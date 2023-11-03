Встретимся в Махачкале в 10:00, время можно корректировать. Если вы прилетели на день раньше, то начнём путешествие в 08:00. Позавтракаем и поедем в горы через самый длинный в России автомобильный тоннель.

Остановимся у оборонительной башни 18 века, где вы узнаете удивительную историю сооружения, а затем отправимся к Ирганайскому водохранилищу. У вас будет время полюбоваться красотами, пофотографироваться и выпить чашку кофе.

Побываем у Гергебильской и Гунибской ГЭС, рассмотрим башню Андалал и к 12:00 поедем к Салтинскому водопаду. Его изюминка в том, что он подземный!

На обед насладимся национальной кухней: попробуем курзе, чуду, хинкал, кашу из кураги с урбечем и ароматный травяной чай. Полюбуемся панорамой Чохских террас, а затем на внедорожниках поднимемся к Гамсутлю. Часть пути (около 1 часа) пройдём пешком, либо можем проехаться верхом.

Покажем вам лучшее место для фотографий — смотровую площадку под скалой. Прогуляемся по улочкам древнего селения-призрака, познакомимся с бытом и традициями горцев, а затем заглянем в дом последнего местного жителя.

В 18:00 поедем в Гуниб, где и останемся на ночь. После вкусного ужина разойдёмся по номерам.