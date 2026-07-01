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Описание тура
Организационные детали
Что брать с собой?
• Удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны,
платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая и не обтягивающая
• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко
испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии
• Паспорт
• Зарядное устройство
• Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое
• Солнцезащитный крем
• Головной убор
• Купальник/плавки. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если
нет такого, то можно в шортиках искупаться
• Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива
• Наличные деньги, так как в сёлах не принимают банковские карты
Размер чемодана/сумки?
Идеально подойдет S-размер.
Очень большой чемодан не подойдёт, потому что сумок много, а пространство в автобусе ограничено.
Можно ли в тур одной(му)?
Да, можно приехать в тур одной / одному. Можем подселить вас к другому участнику вашего пола, либо придётся доплатить за 1-местное размещение.
Программа тура по дням
Дербент - город тысячи легенд
Из Махачкалы отправимся в Дербент, старейший город России. Увидим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли, корабль с крыльями.
Осмотрим крепость Нарын-Кала 6 века, поплутаем по лабиринтам магалов — древних улочек, пройдём мимо Джума-мечети 8 века, первой в СНГ!
Пообедаем блюдами народов Южного Дагестана и заселимся в отель.
Язык Тролля, Старый Кахиб и Карадахская теснина
Сегодня увидим Датунский храм 10 века, возведённый грузинскими мастерами. Сделаем для вас кадры в национальных костюмах на Языке Тролля — на 5-метровом скальном выступе над пропастью. Во время прогулок по смотровым площадкам расскажем увлекательные местные легенды.
После обеда блюдами горской кухни посетим аул Старый Кахиб, где время словно остановилось. Здесь сохранились боевые башни 8-10 веков, а ещё были найдены артефакты каменного и бронзового веков.
Прогуляемся по Карадахской теснине — ущелью шириной от 2 до 4 м и высотой скал до 170 м. Посещение только в хорошую погоду.
Хунзах - родина поэтов, Каменная чаша
Побываем на Хунзахском плато — на высоте 1700 м! Полюбуемся водопадами Итлятляр и Тобот. Заглянем в дом-музей аварского поэта Гамзата Цадасы, а ещё познакомимся с историей семьи Расула Гамзатова.
Остановимся в экстрим-парке «Матлас», где желающие полетают на зиплайне. А ещё любители активного отдыха смогут прокатиться верхом.
Погуляем по Каменной чаше — расщелине внутри скал высотой в 12-этажный дом и шириной всего 16 м. Здесь прохладно даже в зной! Обедать будем в традиционном горском доме, вас ждёт ассорти из национальных блюд.
Гуниб - место, где оживает история, Салтинская теснина
Побываем в Гунибе и посетим краеведческий музей, где собрана коллекция антикварной царской мебели, хранятся полотна с изображением имама Шамиля, окаменелости доисторических времён. А ещё увидим следы древних чохских поселений, Царскую поляну, где принимали Александра II, место пленения имама Шамиля и камень, на котором сидел князь Барятинский.
Исследуем Гунибскую крепость с мощными стенами, откуда открываются виды на реку Каракойсу. После обеда в кафе отправимся в Салтинскую теснину, где увидим таинственный подземный водопад и Кудалинский каньон. Вечером — ужин в ресторане.
Сулакский каньон, прогулка на катере и пещеры «Нохъо»
Уже в 7:30 отправимся в путь. Остановимся у Ирганайского водохранилища, сделаем фото на смотровой площадке в Дубках и прогуляемся по Сулакскому каньону на катере.
Пообедаем в комплексе «Главрыба» — вас ждут вкуснейшие блюда из свежей форели.
Заедем в пещеры «Нохъо»: исследуем искусственные тоннели и пройдём по подвесным мостам над каньоном. Затем доставим вас в аэропорт или к месту старта в Махачкале.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|44 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе в аэропорт, а также УАЗы для подъёма в Гоор и Кахиб
- Катание на катере по реке Сулак
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки и кинжал) для фотосессии
Что не входит в цену
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽