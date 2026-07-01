Наше путешествие — не просто набор локаций. Мы покажем вам Дагестан через эмоции, легенды, гастрономию и историю. Вы поплутаете по лабиринтам магалов Дербента и прикоснётесь к стенам крепости Нарын-Кала.Получите профессиональные

кадры в национальных костюмах с Языка Тролля и побываете в ауле-призраке Старый Кахиб. Окажетесь в Гунибе, где оживает история: вот поляна, где принимали Александра II, а вот место пленения имама Шамиля. Пронесётесь по Сулакскому каньону на катере и вдоволь наедитесь блюдам местной кухни: от курзе и долмы до чуду, форели и абрикосовой каши.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Что брать с собой?

• Удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны,

платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая и не обтягивающая

• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко

испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии

• Паспорт

• Зарядное устройство

• Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое

• Солнцезащитный крем

• Головной убор

• Купальник/плавки. Конечно, желательно, иметь закрытые купальники. Если

нет такого, то можно в шортиках искупаться

• Советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива

• Наличные деньги, так как в сёлах не принимают банковские карты

Размер чемодана/сумки?

Идеально подойдет S-размер.

Очень большой чемодан не подойдёт, потому что сумок много, а пространство в автобусе ограничено.

Можно ли в тур одной(му)?

Да, можно приехать в тур одной / одному. Можем подселить вас к другому участнику вашего пола, либо придётся доплатить за 1-местное размещение.