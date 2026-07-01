Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы
Увидеть крепость Нарын-Кала, погулять по Самурскому лесу, поучиться готовить чуду и ткать ковры
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
18 июл в 11:00
25 июл в 11:00
29 500 ₽ за человека
«Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места
Сулак и Хунзах, Гуниб и Гамсутль, Каменная чаша и Чохские террасы, Гоор и Дербент
Начало: Махачкала, Южная автостанция (проспект Амет-Хана С...
20 июл в 09:00
27 июл в 09:00
35 500 ₽ за человека
Тур «всё включено» в Дагестан: за видами, эмоциями, вкусами и кадрами
Прогулка на катере, старинные аулы, атмосферный Дербент, Карадахская теснина, фотосессия в костюмах
Начало: Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 344, 8:00
20 июл в 08:00
27 июл в 08:00
44 800 ₽ за человека
Молодёжный трип «всё включено» в Дагестан: Дербент, Хунзах и Сулакский каньон
Промчаться на катере, посидеть у костра, пройти по старинным магалам и оказаться на высоте 1800 м
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
17 июл в 12:00
24 июл в 12:00
29 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Магалы»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Приключение на юге Дагестана: Сулакский каньон, Дербент, село Хунчи и мастер-классы;
- «Всё включено» по-дагестански: гастрономия, впечатления и главные места;
- Тур «всё включено» в Дагестан: за видами, эмоциями, вкусами и кадрами;
- Молодёжный трип «всё включено» в Дагестан: Дербент, Хунзах и Сулакский каньон.
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