути (около 1 часа) пройдём пешком, либо можем проехаться верхом.
Покажем вам лучшее место для фотографий — смотровую площадку под скалой. Прогуляемся по улочкам древнего селения-призрака, познакомимся с бытом и традициями горцев, а затем заглянем в дом последнего местного жителя.
В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь. После вкусного ужина разойдёмся по номерам.
Экскурсия по Гунибу, Хунзах и Каменная чаша
В 08:00 позавтракаем в кафе и поедем в Гуниб. Это место с богатой историей и невероятной природой. Побываем на Царской поляне, где когда-то давали завтрак в честь приезда Александра II, а затем рассмотрим беседку Шамиля, где в годы Кавказской войны князь Барятинский ожидал сдачи в плен преданного имама.
По желанию заглянем в местный краеведческий музей. Увидим монумент «Белые журавли» по мотивам песни на стихи Р. Гамзатова. Обязательно будем останавливаться на смотровых площадках для ваших лучших фотографий.
Пообедаем и поедем в Хунзах, чтобы полюбоваться водопадом Тобот и видом Хунзахского каньона. Побываем на берегу высокогорного озера на высоте 1800 метров и увидим Матласский водопад.
Следующая локация — Каменная чаша. Пройдёмся по скалистым залам, передвигаясь по узким проходам. Вечером вернёмся в Гуниб.
Чиркейская ГЭС, Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и катание на катере
После завтрака в 09:00 отправимся в Чиркейской ГЭС, а затем поедем в посёлок Дубки и сделаем эффектные кадры с Языка тролля. Полюбуемся Сулакским каньоном, пообедаем и посетим пещеры «Нохъо». Здесь пройдёмся по подвесному мосту, а любители пощекотать нервы смогут прокатиться на зиплайне или попробовать себя в роуп-джампинге — прыгнуть в пропасть с верёвкой.
Попробуем вкуснейшую рыбку на форелевом хозяйстве в 13:00, прокатимся по Сулакскому каньону на катере. Затем вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректироватьсяЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.