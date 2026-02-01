Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 9:00
11 фев в 08:00
16 фев в 08:00
48 000 ₽ за человека
Тур «всё включено» в Дагестан для молодых и активных: рафтинг, багги и главные места
Промчаться по Сулаку на катере, отведать местных блюд и пройтись под водопадом в экстрим-парке
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:30, или южная автостанция (у...
2 мар в 08:00
4 мар в 08:00
46 900 ₽ за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все популярные локации региона и посетить несколько менее туристических мест
Начало: Ж/д вокзал Махачкалы, 8:00
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
76 400 ₽ за человека
